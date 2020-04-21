12:29  21 апреля
На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет
13:12  21 апреля
Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
Михаил Ткач журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 17:50 13

Кого за этот год сделал президент Зеленский?

Читайте також
українською мовою
21 апреля 2020, 17:50 13
Читайте також українською мовою
Сегодня год как Владимира Зеленского выбрали президентом
Фото: facebook
Сегодня год как Владимира Зеленского выбрали президентом

Главным лозунгом кандидата Зеленского был: "Сделаем их вместе".

Кого за этот год сделал президент Зеленский?

Свою часть соглашения общество выполнило и Зеленский не просто стал президентом, но и получил монобольнинство в парламенте. Для демонтажа старой системы этот президент получил все.

- Ближайшие друзья Зеленского сразу получили наивысшие должности.

- Кумовья, сваты, братья ближайших друзей Зеленского получили депутатские мандаты.

- Почти сразу был достигнут консенсус с олигархами, у которых власть покупает медиаподдержку за государственные ресурсы.

- Отношения с крупным бизнесом не стали прозрачными, а влияние олигархов на принятие решений в государстве не стало меньше.

- Принцип: "друзьям все - врагам закон" сохранены. (Спросите у Гео Лероса и брата Ермака).

- Технократы которые на свой страх и риск переходят в государственный сектор попадают под публичное давление крупных финансово-промышленных групп, не получая публичной защиты от президента, возвращаются в частный сектор.

- Тайный отдых в Омане во время войны и возвращении с отдыха частным самолетом за счет другого государства (стоимость более 50 тысяч долларов).

- Сотрудничество с Медведчуком по важным голосованиям и полное игнорирование вопросов финансирования и деятельности пророссийских сил на территории Украины.

- Ни одного громкого расследования, задержания, судебного процесса по топ-коррупционерам.


Владимир Зеленский президент Андрей Ермак Украина коррупция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Офисе президента возьмутся за мэров Харькова и Одессы, которые не закрыли рынки
21 апреля 2020, 17:23
Зеленский запланировал несколько громких увольнений - СМИ
21 апреля 2020, 16:57
Первый год Зеленского: реакция соцсетей
21 апреля 2020, 16:16
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 13:16
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
20 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »