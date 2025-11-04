12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
04 листопада 2025, 10:59

Святкові шикування під вогнем: бездумність, що коштує життя

04 листопада 2025, 10:59
Читайте также на русском языке
Це не піддається ніякому розумінню...
Це не піддається ніякому розумінню...
Ілюстративний скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Війна скоро піде на своє 5-е коло, за цей час уже було кілька трагічних прильотів під час "святкових шикувань" – а ця довбограйна совєтчина далі сидить у головах воєначальників-м’ясників.

Які можуть бути "святкові шикування" на відкритому пляцу в місці, куди Іскандер прилітає за 1 хв, вмикай ти повітряну тривогу чи не вмикай.

Які можуть бути крупні скупчення особового складу недалеко від фронту в умовах, коли за такими подарунками цілодобово полюють розвідувальні дрони ворога й миттєво доповідають.

Які можуть бути церемонії нагородження в сам розпал найгіршої, безуспішної для нас фази війни, коли просування за останні 2 роки демонструє лише ворог.

До сраки всю цю радянщину з їхніми "грамотами", "подяками" та іншою поліграфічною туфтою в рамочці. Люди відважно пройшли фронт і передову – щоб загинути під час нагородження з клешень високопоставлених армійських довбнів. На видному місці. Либонь, ще й з оркестром.

На які результати війни можна розраховувати під таким "високопрофесійним" керівництвом?

А потім тіла загиблих будуть зустрічати навколішки й посипати труни трояндовими пелюстками. І збирати підписи під петиціями про присвоєння звання Героя (посмертно). І ніхто й слова кривого не скаже на нашу рідненьку бездумність, яка вбиває не гірше ворога.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна військові трагедія російська армія прильот шикування солдати
На Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою: наслідки атаки
03 листопада 2025, 14:41
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Житомирщині жінка пошкодила службовий автомобіль поліції під час виклику на домашнє насильство
04 листопада 2025, 13:18
В Одесі затримали зловмисника, який за 5500 доларів обіцяв "відмазати" чоловіка від армії та працевлаштувати до СБУ
04 листопада 2025, 13:03
Скандальний київський пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано – нардеп
04 листопада 2025, 12:56
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
04 листопада 2025, 12:45
На Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну ДТП
04 листопада 2025, 12:35
Завищив тарифи на 3,7 млн грн: прокуратура повідомила про підозру екскерівнику "Львівгазу"
04 листопада 2025, 12:34
Пологи під обстрілами: у Запоріжжі жінки народжують передчасно через війну
04 листопада 2025, 12:26
Поліцейські з’ясовують обставини смерті двох працівників на підприємстві у Тернопільській області
04 листопада 2025, 12:22
Зберігав дитячу порнографію і розбещував 7 вихованок: на Херсонщині судитимуть батька-вихователя
04 листопада 2025, 12:18
На Полтавщині керівник підприємства, менеджер і колишній посадовець привласнили 5 млн грн на ремонті свердловин
04 листопада 2025, 12:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »