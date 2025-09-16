"Укрпочта" на грани дефолта, а директор Смелянский стабильно получает 1,2 млн грн зарплаты
"Укрпочта" на грани дефолта – НБУ оценивает их положение как критическое
Тем временем директор предприятия Смелянский стабильно получает 1,2 миллиона гривен зарплаты ежемесячно.
И действительно есть за что!
Вот недавно, например, руководство Укрпочты потратило 1,245 миллиона гривен на новый логотип. А еще раньше оказалось, что Укрпочта выделила 36,6 миллиона гривен на премии руководству.
В то время, когда работники Укрпочты за свой счет, на три копейки зарплаты, покупают стулья в отделение.
Действительно мощный менеджмент Смелянского. Теперь остается только дефолт.
Науправлялись.
