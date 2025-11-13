Як росіяни, які колись разом з українцями звільняли Європу від нацизму і фашизму – самі стали фашистами?

Відповідь можна знайти в одного з ключових ідеологів Третього Рейху

У книзі "Щоденник Нюрнберга" американського психолога Густава Гілберта, який спостерігав за лідерами нацистської Німеччини під час та після судових засідань, є цитата Герінга про війну:

"Звичайно, простий народ не хоче війни; ні в Росії, ні в Англії, ні в Америці, ані в Німеччині. Це зрозуміло. Але, зрештою, лідери країни визначають політику, і завжди просто повести людей за собою, чи це демократія, чи фашистська диктатура, чи парламент, чи комуністична диктатура", – сказав Герінг.

На це Гілберт відповів, що є різниця, коли в демократії люди обирають владу, яка оголошує війну.

Герінг прокоментував так:

"Неважливо, чи владу обирали голосом людей, населення завжди можна залучити до війни. Це легко. Усе, що вам потрібно зробити, це сказати їм, що на них нападають, і засудити пацифістів за відсутність патріотизму та нараження країни на небезпеку. Це працює однаково в будь-якій країні".

Остання цитата і є відповідь на це питання.

Пропаганда транслює росіянам, що на них напали. І вони змушені захищатися. Не шукайте тут факти і логіку. Це про масові маніпуляції та програмування когнітивного поля багатомільйонного суспільства.

Більше 20 років пропаганди дали свій ефект. Росіяни напали на сусідню країну щоб "оборонятись".