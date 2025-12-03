14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
03 декабря 2025, 15:54

Указ Путина создать "зону безопасности" вдоль границы – это то, что Россия методично делает уже несколько лет

03 декабря 2025, 15:54
Раньше и другими словами это называлось «санитарная зона»
фото: tsn.ua
Серая зона. Изуродованная и безлюдная, заминированная и разрушенная в старьях, непригодная к жизни. Вот во что Россия превращает харьковское и сумское пограничье.

Санитарной зоной для России все эти годы были квази-республики днр/лнр. Пока наши мечтатели верзли чепуху о когда-то возвращении этих анклавов, кремль весьма успешно превратил эту черную дыру в санитарную, траншейированную и вооруженную зону между собой и Украиной, через которую до суверенных границ России уже никогда не прорваться.

Та же участь куется для пограничной полосы Харьковщины и Сумщины. На сколько смогут зайти вглубь (а где минные поля, непроходимые фортификации, рвы с аллигаторами?) – эта зона и станет серой, чтобы ею удалить расположение ВСУ и избежать прямой границы лицом к лицу.

Путин даже не скрывает, что идет по этому плану. Помесячные ползучие захваты медленно создают задел для будущей санитарной зоны, которая буфером ("зоной безопасности" в путинской терминологии) будет разделять государственную границу Мордора и Цивилизации.

Что самое удивительное, ползучую потерю территорий в упор не видят члены кружка "не отдадим ни аршина земле". Зацикленные на старых мечтательных нарративах, они до сих пор не видят совершенно противоположных процессов на земле.

Украина РФ политика война Путин
