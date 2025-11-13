Как россияне, когда-то вместе с украинцами освобождавшие Европу от нацизма и фашизма – сами стали фашистами?

Ответ можно найти у одного из ключевых идеологов Третьего Рейха

Ответ можно найти у одного из ключевых идеологов Третьего Рейха

иллюстративное фото: из открытых источников

В книге "Дневник Нюрнберга" американского психолога Густава Гилберта, наблюдавшего за лидерами нацистской Германии во время и после судебных заседаний, есть цитата Геринга о войне:

"Конечно, простой народ не хочет войны; ни в России, ни в Англии, ни в Америке, ни в Германии. Это ясно. Но, в конце концов, лидеры страны определяют политику, и всегда просто повести людей за собой, будь то демократия, фашистская диктатура или парламент или коммунистическая диктатура", – сказал Геринг.

На это Гилберт ответил, что есть разница, когда в демократии люди избирают власть, объявляющую войну.

Геринг прокомментировал так:

"Неважно, выбирали ли власть голосом людей, население всегда можно привлечь к войне. Это просто. Все, что вам нужно сделать, это сказать им, что на них нападают, и осудить пацифистов за отсутствие патриотизма и подверженность опасности страны. Это работает все равно в любой стране".

Последняя цитата и есть ответ на этот вопрос.

Пропаганда транслирует напавшим на них россиянам. И они вынуждены защищаться. Не ищите здесь факты и логику. Это о массовых манипуляциях и программировании когнитивного поля многомиллионного общества.

Более 20 лет пропаганды оказали свой эффект. Россияне напали на соседнюю страну, чтобы "обороняться".