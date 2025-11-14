Гуляйполе. Попрощайтесь із містом на Запорізькому напрямку
Місто Гуляйполе, батьківщина Нестора Махна, стало черговою жертвою безладу військового управління і бажання Президента тримати Сирського
Попрощайтесь із містом на Запорізькому напрямку.
Там оголошена евакуація людей, його зрівнюють із землею, обходять з боків, та незабаром бої будуть уже в Гуляйполі.
Нашу історію знищують росіяни, але допомагають їм недолугі командири і брак політичної волі.
