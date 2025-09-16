"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати

"Укрпошта" на межі дефолту – НБУ оцінює їх становище як критичне

"Укрпошта" на межі дефолту – НБУ оцінює їх становище як критичне

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Тим часом директор підприємства Смілянський стабільно отримує 1,2 МІЛЬЙОНИ гривень зарплати щомісяця.

І дійсно є за що!

От нещодавно, наприклад, керівництво Укрпошти витратило 1,245 мільйона гривень на новий логотип. А ще раніше виявилось, що Укрпошта виділила 36,6 мільйонів гривень на премії керівництву.

В той час, коли працівники Укрпошти власним коштом, на три копійки зарплати, купують стільці у відділення.

Справді потужний менеджмент Смілянського. Тепер залишається лише дефолт.

Докерувалися.