12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
UA | RU
UA | RU
Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
13 ноября 2025, 13:16

Как россияне, когда-то вместе с украинцами освобождавшие Европу от нацизма и фашизма – сами стали фашистами?

13 ноября 2025, 13:16
Читайте також українською мовою
Ответ можно найти у одного из ключевых идеологов Третьего Рейха
Ответ можно найти у одного из ключевых идеологов Третьего Рейха
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В книге "Дневник Нюрнберга" американского психолога Густава Гилберта, наблюдавшего за лидерами нацистской Германии во время и после судебных заседаний, есть цитата Геринга о войне:

"Конечно, простой народ не хочет войны; ни в России, ни в Англии, ни в Америке, ни в Германии. Это ясно. Но, в конце концов, лидеры страны определяют политику, и всегда просто повести людей за собой, будь то демократия, фашистская диктатура или парламент или коммунистическая диктатура", – сказал Геринг.

На это Гилберт ответил, что есть разница, когда в демократии люди избирают власть, объявляющую войну.

Геринг прокомментировал так:

"Неважно, выбирали ли власть голосом людей, население всегда можно привлечь к войне. Это просто. Все, что вам нужно сделать, это сказать им, что на них нападают, и осудить пацифистов за отсутствие патриотизма и подверженность опасности страны. Это работает все равно в любой стране".

Последняя цитата и есть ответ на этот вопрос.

Пропаганда транслирует напавшим на них россиянам. И они вынуждены защищаться. Не ищите здесь факты и логику. Это о массовых манипуляциях и программировании когнитивного поля многомиллионного общества.

Более 20 лет пропаганды оказали свой эффект. Россияне напали на соседнюю страну, чтобы "обороняться".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пропаганда РФ война агрессия политика
Россияне ночью атаковали Одесщину: повреждена критическая инфраструктура
13 ноября 2025, 08:39
Россияне атаковали Никопольщину артиллерией и FPV-дронами: повреждены библиотека и учебное заведение
13 ноября 2025, 08:20
Харьков под ударом БпЛА "Герань-2": количество пострадавших выросло до пяти
12 ноября 2025, 13:26
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Стали известны подробности задержания дельца с фамилией Ермак
13 ноября 2025, 14:04
Коррупция и война: как не дать Украине погибнуть в "стране мечтаний"
13 ноября 2025, 13:56
В Одесской области девочка принесла гранату в школу, она взорвалась
13 ноября 2025, 13:51
Инцидент с полицией в Луцке: водитель получил перелом колена
13 ноября 2025, 13:42
В Киеве расследуют хищение средств на Труханов и Венецианские острова: что известно о схеме
13 ноября 2025, 13:35
Россияне массово минируют Херсон из дронов
13 ноября 2025, 13:29
Зеленский рассказал, когда последний раз общался с Миндичем
13 ноября 2025, 13:15
Один из водителей был пьян: во Львове в ДТП травмировались три человека
13 ноября 2025, 13:05
В Харьковской области ветеранский бизнес может получить компенсацию за приобретенные товары
13 ноября 2025, 12:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Чалый
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »