Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
01 грудня 2025, 12:32

Україна ризикує втратити більше, намагаючись не втратити все

01 грудня 2025, 12:32
Financial Times. Стаття, до якої нічого додати
Financial Times. Стаття, до якої нічого додати
Фото: Facebook/З.Казанжи
Уривки:

…Росія наполягає, щоб Київ відступив із Донеччини, включаючи Слов'янськ і Краматорськ, які росія не могла захопити 4 роки.

…Київ відхиляє план і продовжує боротися, ризикуючи, що ця боротьба стане марною, оскільки військові перспективи погіршуються.

…Якщо Україна продовжить чинити опір, росія може захопити весь Донбас або навіть більше, залишивши Україну з тим самим кінцевим результатом, тільки на гірших умовах.

…Україна опинилася в пастці: кожен раціональний вибір може призвести до однаково катастрофічного результату.

…Ця дилема не є новою. Дейтонська угода поклала край болісній війні в Боснії,й тоді президент Боснії публічно визнав нерозв'язну дилему своєї країни: неможливість досягти доброго миру, але й неможливість продовжувати справедливу війну для досягнення кращого результату.

…Україна стикається з чимось схожим: вона змушена вибирати між недосконалим миром і ризиком продовжувати бій дії, щоб у результаті отримати ще гіршу угоду.

…Мирні угоди працюють тільки тоді, коли обидві сторони можуть довіряти одна одній, або коли потужний виконавець робить порушення надто дорогими.

…Росія розглядає конфлікт як регіональну війну проти НАТО – екзистенційну битву, заради якої москва готова терпіти роки кровопролиття, доки не досягне своїх цілей.

…Якщо Україна відхилить поточні пропозиції і продовжить боротьбу, вона зіткнеться з посиленням виснаження.

…Загальний перебіг війни негативний для України. Здатність росії компенсувати втрати перевершує можливості України.

…Якщо Київ утратить ще більше території або ЗСУ будуть виснажені, переговори ще більше змістяться на користь росії.

…Під час переговорів з ослабленої позиції країна часто стикається з трагічним вибором: продовжувати боротьбу в надії на кращі умови або прийняти болючі втрати і ризикнути внутрішніми заворушеннями.

…Лідери часто "грають на відродження" – продовжують боротьбу навіть після того, як поразка здається неминучою, сподіваючись уникнути звинувачень на Батьківщині.

…Вибір України зводиться до "погано зараз або, можливо, ще гірше пізніше".

