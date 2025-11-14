Гуляйполе. Попрощайтесь с городом в Запорожском направлении
Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания Президента держать Сырского
Попрощайтесь с городом в Запорожском направлении.
Там объявлена эвакуация людей, его сравнивают с землей, обходят по бокам, и вскоре бои будут уже в Гуляйполе.
Нашу историю уничтожают россияне, но помогают им несуразные командиры и нехватка политической воли.
