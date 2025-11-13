Это больно до яростного, собачьего воя. За такое выгонят даже из борделя – за разврат

фото: focus.ua

Что произошло? Если максимально кратко – расследование разоблачило, что в ближайшем кругу президента отмывают значительные государственные деньги.

Не просто воруют, а этими же деньгами из черной кассы смахивают потом на заставы, скупают элитные авто и недвижимость, дают взятки.

Поверить, что пока ты отдавал последнее, вытаскивал обгоревшие тела детей по частям из-под завалов, сходил с ума от боли хирургических ножей, выползал неделями из плена, пока ты молился перед смертью, пока шел в один конец, чтобы выиграть всем время – твои "отцы" воровали у тебя на кокс, тачки і шл*х.

Относительно честных служащих – есть порядочные люди во власти, это факт. Те, которым лично больно видеть, как мы теряем страну. О них коротко: они сильно демотивированы, для многих это равно ледяное ведро жесткой реальности, о которой они узнали чуть ли не из новостей, вместе со всеми.

Даже в церквях бывает разврат, и даже в борделях звучат самые искренние молитвы.

Что с этим всем делать?

Написала подробно в статье: "Бордели и Церкви для Президента".