Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
16 ноября 2025, 14:44

Мин Дич: диагноз хронической болезни украинской власти

16 ноября 2025, 14:44
Фото: Facebook/Gennadiy Druzenko
Я достаточно топчу эту землю, чтобы помнить не только "Свинарчуков Порошенко", но и "любых друзей Ющенко", "пленки Мельниченко" и дело Гонгадзе времен Кучмы и даже то, как Черноморское морское пароходство (что на 1992 год насчитывало, ни много ни мало, 255 судов) исчезло "как роса на солнце" по одному указу Кравчука. Президенты менялись, а первородный грех системы власти в Украине – нет.

Этот грех носит название "электоральная монархия" и до боли роднит нас с нашим эстистенциальным врагом. Всенародное избрание президента – зло, убивающее Украину. Даже США – страна с прочными и длительными демократическими традициями – не выдержала этого яда и превратилась из страны граждан в страну политических фанатов.

Потому что корень проблемы не в Зеленском и Миндиче – проблема в системе, которая почти кого-нибудь, кого судьба занесет на Банковую, раздавит, перемолет, погрузит в теплую ванну и незаметно в ней сварит. Выносите голого короля – заносите вновь выдуманного кумира. Фамилия которая, на самом деле, ничего по гамбургскому счету не значит. Ибо власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

Поэтому у каждого президента найдется свой табачник, левочкин, медведчук, балога, вера Ивановна, саша-стоматолог, кононенко, свинарчук, миндич или ермак. И снова народ будет взывать: этот король скурвился – давайте нового!!!

Единственный выход из этого замкнутого круга, уничтожающего Украину, – искать не нового мессию, а новую систему, новую архитектуру власти, новые сдерживания и противовесы, которые делают невозможным появление следующего электорального царя. Независимо от того, это будет Залужный, Буданов, Порошенко, Разумков, Притула или Кличко. Каждого из них власть развратит, погрузит в теплую ванну, окружит любимыми друзьями и превратит в монстра...

После окончания войны Украине нужен президент, который – как когда-то Цинциннат – придет только для того, чтобы уничтожить корень зла – должность "электорального царя" в Украине. То есть начать и довести процесс конституционного редизайна страны, который завершится превращением Украины в настоящую РЕСПУБЛИКУ – страну, которая принадлежит гражданам, а не победителям электоральной гонки.

Потому что люди такие, как есть. Слабые, грешные, эгоистические, тщеславные и мстительные. Поиск очередного президента-мессии всегда будет завершаться появлением новых миндичей, конфет, чернишевых и килограммов американского кэша в упаковках. Будут меняться фамилии – не будет меняться суть.

Если война ничему нас не научит, то пути хоть и ошибается, но не сильно: народы мы однозначно разные, а вот государственное устройство у нас пропитано тем самым ДНК. Республика способна выстоять под ударами империи. "Электоральная монархия" – вряд ли...

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
