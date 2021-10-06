Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских

31 октября в Черкасской области, в избирательном округе №197, который освободился после назначения председателем ОГА ранее избранного нардепа Александра Скичко, выберут нового народного представителя

31 октября в Черкасской области, в избирательном округе №197, который освободился после назначения председателем ОГА ранее избранного нардепа Александра Скичко, выберут нового народного представителя

Избирательная кампания, хотя регистрация кандидатов завершилась лишь на прошлой неделе, уже в самом разгаре. RegioNews продолжает следить за событиями на Черкащине и анализирует, почему эта кампания обещает быть не менее скандальной, чем на промежуточных выборах в Надворной, где победил выдвиженец от "слуг" Василий Вирастюк.

На Черкащину едут со всей Украины

Для участия в гонке зарегистрировались аж 26 кандидатов. Среди них есть как явные фавориты – известные в области деятели, так и темные лошадки, чьи фамилии большинство избирателей слышит впервые.

Среди известных имен: мэр Золотоноши Виталий Войцехивский, экс-нардеп от БПП и зять одного из лидеров "Батьківщини" Сергея Соболева - Владислав Голуб и замглавы Черкасского облсовета и бывший кремлевский политзаключенный, журналист Роман Сущенко. Также попытается завоевать мандат один из лидеров "Свободы" Андрей Ильенко.

Эта четверка, считают местные наблюдатели, и создаст основную нагрузку на сознание избирателей 197-го округа. Тогда как другие принимают участие в выборах не столько ради победы, сколько преследуют другие цели.

Достаточно неожиданным является участие в выборах не только политиков местного уровня, но и представителей сугубо региональных проектов из других областей. В списке мы найдем членов таких экзотических партий, как "Рівне разом", "Молодой Харьков", "Блок Эдуарда Гурвица", "Украинской галицкой партии", "Команды Андрея Балоги" и других. Стороннему наблюдателю трудно понять, что ищут на черкасских полях представители, например, мукачевской группы Балог. Но возможно в ходе кампании эта интрига раскроется.

Пул фаворитов

Что касается фаворитов гонки, то главная борьба развернется, вероятно, между мэром Золотоноши Виталием Войцехивским, которого выдвинула партия "Слуга народа" и представителем местного бизнес-конгломерата Владиславом Голубом.

Войцехивский имеет довольно солидный политический бэкграунд. Прошлой осенью он в третий раз был избран городским головой Золотоноши. И каждые свои выборы он проходил под разными политическими стягами. В 2010-м его выдвинула малоизвестная партия "Союз. Чернобыль. Украина". Но это формально. На самом же деле за ним на тот момент стояла потуга партии тогдашнего президента Виктора Януковича - Партия регионов, чья поддержка стала определяющей для победы Войцехивского.

В 2015 году предусмотрительный мэр перешел под крыло партии уже нового президента, Петра Порошенко. И победил благодаря своему альянсу с БПП. Наконец, в 2020-м Войцехивский перекрасился в цвета партии уже Владимира Зеленского. И снова прогнозируемо выиграл.

Но на шансы мэра победить во время выборов нардепа влияет уже не только политический окрас. Он является достаточно популярным среди своих горожан благодаря успешной хозяйственной деятельности на посту главы громады и отсутствия существенных провалов в работе городской инфраструктуры. Золотоноша является, по сути, ключом к победе на выборах, поскольку является центром округа и может спорить за лидерство по количеству избирателей только с Каневом и частью Черкасс. Поэтому учитывая, что у других кандидатов, в отличие от Войцехивского, нет такого мощного ядра, как целый город, это придает ему перспектив в общем зачете.

В то же время свои преимущества есть и у Владислава Голуба. За ним - достаточно мощный ресурс круга крупных бизнесов. Речь идет о конгломерации аграрных и промышленных баронов, чьи интересы сосредоточены в Черкасской области и которые на взаимовыгодных компромиссных условиях контролируют такой мощный властный центр влияния, как Черкасский областной совет. Одной из ключевых фигур здесь является аграрный олигарх, владелец Мироновского хлебопродукта Юрий Косюк. Это означает, что Голуб будет поддержан не только на административном уровне, но и будет иметь для ведения кампании значительный материальный ресурс.

Голуб стал для этой группы влияния наиболее приемлемым кандидатом из-за его довольно высокой узнаваемости в округе. В 2019-м он уже участвовал в борьбе за кресло нардепа и занял второе место после "зеленого" Александра Скичко. И хотя сегодня Скичко является олицетворением команды Зеленского на Черкащине и контролирует административную вертикаль, однако это не гарантирует Войцехивскому, за которого "впрягается" Скичко, что админресурс в ожидаемой степени сыграет в пользу "зеленого" мэра.

Третий участник группы лидерской четверки, бывший узник Кремля, который был возвращен в Украину два года назад, Роман Сущенко идет от "Європейської солідарності". Он сейчас находится в статусе первого заместителя председателя областного совета. И хотя эту должность нельзя назвать должностью мечты, Роман Владимирович чувствует себя здесь довольно комфортно. Его участие в выборах – требование партии, которая не может на нынешнем этапе позволить себе пропустить выборы. Хотя, надо сказать, особого ресурса на Сущенко в штабе Петра Порошенко выделять также не планируют. Там, по слухам, ищут спонсоров, которые смогут вложиться в кампанию. Но как бы там не было, и общая довольно незначительная популярность Сущенко на Черкащине, и отсутствие возможности "светиться" в местном медиапространстве, как это делают уже длительное время его соперники, не оставляют ему особых шансов против Войцехивского и Голуба.

Участие в кампании Андрея Ильенко – скорее, из разряда "не одержу победу – так согреюсь". "Свободе" в целом и Ильенко в частности нужно о себе напоминать, чтобы окончательно не утонуть в глубинах народной памяти. Поэтому соратники Тягнибока воспользуются этим шансом чтобы напомнить о себе.

Двойники и тройники фаворитов

Тем временем нынешний ход кампании позволяет говорить, что по скандальности она вполне может дотянуть до надворнянской, в которой невероятными усилиями удалось протащить в Раду провластного кандидата Вирастюка.

Громкий скандал возник вокруг регистрации командами обоих фаворитов двойников своих конкурентов. В списке фигурирует один полный тезка золотоношского мэра. На самом деле это житель Киева, некий Виктор Шевченко, который лишь 14 сентября изменил свое имя и стал Виталием Александровичем Войцехивским.

По этому поводу в штабе владельца оригинальной фамилии сильно взволновались. И даже обратились с заявлением в полицию. Но в регистрации Шевченко-Войцехивскому не отказали, поскольку нарушений закона не нашли. Поэтому двойник фигурирует в реестрах ЦИК рядом с 25-ю другими претендентами.

Между тем главный конкурент Войцехивского, Голуб, также может "порадоваться": кроме него, для участия в выборах зарегистрировались еще две его абсолютные копии. И теперь в списке Голубов аж трое.

Продолжается позиционная борьба и на уровне улицы. Часто команды-конкуренты прибегают к привлечению "титушек", которые срывают встречи кандидатов с избирателями, как это произошло, например, 1 октября в Черкассах, где Войцехивский работал с избирателями на детской площадке.

Очевидно, что ко времени вхождения в кульминацию Черкащина станет свидетелем еще не одного скандала. Но главная интрига ожидается все же при подсчете голосов и во время возможных судебных баталий после установления результатов – именно к этому этапу кампании штабы кандидатов готовятся особенно тщательно.