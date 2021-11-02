Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского

Как и на Херсонщине, на Черкасщине в 197-м округе с центром в Золотоноше победителем промежуточных выборов в Верховную Раду становится выдвиженец от правящей "Слуги народа"

Как и на Херсонщине, на Черкасщине в 197-м округе с центром в Золотоноше победителем промежуточных выборов в Верховную Раду становится выдвиженец от правящей "Слуги народа"

Но, в отличие от довыборов в херсонской Каховке на округе №184 победа "зеленого" кандидата Виталия Войцеховского в Черкасской области не была столь уж однозначно прогнозируемой. Ведь, как выяснил RegioNews, ему в затылок дышал довольно мощный конкурент.

47% у Войцеховского и неожиданный Ильенко

По данным Центризбиркома по состоянию на 2 ноября, в 197-м округе подсчитано уже более 90% бюллетеней. Имеющиеся цифры дают фактическую гарантию получения депутатского мандата действующему городскому голове Золотоноши Виталию Войцеховскому. Его результат – почти 47%, тогда как у ближайшего преследователя, самовыдвиженца Владислава Голуба – около 26%.

Как и прогнозировал RegioNews основными претендентами на депутатский мандат было четверо достойных: уже упоминавшиеся Войцеховский и Голуб, а также "свободовец" Андрей Ильенко и представитель "Евросолидарности", бывший кремлевский политзаключенный Роман Сущенко. Фавориты гонок - Войцеховский и Голуб - в равной степени могли претендовать на победу. За первым была административная вертикаль и наглядная поддержка со стороны президента Владимира Зеленского вкупе с достаточно высокой популярностью его как мэра Золотоноши. За вторым - ресурс коалиции местных бизнесовых кругов, которые контролируют значительное количество "живых" предприятий в области.

Оба кандидата имеют также солидный политический бэкграунд. Войцеховский трижды избирался градоначальником своего города, освоив едва ли не всю украинскую политическую цепь: начиная от Партии регионов и заканчивая Блоком Петра Порошенко и "Слугой народа". Голуб, в свою очередь, уже успел поработать в парламенте прошлого созыва во фракции БПП. А на парламентских перевыборах-2019 он в этом же округе №197 занял вторую позицию после победителя и нынешнего председателя Черкасской ОГА Александра Скичко. Поэтому Голуб был вполне реальной угрозой для президентской команды.

Впрочем, большим сюрпризом оказался третий по результату участник гонки. За Андрея Ильенко из "Свободы" неожиданно для многих проголосовало около 10%, поэтому он смог обойти Романа Сущенко из "ЕС". Причиной здесь является достаточно активная кампания, которую вел Ильенко. Потому что и для него лично, и для партии Олега Тягнибока эта кампания была возможностью вынырнуть из глубин электоральной памяти. И, судя по результату, им это определенным образом удалось. Зато цифры Сущенко объясняются хилым ведением кампании, когда казалось, что кандидат будто через силу участвует в гонке. Плюс явно ощущалась ресурсная ограниченность его штаба - особенно на фоне двух фаворитов, которые "заливали" деньгами эфиры и сеть наружной рекламы.

Что получает "Слуга народа"

Войцеховский, которого на этих выборах вела пропрезидентская "Слуга народа", уже принял свой триумф и назвал результаты выборов "победой каждого жителя наших громад". Но в первую очередь, учитывая прогнозируемые последствия, это не столько победа "зеленых" и "общин", сколько личная победа самого Войцеховского. Для которого выход в депутатство - новая ступень политического роста с расширением горизонтов и, в то же время, сохранением "под собой" влияния на свою вотчину – Золотоношу.

О пользе, которую принесет эта победа местным общинам, говорить пока не будем – новоизбранный политик вполне способен раскрыть все прелести проекта очередных "нью-Васюков". А вот на практических последствиях этой победы для властной команды следует остановиться более подробно.

Обе победы провластных кандидатов - на Херсонщине и Черкасщине - могут считаться демонстрацией эффективности властной вертикали. Партийные функционеры и представители административного корпуса представят это как козырь и аргумент в дискуссиях со скептиками, которые сомневаются в мощности президентской политической силы. На Черкасщине это особенно актуально после практически тотального поражения "слуг" на местных выборах в прошлом году, когда ключевой орган местной власти – областной совет – оказался под влиянием местных аграрных баронов.

Избрание Войцеховского - своего рода сатисфакция для "СН" за понесенные в 2020-м потери. И репутационно это действительно большое достижение, которое позволит представителям партии Зеленского и Банковой говорить о, как минимум, сохранении популярности, вопреки всем текущим рейтингам и соцопросам.

Риски для власти от победы Войцеховского

В то же время одной из весомых составляющих победы Войцеховского была то ли добровольная, то ли вынужденная коалиция с функционерами "За майбутнє". Уступкой со стороны последних был отказ от выдвижения своего кандидата Евгения Курбета, у которого также были шансы войти в число фаворитов и тем самым "откусить" от части электорального пирога "слуги" Войцеховского.

Плюс к победе провластного кандидата приложил определенные усилия мэр Черкасс, активный член "За майбутнє" и известный "бандит" Анатолий Бондаренко. И его вклад явно не был лишним для Виталия Войцеховского. Также существует предположение, что за свою поддержку в округе, Бондаренко и "замайбутнівці", за которыми – тень олигархического дуэта Игоря Палицы и Игоря Коломойского, будут претендовать также на влияние на Золотоношу, где ныне освобождается позиция мэра. Поговаривают, что город на двоих уже "расписали" именно Бондаренко и Войцеховский.

Также "слугам" не стоит питать иллюзий относительно самого победителя. Так, сегодня он выглядит вполне лояльным и послушным штыком "зеленой" партии. Однако его прошедшее говорит о склонности к политическому флюгерству и быстрой смене взглядов в соответствии с конъюнктурой. Он непременно воспользуется нынешним шансом для усиления именно собственных позиций, а вот долго ли будет оставаться в президентской обойме и как скоро поддастся соблазнам политической целесообразности – большой вопрос.