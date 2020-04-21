Кого за цей рік "зробив" президент Зеленський?
Головне гасло кандидата Зеленського було: "Зробимо їх разом".
Кого за цей рік "зробив" президент Зеленський?
Свою частину угоди суспільство виконало і Зеленський не просто став президентом, а й отримав монобільшість у парламенті. Для демонтажу старої системи цей президент отримав все.
- Найближчі друзі Зеленського одразу отримали найвищі посади.
- Куми, свати, брати найближчих друзів Зеленського отримали депутатські мандати.
- Майже одразу був досягнутий консенсус з олігархами, у яких влада купує медіапідтримку за державні ресурси.
- Відносини з великим бізнесом не стали прозорими, а вплив олігархів на прийняття рішень у державі не став меншим.
- Принцип: "друзям все- ворогам закон" збережено. (Запитайте у Гео Лероса і брата Єрмака).
- Технократи які на власний ризик переходять у державний сектор одразу потрапляють під публічний тиск великих фінансово-промислових груп, не отримуючи публічного захисту від президента, повертаються у приватний сектор.
- Таємний відпочинок в Омані під час війни і повернення з відпочинку приватним літаком за рахунок іншої держави (вартість більше 50 тисяч доларів)
- Співпраця з Медведчуком по важливими голосуванням і повне ігнорування питань фінансування та діяльності проросійських сил на території України
- Жодного гучного розслідування, затримання, судового процесу по топ-корупціонерам
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