18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
01 декабря 2025, 16:44

У Зеленского даже не кадровый голод – а кадровый пустота

01 декабря 2025, 16:44
Кадровый кретинизм продолжается. Маркарову, бывшую послицу в США, назначили советницей царя по восстановлению и инвестициям
Кадровый кретинизм продолжается. Маркарову, бывшую послицу в США, назначили советницей царя по восстановлению и инвестициям
фото: Офис Президента Украины
Это как повесить на забор красную тряпку и ждать в ответ от быка кроткой смирности. Для Америки Маркарова – та же красная тряпка, возбудитель, неперевариваемая фигура.

Наша послица с самого старта переместилась в нижние ряды дипломатических кругов США, потому что первое, что дама сделала в Вашингтоне – открыла свой ресторан в лакшере-районе, зарегистрировав его на мужа, и начала его рекламировать на официальной странице посольства. А в разряд открытых врагов попала после того, как умудрился в разгар президентской гонки повезти Зеленского на военный завод в Пенсильвании, где этот визит стал избирательной мерой демократов. После этого колебавшийся штат стал трамповым.

Маркарова единственная в правительстве сохранила за собой должность министра финансов при переходе власти от Порошенко к Зеленскому. Потому хорошо умеет вести бухгалтерию клики: при Януковиче возглавляла банк Клюевых, при Порошенко – его минфин, при Ермаке – сначала финансы, потом Америка.

Назначать такую фигуру на сферу, где определяющими есть внешние контакты с теми же американцами (спонсорами, инвесторами) – это открыто пренебрегать репутацией государства в третьих глазах.

У Зеленского даже не кадровый голод – а кадровый пустота. В них есть только одна затертая колода откровенных проходимцев, которую будут тасовать и совать по кругу с глубокой благодарностью, круг круглый и напоминающий знак бесконечности.

01 декабря 2025
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
07 августа 2025
