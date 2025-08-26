ТЦК и похищение людей: что это за произвол

Истории с похищением людей ТЦК не останавливаются. Такое ощущение, что они набирают силу с каждым днем

Истории с похищением людей ТЦК не останавливаются. Такое ощущение, что они набирают силу с каждым днем

Фото: Facebook/Мирослава Копинец

В Закарпатье среди бела дня похитили эксполицейского Ивана Белецкого. Люди в масках! Это что у ТЦК новая форма?

Есть как минимум один свидетель, снимавший видео похищения. Жена подтвердила, что мужчину увезли в ТЦК, там он сразу прошел ВЛК и был признан годным.

При том что, по словам жены, он недавно перенес операцию на суставе.

СМИ пишут, что это произошло после конфликта. Белецкий – ветеран русско-украинской войны. Его уволили из полиции из-за того, что он помог ветерану войны, которого пытались унизить сотрудники Ужгородского ТЦК.

Что это за произвол?

ТЦК хотят – унижают людей, хотят – похищают людей. И это все полностью покрывается властью на Банковой.

Если бы Зеленскому эта система не нравилась, то он уже давно изменил бы ее. Расформировал бы ТЦК, создал нормальные центры рекрутинга.

Но нет, зачем. Всё и так классно работает.