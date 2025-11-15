Раздача по 1000 грн населению — популистический, бесполезный ход, навеянный очередным призраком выборов весной
Почему?
Ибо есть двухэтапный парадокс:
1. Зеленский обеспечил базовую устойчивость, предохранившую от развала государство под давлением агрессора, провел неотложные меры, создал базис обороны и функционирования в условиях войны и перестроил международную поддержку, не прогнулся под двуликие требования как врага, так и союзников многократно. Сделал как мог и умел. Но сделал. Итак, коллапса не случилось.
2. Но следующий шаг – перестройка страны, непростые непопулистические решения, реформа армии, реализация запроса на справедливость, очищение окружения, перезапуск ОП и т.д. А он эти шаги не делает.
И теперь мы очутились в настоящей временной петле. Когда базис есть, однако происходит постепенное истощение всех компенсаторных механизмов, как при продолжительной болезни, когда организм борется против агрессивной бактериальной инфекции, но с помощью получает малиновый чай и припарки вместо антибиотиков и хирургического вскрытия нагноений.
1000 грн - бессодержательный расход, припарка. Еще раз.
Надо:
- Перезапуск ОП с новым руководителем и структурой войны.
- Усиление роли Кабмина.
– Создание новой коалиции в ВРУ с перезапуском ряда ключевых комитетов.
– Освобождение Сырского и реальная реформа войска.