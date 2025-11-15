14:21  15 ноября
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
10:17  15 ноября
В Украине стартует "Зимняя поддержка": уже с сегодняшнего дня можно получить 1 000 гривен от государства
15:26  15 ноября
73-летняя винничанка оказалась на улице после сноса дома, где прожила 40 лет
Марианна Безуглая Народный депутат Украины info@regionews.ua
15 ноября 2025, 15:03

Раздача по 1000 грн населению — популистический, бесполезный ход, навеянный очередным призраком выборов весной

15 ноября 2025, 15:03
Не будет ни выборов, ни мира, будет война. Война, во время которой мы должны перестроить страну. Если Президент этого не осознает, мы останемся во временной петле, и год будет повторяться по году до полной эрозии государства.
Не будет ни выборов, ни мира, будет война. Война, во время которой мы должны перестроить страну. Если Президент этого не осознает, мы останемся во временной петле, и год будет повторяться по году до полной эрозии государства.
Почему?
Ибо есть двухэтапный парадокс:
1. Зеленский обеспечил базовую устойчивость, предохранившую от развала государство под давлением агрессора, провел неотложные меры, создал базис обороны и функционирования в условиях войны и перестроил международную поддержку, не прогнулся под двуликие требования как врага, так и союзников многократно. Сделал как мог и умел. Но сделал. Итак, коллапса не случилось.
2. Но следующий шаг – перестройка страны, непростые непопулистические решения, реформа армии, реализация запроса на справедливость, очищение окружения, перезапуск ОП и т.д. А он эти шаги не делает.
И теперь мы очутились в настоящей временной петле. Когда базис есть, однако происходит постепенное истощение всех компенсаторных механизмов, как при продолжительной болезни, когда организм борется против агрессивной бактериальной инфекции, но с помощью получает малиновый чай и припарки вместо антибиотиков и хирургического вскрытия нагноений.
1000 грн - бессодержательный расход, припарка. Еще раз.
Надо:
- Перезапуск ОП с новым руководителем и структурой войны.
- Усиление роли Кабмина.
– Создание новой коалиции в ВРУ с перезапуском ряда ключевых комитетов.
– Освобождение Сырского и реальная реформа войска.

Безуглая Марьяна Владимировна Зимняя поддержка
11 ноября 2025
07 августа 2025
