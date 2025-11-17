Треба публікувати плівки НАБУ по оборонці
На плівках Міндіча були не лише схеми в енергетиці – там є й оборонка
На плівках Міндіча були не лише схеми в енергетиці – там є й оборонка
На фронті критична ситуація. І дуже важливо зрозуміти: а скільки вкрали саме в тому секторі, який вирішує нашу здатність воювати – в оборонці та армії?
І це все ми теж маємо почути і дізнатись всю правду.
Саме зараз найголовніше – щоб ми могли вистояти й перемогти, необхідно негайно очистити оборонну систему!
Тому НАБУ має просто зараз опублікувати всі плівки, що стосуються оборонки.
17 листопада 2025, 15:29НАБУ розпочало розслідування щодо корупції в оборонній сфері
17 листопада 2025, 15:18Майже 1700 кв. м елітної нерухомості та дорогі авто: стало відомо, що накупили фігуранти справи Міндіча-Галущенка
17 листопада 2025, 15:04
