Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания Президента держать Сырского

иллюстративное фото: из открытых источников

Попрощайтесь с городом в Запорожском направлении.

Там объявлена эвакуация людей, его сравнивают с землей, обходят по бокам, и вскоре бои будут уже в Гуляйполе.

Нашу историю уничтожают россияне, но помогают им несуразные командиры и нехватка политической воли.