Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине

На довыборах в Верховную Раду в 184-м округе все протоколы еще не подсчитаны, но уже сегодня любая интрига там отсутствует. Партия власти уверенно привела к победе своего кандидата, использовав не слишком хитрую, но оригинальную двухходовочку, которая сработала на все 100%. Офис президента может радоваться небольшой победой

На довыборах в Верховную Раду в 184-м округе все протоколы еще не подсчитаны, но уже сегодня любая интрига там отсутствует. Партия власти уверенно привела к победе своего кандидата, использовав не слишком хитрую, но оригинальную двухходовочку, которая сработала на все 100%. Офис президента может радоваться небольшой победой

О "казусе Лагуты", а также о том, что представители партии Порошенко, как главной оппозиционной силы страны, могут быть довольны результатами выборов, несмотря на поражение, и об определенном успехе прямого общения с избирателями – в обзоре RegioNews.

"Зеленый" блицкриг

Особой интриги при подсчете голосов на выборах в 184-м округе не произошло. Основной массив протоколов был подсчитан буквально на утро 1 ноября, а после обеда исчезли даже призрачные надежды на то, что кто-то навяжет кандидату от "Слуги народа" и до недавнего времени губернатору Херсонщины Сергею Козырю что-то вроде конкуренции. После подсчета почти 98% протоколов с избирательных участков, Козырь имеет результат около 65%, и никакой возможности у кандидата от "ЄС" Игоря Йосипенко, который с результатом чуть более 14% занимает второе место, догнать "зеленого" кандидата нет.

Места и результаты остальных кандидатов более чем скромные. Екатерина Одарченко от "Национальной платформы" пока набирает 5,7%. Геннадий Лагута от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити" занимает четвертое место с 5,2%. Остальные выстроились еще ниже, не набирая и 2,5%. Понятно, что необработанные 2% протоколов изменить что-то в этом раскладе уже не смогут.

Рейтинг в обмен на область. Победа. Пиррова?

Главной целью этих выборов для действующей власти было обеспечить победу кандидата от "Слуги народа". Эта победа была нужна не столько с практической точки зрения - один голос в Раде ничего не изменит, сколько с ключевой для Банковой и персонально Владимира Зеленского - рейтинговой. Победу кандидата от партии власти можно выгодно конвертировать в поднятие рейтингов, по крайней мере, в том мире, в котором живут советники главы государства.

Результаты выборов являются победой тех, кто придумал схему по фактическому изъятию главного фаворита гонки в обмен на должность. Геннадий Лагута, который еще за 10 дней до выборов рассказывал о давление на него и его команду со стороны власти, получив от Офиса президента должность главы Херсонской ОГА и заявив, что снимается с гонки, не помешал Сергею Козырю уверенно выиграть выборы, хотя и остался в бюллетенях. И это можно назвать ключевым итогом херсонской гонки. Электорат, который ориентировался на местного персонажа, удалось успешно переключить на партию власти путем довольно примитивной манипуляции. Конечно, не вся Украина – это херсонские степи, и в областных центрах, не говоря уже о столице, такие фокусы вряд ли сработают. Но сам факт успешного использования простенькой двухходовочки является весьма показательным.

Итак, Зеленский одержал небольшую победу и еще один штык в монокоалиции, которая постепенно рассыпается. Мэр Херсона Игорь Колыхаев - контроль над целой областью. Впрочем, оба участника этой сделки очень быстро могут потерять все преимущества от якобы успешного ее завершения. Эффект от победы на довыборах "слуги" очень быстро забудется или нивелируется каким-то очередным скандалом с участием представителей власти. А должность главы ОГА – не та, на которой можно долго и успешно находиться в украинских реалиях. К тому же, впереди - сложная зима, а проблемы с отоплением и тарифами так удобно списать на руководителя региона, который при этом представляет не собственную партию, а местного феодала.

Главные оппозиционеры

Несмотря на поражение, довольны результатами выборов в северной Херсонщине могут быть и представители "Європейської солідарності". Кандидат от партии уверенно занял второе место, оторвавшись от преследователей на серьезное расстояние. Конечно, сам по себе результат Игоря Йосипенко не является чем-то колоссальным, к тому же, он заработан, в частности, и собственной популярностью кандидата, а не только партийной вывеской.

Но вместе с тем, "ЄС" может благодаря этим выборам позиционировать себя как главную оппозиционную политическую силу в стране – с прицелом на возвращение к власти. Вообще, с общеукраинскими партиями на 184-м округе с центром в Каховке, откровенно говоря, не сложилось – кроме "СН" и "ЄС", никого на этих промежуточных выборах замечено не было.

Можно разве что вспомнить очередного политического клона - один из обломков уничтоженной Революцией Достоинства Партии регионов, Партию развития Украины. Александр Пономарев - кандидат этой политсилы, которая в 2019-м переименовалась в "Блок оппозиционных сил" - даже на характерной вывеске набрал менее 2% голосов.

Хождение в народ работает. Но есть предел

Кстати, Пономарев проиграл не только топ-четверке (Козырь, Йосипенко, Екатерина Одарченко со своей карманной партией и неснятый с выборов Лагута), но и представителю партии "Народовладдя" Игорю Токовенко. И это интересный кейс для украинской политики.

Мы уже писали о том, что Токовенко, в отличие от многих кандидатов второго эшелона, избрал путь прямого контакта с избирателями. И, как видим, это принесло определенный результат. Главными конкурентами представителя партии бывшего "свободовца" Юрия Левченко были кандидаты от других правонационалистических сил - "Свободы" и хмельницкого обломка "Свободы" - "Команды Симчишина". Так вот, один Токовенко набрал больше голосов, чем оба его "социально близкие" оппоненты.

Впрочем, понятно, что одним только общением в палатках высоких результатов не достигнешь. Та же Одарченко своей массированной рекламной кампанией на ровном месте выбилась аж на третью позицию, перебив показатель "неонародника" в несколько раз.

Ну и отметим яркий символизм результатов довыборов на округе №184. Последнее место, с показателем "менее 100 голосов", занял кандидат от политической партии "Новые лица". Очевидно, новым лицам на севере Херсонщины избиратели уже не рады. А за "слугу народа" проголосовали уже как за партию власти. И это определенное возвращение к украинским политическим традициям. Период "электоральной революции" неизбежно уходит в прошлое.