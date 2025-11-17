16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
17 листопада 2025, 15:41

Треба публікувати плівки НАБУ по оборонці

17 листопада 2025, 15:41
На плівках Міндіча були не лише схеми в енергетиці – там є й оборонка
На плівках Міндіча були не лише схеми в енергетиці – там є й оборонка
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На фронті критична ситуація. І дуже важливо зрозуміти: а скільки вкрали саме в тому секторі, який вирішує нашу здатність воювати – в оборонці та армії?

І це все ми теж маємо почути і дізнатись всю правду.

Саме зараз найголовніше – щоб ми могли вистояти й перемогти, необхідно негайно очистити оборонну систему!

Тому НАБУ має просто зараз опублікувати всі плівки, що стосуються оборонки.

Тимур Міндіч політика скандал корупція плівки Міндіча
