Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
30 ноября 2025, 14:58

О справедливом мире больше всего фантазируют сторонники долговечной войны

30 ноября 2025, 14:58
Читайте також українською мовою
Справедливый мир. Кто вообще придумал эту метафору, еще и накрутил стрессированное общество на эту иллюзию, патогенно-вредную
Справедливый мир. Кто вообще придумал эту метафору, еще и накрутил стрессированное общество на эту иллюзию, патогенно-вредную
фото: detector.media
Нет такого понятия "справедливый мир". К однозначному слову МИР каждый добавляет по своему усмотрению свои прилагательные как условные эпитеты, оценочные суждения, эмоциональные расцветки, многозначные аллегории. Сколько человек – столько и привнесенных нюансов и трактовок. Что одному недогода – другому за счастье.

Есть золотое правило: о справедливом мире больше всего фантазируют сторонники долговечной войны. Ее бенефициары правы в своих расчетах: справедливого мира в этой войне не будет НИКОГДА, а значит гораздо выгоднее впаривать обществу заведомые недостижимые представления о "справедливом мире", чтобы ими оправдать бесконечную войну с сопутствующими интересами в ней.

Если "справедливый мир" – это границы 1991 года, красная дорожка на набережной Ялты, радостное возвращение ордло в лоно Украины, сине-желтый флаг над кремлем, капитуляция пуйла, триллионы долларов репараций, судилище над московским фюрером в Гааге. беллетристам, пишущих в жанре утопий.

Управляться нереальным можно бесконечно, а подпитывать его вообще не составляет труда, если народ охотно играет в эту игру мечтания.

общество политика война мир Украина
