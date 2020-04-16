Богу не важны ритуалы и даже освящение куличей. Важно личное служение
Если исключить политическую составляющую, то храм — это место, куда приходят с самыми тяжелыми бедами. Сейчас рисуется образ какого-то зловредного попа, который загоняет в церковь святить куличи. На самом деле, те священники, которых я знаю - это образец Служения, а разные люди есть везде и всегда.
Вера помогает в трудные моменты, когда надеяться не на что!
В самые тяжелые моменты своей жизни я пришла в Введенский монастырь, где есть икона "Призри на смирение".
Отец Иван Рыбарук, у которого сегодня день рождения, из Криворивни. Он всегда поддержка.
Отец Олег из часовни Военного Госпиталя сказал на поминальной проповеди за папой настолько важные слова, что они поддерживают меня и сейчас. Он, как истинный духовный наставник, вроде как "за руку" провел меня в самые темные дни, и когда не стало папы, и потом тоже.
В моменты душевных переживаний я могу подойти к дорогой мне Кириловской церкви и просто побыть рядом.
(А вы, кстати, знаете, что в праздники и воскресенье церковнослужители идут в острое отделение психиатрической больницы и тех, кто хочет и кому можно, берут с собой на Службу Божью. А если человек не может идти, священник приходит сам, к людям, от которых общество отворачивается вообще).
У меня Кирилловскую церковь видно из окна, я стану возле окна и помолюсь. Но есть люди, для которых Служба Божья - это настолько важно, что это важнее жизни, они полагаются только на Бога. И этим людям я бы сказала следующее: Богу не важны ритуалы и даже освящение куличей, а тем более колбасок и алкоголя. Важно ваше личное служение. "Где двое вас, нам я посреди вас" . Бог показывает нам, что ритуалы это не основа, главное – искренняя молитва в сердце своем, кто как умеет. Пост - это ограничение не только в еде, а вот сейчас и в общении также.
А Киево-Печерская Лавра это не только место попов. Она была до них и будет после. Это место, где никогда не угасала свеча, даже в советское время. А монахи оставались мыть туалеты, лишь бы быть там. Я просто хочу подчеркнуть, что жизнь сложнее, чем выкопать ров возле церкви. Я не знаю как правильно. Но есть заповедь "Не убий" и помним о любви к ближнему. Это причины провести Пасхальную ночь дома. А священники будут служить все равно. И, очень надеюсь, найдут правильные слова до своих прихожан. С чистым четвергом.
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