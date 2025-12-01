12:20  01 декабря
UA | RU
Украина рискует потерять больше, стараясь не потерять все

01 декабря 2025, 12:32
Financial Times. Статья, к которой нечего добавить
Financial Times. Статья, к которой нечего добавить
Фото: Facebook/З.Казанжи
Отрывки:

…Россия настаивает, чтобы Киев отступил из Донбасса, включая Славянск и Краматорск, которые россия не могла захватить 4 года.

…Киев отвергает план и продолжает бороться, рискуя, что эта борьба станет тщетной, поскольку военные перспективы ухудшаются.

…Если Украина продолжит сопротивляться, россия может захватить весь Донбасс или даже больше, оставив Украину с тем же конечным результатом, только на худших условиях.

…Украина оказалась в ловушке: каждый рациональный выбор может привести к одинаково катастрофическому результату.

…Эта дилемма не нова. Дейтонское соглашение положило конец болезненной войне в Боснии, и тогда президент Боснии публично признал неразрешимую дилемму своей страны: невозможность достичь доброго мира, но и невозможность продолжать справедливую войну для достижения лучшего результата.

…Украина сталкивается с чем-то похожим: она вынуждена выбирать между несовершенным миром и риском продолжать бой действия, чтобы в результате получить еще худшую сделку.

…Мирные соглашения работают только тогда, когда обе стороны могут доверять друг другу, или когда мощный исполнитель делает нарушения слишком дорогими.

…Россия рассматривает конфликт как региональную войну против НАТО – экзистенциальную битву, ради которой москва готова терпеть годы кровопролития, пока не достигнет своих целей.

…Если Украина отклонит текущие предложения и продолжит борьбу, она столкнется с усилением истощения.

…Общий ход войны отрицательный для Украины. Способность России компенсировать потери превосходит возможности Украины.

…Если Киев потеряет еще больше территории или ВСУ будут истощены, переговоры еще больше сместятся в пользу России.

…В ходе переговоров с ослабленной позиции страна часто сталкивается с трагическим выбором: продолжать борьбу в надежде на лучшие условия или принять болезненные потери и рискнуть внутренними беспорядками.

…Лидеры часто "играют на возрождение" – продолжают борьбу даже после того, как поражение кажется неизбежным, надеясь избежать обвинений на Родине.

…Выбор Украины сводится к "плохо сейчас или, возможно, еще хуже позже".

