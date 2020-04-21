Кого за этот год сделал президент Зеленский?
Главным лозунгом кандидата Зеленского был: "Сделаем их вместе".
Кого за этот год сделал президент Зеленский?
Свою часть соглашения общество выполнило и Зеленский не просто стал президентом, но и получил монобольнинство в парламенте. Для демонтажа старой системы этот президент получил все.
- Ближайшие друзья Зеленского сразу получили наивысшие должности.
- Кумовья, сваты, братья ближайших друзей Зеленского получили депутатские мандаты.
- Почти сразу был достигнут консенсус с олигархами, у которых власть покупает медиаподдержку за государственные ресурсы.
- Отношения с крупным бизнесом не стали прозрачными, а влияние олигархов на принятие решений в государстве не стало меньше.
- Принцип: "друзьям все - врагам закон" сохранены. (Спросите у Гео Лероса и брата Ермака).
- Технократы которые на свой страх и риск переходят в государственный сектор попадают под публичное давление крупных финансово-промышленных групп, не получая публичной защиты от президента, возвращаются в частный сектор.
- Тайный отдых в Омане во время войны и возвращении с отдыха частным самолетом за счет другого государства (стоимость более 50 тысяч долларов).
- Сотрудничество с Медведчуком по важным голосованиям и полное игнорирование вопросов финансирования и деятельности пророссийских сил на территории Украины.
- Ни одного громкого расследования, задержания, судебного процесса по топ-коррупционерам.
- 19:20 21 апреля Гео Лерос: руководителем Печерской РГА планируют назначить человека Ермака
- 19:03 21 апреля В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков
- 18:56 21 апреля Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
- 18:42 21 апреля В Днепре главный врач объявила голодовку из-за медреформы
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 18:30 21 апреля Боевики дважды обстреляли позиции сил ООС из 120-мм минометов
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт