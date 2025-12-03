Указ Путина создать "зону безопасности" вдоль границы – это то, что Россия методично делает уже несколько лет

Раньше и другими словами это называлось «санитарная зона»

фото: tsn.ua

Серая зона. Изуродованная и безлюдная, заминированная и разрушенная в старьях, непригодная к жизни. Вот во что Россия превращает харьковское и сумское пограничье.

Санитарной зоной для России все эти годы были квази-республики днр/лнр. Пока наши мечтатели верзли чепуху о когда-то возвращении этих анклавов, кремль весьма успешно превратил эту черную дыру в санитарную, траншейированную и вооруженную зону между собой и Украиной, через которую до суверенных границ России уже никогда не прорваться.

Та же участь куется для пограничной полосы Харьковщины и Сумщины. На сколько смогут зайти вглубь (а где минные поля, непроходимые фортификации, рвы с аллигаторами?) – эта зона и станет серой, чтобы ею удалить расположение ВСУ и избежать прямой границы лицом к лицу.

Путин даже не скрывает, что идет по этому плану. Помесячные ползучие захваты медленно создают задел для будущей санитарной зоны, которая буфером ("зоной безопасности" в путинской терминологии) будет разделять государственную границу Мордора и Цивилизации.

Что самое удивительное, ползучую потерю территорий в упор не видят члены кружка "не отдадим ни аршина земле". Зацикленные на старых мечтательных нарративах, они до сих пор не видят совершенно противоположных процессов на земле.