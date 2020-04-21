Сегодня год как Владимира Зеленского выбрали президентом

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Сегодня год как Владимира Зеленского выбрали президентом

Главным лозунгом кандидата Зеленского был: "Сделаем их вместе".

Кого за этот год сделал президент Зеленский?

Свою часть соглашения общество выполнило и Зеленский не просто стал президентом, но и получил монобольнинство в парламенте. Для демонтажа старой системы этот президент получил все.

- Ближайшие друзья Зеленского сразу получили наивысшие должности.

- Кумовья, сваты, братья ближайших друзей Зеленского получили депутатские мандаты.

- Почти сразу был достигнут консенсус с олигархами, у которых власть покупает медиаподдержку за государственные ресурсы.

- Отношения с крупным бизнесом не стали прозрачными, а влияние олигархов на принятие решений в государстве не стало меньше.

- Принцип: "друзьям все - врагам закон" сохранены. (Спросите у Гео Лероса и брата Ермака).

- Технократы которые на свой страх и риск переходят в государственный сектор попадают под публичное давление крупных финансово-промышленных групп, не получая публичной защиты от президента, возвращаются в частный сектор.

- Тайный отдых в Омане во время войны и возвращении с отдыха частным самолетом за счет другого государства (стоимость более 50 тысяч долларов).

- Сотрудничество с Медведчуком по важным голосованиям и полное игнорирование вопросов финансирования и деятельности пророссийских сил на территории Украины.

- Ни одного громкого расследования, задержания, судебного процесса по топ-коррупционерам.