"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати
"Укрпошта" на межі дефолту – НБУ оцінює їх становище як критичне
"Укрпошта" на межі дефолту – НБУ оцінює їх становище як критичне
Тим часом директор підприємства Смілянський стабільно отримує 1,2 МІЛЬЙОНИ гривень зарплати щомісяця.
І дійсно є за що!
От нещодавно, наприклад, керівництво Укрпошти витратило 1,245 мільйона гривень на новий логотип. А ще раніше виявилось, що Укрпошта виділила 36,6 мільйонів гривень на премії керівництву.
В той час, коли працівники Укрпошти власним коштом, на три копійки зарплати, купують стільці у відділення.
Справді потужний менеджмент Смілянського. Тепер залишається лише дефолт.
Докерувалися.
Укрпошта втратила 2,5 млрд грн від початку війни – компанія на межі дефолтуВсі новини »
16 вересня 2025, 15:40"Укрпошта" продала нерухомості на 424 млн грн
14 вересня 2025, 20:59
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися
16 вересня 2025, 19:39Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру
16 вересня 2025, 19:08У Запоріжжі з'явиться дитячий садочок під землею
16 вересня 2025, 18:55На Одещині перейменували ще декілька вулиць
16 вересня 2025, 18:31На Закарпатті шахраї виманили в родини військовополоненого майже 3 мільйони
16 вересня 2025, 18:27У Дніпрі судили колишню помічницю судді, яка працювала на росіян
16 вересня 2025, 17:55На Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови
16 вересня 2025, 17:29Ринок поховань у Полтаві: як "вільні" місця на закритих кладовищах стають платними
16 вересня 2025, 17:24У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16 вересня 2025, 17:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі блоги »