Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
04 ноября 2025, 10:59

Праздничные построения под огнем: бездумность, которая стоит жизни

04 ноября 2025, 10:59
Это не поддается никакому пониманию...
Иллюстративный скриншот с видео
Война скоро пойдет на свой 5-й круг, за это время уже было несколько трагических прилетов во время "праздничных построений" – а эта долбограйная советщина дальше сидит в головах военачальников-мясников.

Какие могут быть "праздничные построения" на открытой площади в месте, куда Искандер прилетает за 1 мин, включай воздушную тревогу или не включай.

Какие могут быть крупные скопления личного состава недалеко от фронта в условиях, когда за такими подарками круглые сутки охотятся разведывательные дроны врага и мгновенно докладывают.

Какие могут быть церемонии награждения в сам разгар наихудшей, безуспешной для нас фазы войны, когда продвижение за последние 2 года демонстрирует только враг.

До жопы все это советство с их "грамотами", "благодарностями" и другой полиграфической туфтой в рамочке. Люди отважно прошли фронт и передовую – чтобы погибнуть во время награждения из клешней высокопоставленных армейских долбней. На видном месте. Наверное, еще и с оркестром.

На какие результаты войны можно рассчитывать под таким высокопрофессиональным руководством?

А затем тела погибших будут встречать на коленях и посыпать гробы розовыми лепестками. И собирать подписи под петициями о присвоении звания Героя (посмертно). И никто и слова кривого не скажет на нашу родную бездумность, которая убивает не хуже врага.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
