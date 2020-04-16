Богові не важливі ритуали і навіть освячення паски. Важливе особисте служіння

Питання церковної Служби не настільки просте, як здається суспільству на перший погляд

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Питання церковної Служби не настільки просте, як здається суспільству на перший погляд

Якщо виключити політичну складову, то храм — це місце, куди приходять з найтяжчими бідами. Зараз малюється образ якогось зловредного попа, який заганяє в церкву святити паски. Насправді, ті священники, яких я знаю - це взірець Служіння, а різні люди є скрізь і завжди.

Віра допомагає в найважчі моменти, коли сподіватись немає на що!

В найважчі моменти свого життя я прийшла у Введенський монастир, де є ікона "Призри на смирення".

Отець Іван Рибарук, в якого сьогодні день народження, з Криворівні. Він завжди підтримка.

Отець Олег із каплиці Військового Госпіталя сказав на поминальній проповіді за татом настількі важливі слова, що вони підтримують мене і тепер. Він, як справжній духовний наставник, ніби як "за руку" провів мене в найтемніші дні, і коли не стало тата, і потім також.

В моменти душевних переживань я можу підійти до дорогої мені Кирилівськоіїцеркви і просто побути поряд.

(А ви, до речі, знаєте, що в свята і наділю церковнослужителі ідуть у гостре відділення психіатричної лікарні і тих, хто хоче і кому можна, беруть із собою на Службу Божу. А якщо людина не може іти, священник приходить сам, до людей, від яких суспільство відвертається взагалі).

В мене Кирилівську церкву видно з вікна, я стану біля вікна і помолюсь. Але є люди, для яких Служба Божа - це настільки важливо, що це важливіше за життя, вони покладаються лише на Бога. І цим людям я би сказала таке: Богові не важливі ритуали і навіть освячення паски, а тим більше ковбасок і алкоголю. Важливе ваше особисте служіння. "Де двоє вас, нам я посеред вас" . Бог показує нам, що ритуали це не основа, головне – щира молитва в своєму серці, хто як вміє. Піст - це обмеження не лише в їжі, а ось зараз і в спілкуванні також.

А Києво-Печерська Лавра це не лише місце попів. Вона була до них і буде після. Це місце, де ніколи не згасала свічка, навіть в радянський час. А монахи залишались мити туалети, аби лиш бути там. Я просто хочу наголосити, що життя складніше, аніж викопати рів біля церкви. Я не знаю як правильно. Але є заповідь "Не убий" і пам‘ятаємо про любов до ближнього. Це причини провести Великодню ніч вдома. А священники будуть служити все одно. І, дуже сподіваюсь, знайдуть правильні слова до своїх парафіян. З чистим четвергом.