Розслідування викрило, що в найближчому колі президента відмивають значні державні гроші
Що сталося? Якщо максимально коротко – розслідування викрило, що в найближчому колі президента відмивають значні державні гроші.
Не просто крадуть, а цими ж грошима з чорної каси скидаються потім на застави, скупляють елітні авто й нерухомість, дають хабарі.
Повірити, що поки ти віддавав останнє, витягував обгорілі тіла дітей по частинах з-під завалів, божеволів від болю хірургічних ножів, виповзав тижнями з полону, поки ти молився перед смертю, поки йшов в один кінець, щоб виграти всім час – твої "батьки" крали в тебе на кокс, тачки і шл*х.
Це боляче до лютого, собачого виття. За таке виженуть навіть із борделю – за розпусту.
Щодо чесних службовців – є порядні люди у владі, це факт. Ті, яким особисто боляче бачити, як ми втрачаємо країну. Про них коротко: вони сильно демотивовані, для багатьох це так само льодяне відро жорсткої реальності, про яку вони дізнались мало не з новин, разом зі всіма.
Навіть у церквах буває розпуста, і навіть у борделях звучать найщиріші молитви.
Що з цим всім робити?
