День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов

Офис президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи

Офис президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи

фото: Офис Президента Украины

Июль 2025 года войдет в историю Украины тем самым "картоночным протестом", который вместе с давлением Запада не дал властям протянуть через законодательство уничтожение независимости НАБУ и САП, заставило правительство все же утвердить Александра Цивинского директором БЭБ. Одной из основных движущих сил протеста была молодежь, как сейчас модно говорить – домобилизационного возраста. Что, в принципе, стало определенной неожиданностью, потому что в 2019 именно молодежь принесла нынешней власти наибольшие проценты на последних довоенных общеукраинских выборах.

Учитывая активность молодого поколения, его резко негативное отношение к власти (выраженное, например, в обсценной лексике, которой пользовались авторы надписей на картонках – просто так мат в наших широтах не используют, Украина не Россия, как известно еще со времен предыдущего президента из Днепропетровщины), в августе Банковая решила пойти в контрабанду. Причем сразу несколькими направлениями.

Две главные неудачи встречи Ермака

Главным, конечно, стала встреча главы Офиса президента Андрея Ермака со студентами нескольких отечественных вузов. Встреча, которая по большому счету не принесла Банковой ничего положительного. Хотя бы потому, что и формат и субъект встречи были избраны без учета нынешних реалий.

Во-первых, ситуация полномасштабной войны, ситуация, когда судьба Украины висит на волоске – как-то не способствует разным тайным разговорам, то есть off the record. К тому же после скандала вокруг законопроекта 12414, который протащили через Верховную Раду именно в таком вот формате, молча, "не под запись", без разговоров и объяснений – репутация Офиса президента, мягко говоря, была взорвана. И вот после этой молчаливой попытки уничтожить не просто два независимых антикоррупционных органа, но и все европейское будущее Украины – Банковая не придумала ничего другого, как снова поиграть в молчание.

Во-вторых, по нашему мнению, неправильно был избран делегат на эту встречу. Андрей Ермак, несмотря на весь его авторитет, заработанный встречами с европейскими и американскими политиками и государственными деятелями – не является представительной фигурой. Его не выбирал ни народ, как президент, ни даже парламент, как председатель Верховной Рады или премьер-министр. О том, что власти Зеленского фактически уничтожили все противовесы, всю систему государственной власти, вернувшись то ли во времена Кучмы, то ли вообще во времена Щербицкого (первого секретаря ЦК КПУ), когда правительство и Рада были лишь декорациями для людей на Банковой – говорено-переговорено. В такой ситуации на встречу со студентами точно должен был идти не Ермак.

А кто? Зеленский. Или Стефанчук. Даже Свириденко – пусть она в должности премьера всего несколько недель, но до этого работала в правительстве, так что так или иначе имеет компетентность и легитимность. У Ермака эта легитимность не подкреплена ничем. Что не могло не сыграть ему в минус.

На встречу с молодежью нужно приходить подготовленными

Кроме того, судя по статье, написанной одним из участников этой встречи , глава Офиса президента не дал приемлемых ответов на ключевые вопросы – не студентов, а ключевые вопросы сегодняшнего дня. Скажем, ответ на вопрос по Татарову выглядел как попытка сказать хоть что-нибудь, не больше.

Удивительно, если команда, которая готовила Ермака на эту встречу, просто не учла возможность подобных вопросов. Единственное, чем можно объяснить такую небрежность во время подготовки - которую пришлось исправлять инструментом под названием "Сергей Лещенко", который его запустили уже постфактум, - это то, что на Банковой действительно надеялись на "оф зе рекорд", то есть можно будет отчитаться о том, что мероприятие прошло успешно, не прибегая к деталям.

Но случилось не так, как думалось. Разнеженный Единым телемарафоном Офис президента получил серьезный удар – в ситуации, когда они на это никак не рассчитывали. Это второй удар после июльских акций протеста. Между прочим, первым во время полномасштабной войны. Словом, лето 2025 года в политическом смысле для Зеленского и компании нельзя записать в успешные периоды – к тому же мы еще не знаем, чем завершится главная внешнеполитическая интрига, встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным, что тоже вряд ли придаст оптимизм украинцам и популярность украинской власти.

Пряники от Зеленского

Как оказалось, встреча со студентами была не единственной попыткой Банковой сыграть на этом поле. Сам Зеленский вскоре после встречи Ермака заявил об ослаблении режима для молодежи – мол, если сейчас граница закрыта для мужчин в возрасте от 18 лет (хотя мобилизационный возраст, как известно, 25 – ред.), то я инициирую поднятие его до 22-х. Очевидно, под возможность поступить в зарубежный вуз и учиться там, а затем вернуться домой.

Кроме этого, президент пообещал и упростить поступление в отечественные высшие учебные заведения, и поднять студентам этих заведений стипендию. Причем все это – в классическом турборежиме, всего обо всем у чиновников всего 10 дней.

Конечно, все это можно формально привязать ко Дню молодежи, который отмечается 12 августа. Но, повторимся, более чем откровенно по всем этим заявлениям и обещаниям просматривается попытка задобрить неожиданно главного оппонента власти.

И здесь Зеленскому выходит его непричастность к украинской политике предыдущих времен. Точнее, он-то был у нее вовлечен, но с противоположной стороны – на стороне регионалов и Виктора Януковича. А студенты тогда, как всегда, были против попыток авторитаризма. И их тогда, в 2004 году, не остановили даже откровенные угрозы и устрашение ректоров вузов.

Очень наивно было думать, что нынешнее поколение, в отличие от студентов Оранжевой революции, вообще не знает, что такое времена СССР, будет играть в лояльность с властью – хоть кнутом, хоть, как мы увидели, попыткой пряника. На Банковой решили, что это возможно – и, похоже, просчитались.