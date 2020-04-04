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Коронавирус на Буковине: число больных растет, до понедельника запрещено выходить на улицу
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04 апреля 2020, 11:21 10

Коронавирус на Буковине: число больных растет, до понедельника запрещено выходить на улицу

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04 апреля 2020, 11:21 10
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В Черновицкой области с 13:00 субботы, 4 апреля, в 6:00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей
Фото: facebook/SergiiOsachuk
В Черновицкой области с 13:00 субботы, 4 апреля, в 6:00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

"В субботу (4 апреля) просим всех жителей области к 13:00 купить необходимые продукты питания с расчетом на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", - написал он.

По его словам, такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

При этом он уточнил, что со вчерашнего дня количество инфицированных выросло на 23 человека - до 225, а за прошедшую неделю на территории область зафиксирован рост инфицированных в 4 раза.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в медицинских заведениях Буковины находился 101 пациент, у 48 из которых подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.


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