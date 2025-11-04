Праздничные построения под огнем: бездумность, которая стоит жизни

Это не поддается никакому пониманию...

Иллюстративный скриншот с видео

Война скоро пойдет на свой 5-й круг, за это время уже было несколько трагических прилетов во время "праздничных построений" – а эта долбограйная советщина дальше сидит в головах военачальников-мясников.

Какие могут быть "праздничные построения" на открытой площади в месте, куда Искандер прилетает за 1 мин, включай воздушную тревогу или не включай.

Какие могут быть крупные скопления личного состава недалеко от фронта в условиях, когда за такими подарками круглые сутки охотятся разведывательные дроны врага и мгновенно докладывают.

Какие могут быть церемонии награждения в сам разгар наихудшей, безуспешной для нас фазы войны, когда продвижение за последние 2 года демонстрирует только враг.

До жопы все это советство с их "грамотами", "благодарностями" и другой полиграфической туфтой в рамочке. Люди отважно прошли фронт и передовую – чтобы погибнуть во время награждения из клешней высокопоставленных армейских долбней. На видном месте. Наверное, еще и с оркестром.

На какие результаты войны можно рассчитывать под таким высокопрофессиональным руководством?

А затем тела погибших будут встречать на коленях и посыпать гробы розовыми лепестками. И собирать подписи под петициями о присвоении звания Героя (посмертно). И никто и слова кривого не скажет на нашу родную бездумность, которая убивает не хуже врага.