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Михайло Ткач журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 17:50 13

Кого за цей рік "зробив" президент Зеленський?

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21 квітня 2020, 17:50 13
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Сьогодні рік як Володимира Зеленського обрали президентом
Фото: facebook
Сьогодні рік як Володимира Зеленського обрали президентом

Головне гасло кандидата Зеленського було: "Зробимо їх разом".

Кого за цей рік "зробив" президент Зеленський?

Свою частину угоди суспільство виконало і Зеленський не просто став президентом, а й отримав монобільшість у парламенті. Для демонтажу старої системи цей президент отримав все.

- Найближчі друзі Зеленського одразу отримали найвищі посади.

- Куми, свати, брати найближчих друзів Зеленського отримали депутатські мандати.

- Майже одразу був досягнутий консенсус з олігархами, у яких влада купує медіапідтримку за державні ресурси.

- Відносини з великим бізнесом не стали прозорими, а вплив олігархів на прийняття рішень у державі не став меншим.

- Принцип: "друзям все- ворогам закон" збережено. (Запитайте у Гео Лероса і брата Єрмака).

- Технократи які на власний ризик переходять у державний сектор одразу потрапляють під публічний тиск великих фінансово-промислових груп, не отримуючи публічного захисту від президента, повертаються у приватний сектор.

- Таємний відпочинок в Омані під час війни і повернення з відпочинку приватним літаком за рахунок іншої держави (вартість більше 50 тисяч доларів)

- Співпраця з Медведчуком по важливими голосуванням і повне ігнорування питань фінансування та діяльності проросійських сил на території України

- Жодного гучного розслідування, затримання, судового процесу по топ-корупціонерам


Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Україна корупція
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