Надо публиковать пленки НАБУ по оборонке
На пленках Миндича были не только схемы в энергетике – там есть и оборонка
На пленках Миндича были не только схемы в энергетике – там есть и оборонка
На фронте критическая обстановка. И очень важно понять: а сколько украли именно в секторе, который решает нашу способность воевать – в оборонке и армии?
И это все мы тоже должны услышать и узнать всю правду.
Самое главное – чтобы мы могли выстоять и победить, необходимо немедленно очистить оборонную систему!
Поэтому НАБУ должна прямо сейчас опубликовать все пленки, касающиеся оборонки.
