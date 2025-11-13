12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
Марія Берлінська українська громадська діячка та волонтерка info@regionews.ua
13 листопада 2025, 13:16

Як росіяни, які колись разом з українцями звільняли Європу від нацизму і фашизму – самі стали фашистами?

13 листопада 2025, 13:16
Читайте также на русском языке
Відповідь можна знайти в одного з ключових ідеологів Третього Рейху
Відповідь можна знайти в одного з ключових ідеологів Третього Рейху
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У книзі "Щоденник Нюрнберга" американського психолога Густава Гілберта, який спостерігав за лідерами нацистської Німеччини під час та після судових засідань, є цитата Герінга про війну:

"Звичайно, простий народ не хоче війни; ні в Росії, ні в Англії, ні в Америці, ані в Німеччині. Це зрозуміло. Але, зрештою, лідери країни визначають політику, і завжди просто повести людей за собою, чи це демократія, чи фашистська диктатура, чи парламент, чи комуністична диктатура", – сказав Герінг.

На це Гілберт відповів, що є різниця, коли в демократії люди обирають владу, яка оголошує війну.

Герінг прокоментував так:

"Неважливо, чи владу обирали голосом людей, населення завжди можна залучити до війни. Це легко. Усе, що вам потрібно зробити, це сказати їм, що на них нападають, і засудити пацифістів за відсутність патріотизму та нараження країни на небезпеку. Це працює однаково в будь-якій країні".

Остання цитата і є відповідь на це питання.

Пропаганда транслює росіянам, що на них напали. І вони змушені захищатися. Не шукайте тут факти і логіку. Це про масові маніпуляції та програмування когнітивного поля багатомільйонного суспільства.

Більше 20 років пропаганди дали свій ефект. Росіяни напали на сусідню країну щоб "оборонятись".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пропаганда РФ війна агресія політика
Росіяни вночі атакували Одещину: пошкоджена критична інфраструктура
13 листопада 2025, 08:39
Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та FPV-дронами: пошкоджені бібліотека та навчальний заклад
13 листопада 2025, 08:20
Харків під ударом БпЛА "Герань-2": кількість постраждалих зросла до п'яти
12 листопада 2025, 13:26
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни масово мінують Херсон із дронів
13 листопада 2025, 13:29
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада 2025, 13:15
Один з водіїв був напідпитку: у Львові в ДТП травмувалися три людини
13 листопада 2025, 13:05
На Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари
13 листопада 2025, 12:59
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
13 листопада 2025, 12:50
Прикривався інвалідністю для перетину блокпостів: на Дніпропетровщині затримали російського агента
13 листопада 2025, 12:45
ППО збила 102 цілі: зафіксовано про влучання на 10 локаціях
13 листопада 2025, 12:28
У Херсоні затримали правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення
13 листопада 2025, 12:25
У Києві засудили чоловіка, який у підземному переході зґвалтував 23-річну дівчину
13 листопада 2025, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »