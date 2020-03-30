Накнопкодавили: в Николаевском облсовете могут аннулировать решение о выделении денег на борьбу с коронавирусом

В Николаевской области выделение 109 миллиона на борьбу с коронавирусом под вопросом: депутат Николаевского областного совета, заместитель главы облсовета Андрей Кротов отозвал свой голос за внесения изменений в проект бюджета на 2020 год, и теперь голосование можно считать недействительным

Фото: Facebook страница Кротова

В Николаевской области выделение 109 миллиона на борьбу с коронавирусом под вопросом: депутат Николаевского областного совета, заместитель главы облсовета Андрей Кротов отозвал свой голос за внесения изменений в проект бюджета на 2020 год, и теперь голосование можно считать недействительным

Соответствующее заявление Кротова опубликовал депутат Федор Барна у себя на Facebook.

Напомним, что в пятницу, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета согласовали распределение денег на борьбу с коронавирусом. Это решение далось им нелегко. Долгое время вопрос не решался. Мнение руководства Николаевского областного совета и Николаевской ОГА в вопросе выделения средств не совпадали, на фоне чего разгорелись политические баталии.

По мнению депутата Федора Барны,глава областного совета Виктория Москаленко пыталась пропиариться на борьбе с коронавирусом и наворотила такого, что теперь это нельзя реализовать в рамках закона.

Он заявил, что глава областного совета нарушила регламент тем, что "протянула" изменения в бюджет, а потом еще и проголосовала вместо своего заместителя Кротова, когда в первом голосовании не хватило голосов.

"Тут еще вопрос, кто это все за ночь помог подготовить человеку, который в бюджетных вопросах понимает не больше, чем в вопросах юриспруденции. Она внесла на голосование, якобы, проект, подготовленный ОГА (датирован 24 марта), при этом, 25-го марта самовольно вернув его обратно. Так, как такое может быть? Внесла на голосование непонятно что и нагло "протащила" это все через сессионный зал. При этом еще и грубо нарушила регламент работы облсовета и законодательство, голосуя за своего заместителя Андрея Кротова. Виктория Викторовна, вы на Майдане за это стояли? Или "мы влада", поэтому нам все можно? Можно нагло нарушать законы и Бюджетный кодекс?" - написал депутат.

Таким образом деньги на борьбу с коронавирусом не могут быть использованы, ведь теперь недостаточно голосов. Без голоса Кротова "за" проголосовало всего 32 депутата.

"Сегодня Андрей Кротов написал обращение на имя Москаленко с требованием отозвать этот голос, так как он лично не голосовал. Что это значит? Это значит, что этот проект теперь не может считаться принятым, так как без этого голоса у него только 32 "За" из 33 необходимых. Виктория Викторовна, це "перемога", однозначно", - написалдепутат.