ТЦК і викрадення людей: що це за свавілля

Історії з викраденням людей ТЦК не зупиняються. Таке відчуття, що вони набирають сили з кожним днем

Історії з викраденням людей ТЦК не зупиняються. Таке відчуття, що вони набирають сили з кожним днем

Фото: Facebook/Мирослава Копинець

На Закарпатті серед біла дня викрали експоліцейського Івана Белецького. Люди в масках! Це що у ТЦК нова форма?

Є як мінімум один свідок, яка знімала відео викрадення. Дружина підтвердила, що чоловіка відвезли в ТЦК, там він одразу пройшов ВЛК і його визнали придатним.

При тому, що, за словами дружини, він нещодавно переніс операцію на суглобі.

ЗМІ пишуть, що це все сталось після конфлікту. Белецький – ветеран російсько-української війни. Його звільнили з поліції через те, що він допоміг ветерану війни, якого намагались принизити співробітники Ужгородського ТЦК.

Що це за свавілля?

ТЦК хочуть – принижують людей, хочуть – викрадають людей. І це все абсолютно покривається владою на Банковій.

Якби Зеленському ця система не подобалась, то він вже би давно змінив її. Розформував би ТЦК, створив би нормальні центри рекрутингу.

Але ні, навіщо. Все і так класно працює.