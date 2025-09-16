"Укрпочта" на грани дефолта, а директор Смелянский стабильно получает 1,2 млн грн зарплаты

"Укрпочта" на грани дефолта – НБУ оценивает их положение как критическое

"Укрпочта" на грани дефолта – НБУ оценивает их положение как критическое

иллюстративное фото: из открытых источников

Тем временем директор предприятия Смелянский стабильно получает 1,2 миллиона гривен зарплаты ежемесячно.

И действительно есть за что!

Вот недавно, например, руководство Укрпочты потратило 1,245 миллиона гривен на новый логотип. А еще раньше оказалось, что Укрпочта выделила 36,6 миллиона гривен на премии руководству.

В то время, когда работники Укрпочты за свой счет, на три копейки зарплаты, покупают стулья в отделение.

Действительно мощный менеджмент Смелянского. Теперь остается только дефолт.

Науправлялись.