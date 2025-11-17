Треба публікувати плівки НАБУ по оборонці

На плівках Міндіча були не лише схеми в енергетиці – там є й оборонка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На фронті критична ситуація. І дуже важливо зрозуміти: а скільки вкрали саме в тому секторі, який вирішує нашу здатність воювати – в оборонці та армії? І це все ми теж маємо почути і дізнатись всю правду. Саме зараз найголовніше – щоб ми могли вистояти й перемогти, необхідно негайно очистити оборонну систему! Тому НАБУ має просто зараз опублікувати всі плівки, що стосуються оборонки.

