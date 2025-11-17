Надо публиковать пленки НАБУ по оборонке

На пленках Миндича были не только схемы в энергетике – там есть и оборонка

На пленках Миндича были не только схемы в энергетике – там есть и оборонка

иллюстративное фото: из открытых источников

На фронте критическая обстановка. И очень важно понять: а сколько украли именно в секторе, который решает нашу способность воевать – в оборонке и армии? И это все мы тоже должны услышать и узнать всю правду. Самое главное – чтобы мы могли выстоять и победить, необходимо немедленно очистить оборонную систему! Поэтому НАБУ должна прямо сейчас опубликовать все пленки, касающиеся оборонки.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.