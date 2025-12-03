Наказ Путіна створити "зону безпеки" вздовж кордону – це те, що Росія методично робить уже кілька років

Раніше й іншими словами це називалося «санітарна зона»

фото: tsn.ua

Сіра зона. Понівечена й безлюдна, замінована й зруйнована в мотлох, непридатна до життя. Ось у що Росія перетворює харківське й сумське прикордоння.

Санітарною зоною для Росії всі ці роки були квазі-республіки днр/лнр. Поки наші мрійники верзли чухню про колись-там повернення цих анклавів, кремль вельми успішно перетворив цю чорну діру в санітарну, траншейовану й озброєну зону між собою й Україною, через яку до суверенних кордонів рф уже ніколи не продертися.

Та сама доля кується для прикордонної смуги Харківщини й Сумщини. На скільки зможуть зайти вглиб (а де мінні поля, непрохідні фортифікації, рови з алігаторами?) – ця зона й стане сірою, аби нею віддалити розташування ЗСУ й уникнути прямого кордону лице в лице.

Путін навіть не приховує, що йде за цим планом. Помісячні повзучі загарбання поволеньки створюють заділ для майбутньої санітарної зони, яка буфером ("зоною безпеки" в путінській термінології) розділятиме державний кордон Мордору й Цивілізації.

Що найдивніше, повзучу втрату територій упритул не бачать члени гуртка "не віддамо ні аршина землі". Зациклені на старих мрійливих наративах, вони досі не бачать зовсім протилежних процесів на землі.