Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины

Сергей Притула, который недавно заявил о создании своей партии, кажется, не собирается покидать избирателей запада страны, "обжитых" его прежним "Голосом". Но на этот раз политик-шоумен хочет поискать благосклонность у тамошнего электората с другой стороны

Сергей Притула, который недавно заявил о создании своей партии, кажется, не собирается покидать избирателей запада страны, "обжитых" его прежним "Голосом". Но на этот раз политик-шоумен хочет поискать благосклонность у тамошнего электората с другой стороны

Фото: Facebook

Заявление Сергея Притулы о создании собственной партии и раскол "Голоса" по той же линии, что и уход из партии самого шоумена, намекает на то, из какого материала собирается строить партию бывший кандидат в городские головы Киева. Только RegioNews заметил еще одно интересное - и неприсущее либерально направленному политику - электоральное направление, в котором предположительно собирается работать для наполнения своего политпроекта "тернопільський Сірий".

Заявление есть, а партия где?

В конце сентября стало явным то, о чем много говорилось кулуарно. Бывший кандидат на должность городского головы Киева, новичок в политике, но опытный шоумен Сергей Притула заявил о создании собственной партии. Напомним, что в начале лета он громогласно ушел из либерального "Голоса", который, собственно, и представлял на местных выборах-2020.

Сразу после заявления Притулы о создании новой партии возник логичный вопрос: а кем эта партия будет наполняться? Ответ вроде бы лежит на поверхности - как известно, экс-кандидат в столичные мэры ушел из "Голоса" не просто так, а из-за конфликта с руководством этой политической силы. При этом обвинив его, то есть руководство, в игнорировании региональных партячеек и в голосованиях в Верховной Раде, которые идут вразрез с желанием избирателей "Голоса". Одним словом, обвинил фактически в узурпации партийной власти.

Тогда же произошел раскол в парламентской фракции "Голоса", причем причиной раскола, по словам самих раскольников, были аналогичные действия со стороны руководства. То есть фактически и Притула, и десять нардепов (к которым позже присоединился один из ключевых персонажей партии, лидер львовской ячейки "Голоса" Ярослав Рущишин), оформленные под вывеской депутатской группы "Справедливость", пошли на конфликт с Кирой Рудик и другими руководителями партии по одним и тем же причинам.

Вполне очевидно, что группа "Справедливость" находится в составе фракции "Голоса" исключительно по прагматическим причинам, поскольку восемь из одиннадцати членов этого неформального объединения избраны по партийному списку, а в случае заявления о выходе из фракции они практически автоматически потеряют свои депутатские мандаты. Подобные истории уже были в парламенте, одним из самых ярких случаев стала позиция группы известных журналистов, которые прошли в Раду прошлого созыва по списку Блока Петра Порошенко, а затем фактически перешли к правящей партии в оппозицию, формально не оставляя состав фракции БПП.

Поэтому напрашивался предварительный вывод о том, что Притула, которого ничего не держало в "Голосе" (более того, сверхнизкий рейтинг партии был ему во вред), и "Справедливость" рано или поздно перед следующими парламентскими выборами сольются в один политпроект. К тому же "Справедливость", как уже было сказано, перетянула на свою сторону нардепа Рущишина, который руководил (сейчас отстранен от должности, но, кроме формального, есть еще и неформальное влияние) львовской областной организацией "Голоса". А эта ячейка, по сути, является ядром партии, главной ее составляющей. Так что потеря Львова для Рудик стала очень серьезным ударом, а для будущей "команды Притулы" - весомым достоянием. Но самыми лишь остатками "Голоса" мощную партию под парламентские выборы не соберешь. И здесь мы видим другой политический ход.

Убежище либерал-националистов

В начале октября общественно-политическая организация "Форум новых политических лидеров" объявила список топ-спикеров на традиционное ежегодное мероприятие, которое пройдет в ноябре. Одним из участников топ-пятерки является именно Сергей Притула. Также в списке присутствует Николай Давидюк, занимавший 27-е место в списке "Голоса" на парламентских выборах-2019. А среди другой троицы самым интересным персонажем является городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

Этот очень популярный в своем городе мэр еще до недавнего времени был ведущим членом ВО "Свобода" и даже баллотировался на свой второй мэрский срок год назад от партии Олега Тягнибока. Но в Хмельницкие городской и областной советы местный "свободовский" филиал уже шел под новой вывеской - "Команда Симчишина". Объяснялось это якобы сверхвысоким рейтингом самого мэра, на чем партия и должна была бы въехать в местные советы. Так оно и случилось – Симчишин победил с рекордным по всей Украине показателем, "Команда Симчишина" получила монобольшинство в городском совете и локальную победу на выборах в совет областной.

Эксперимент получился удачным, но после выборов он не завершился. Ибо, например, на довыборах в Верховную Раду по 184-му округу, что аж на севере Херсонщины, кроме, собственно, представителя "Свободы" Олега Баркаренко, появился и кандидат от хмельницкой "Команды Симчишина" Сергей Матвийчук. Сам Матвийчук не имеет никакого отношения к Херсонской области, живет и работает в Хмельницком (директором одного из местных КП, то есть под крылом у лидера партии), шансов на победу у него никаких. Поэтому выглядит так, что Симчишин просто начал собственную политическую игру, пытаясь выйти за пределы своего региона и конвертировать личную популярность в Хмельницком в нечто большее.

Кроме того, по информации источников RegioNews, Притула в середине сентября посетил Ивано-Франковск, где встретился с тамошним мэром Русланом Марцинкивым – тоже "свободовцем", тоже популярным в городе (Марцинкив также уверенно победил в первом туре выборов-2020, хоть и не с таким рекордным показателем, как у хмельницкого его коллеги). О чем конкретно говорили вчерашний представитель "Голоса" и пока что член "Свободы", доподлинно неизвестно, но выводы напрашиваются сами собой.

К тому же, стоит вспомнить, что этой весной во время довыборов на надворнянском округе №87 в Прикарпатье, где баллотировался однопартиец Марцинкива Руслан Кошулинский, городской голова областного центра не проявлял такой уж активности в поддержке кандидата от "Свободы". Билборды в Ивано-Франковске с заявлением о поддержке и совместное посещение нескольких мероприятий - фактически этим и ограничилась помощь "свободовского" мэра Марцинкива "свободовскому" кандидату Кошулинскому.

Поэтому рискнем предположить, что Притула, решив остаться на электоральном поле западной части Украины (где и набрал нужные для прохождения в Раду проценты "Голос"), сосредоточился на подгрызании электората не столько "Європейської солідарності", сколько "Свободы", которая в последние годы находится в состоянии стагнации. Правда, в данной ситуации имеем в определенной степени конфликт идеологий, поскольку "Голос" и сам Притула заявляли о приверженности либеральным идеям, тогда как "свободовцы" представляют национал-консервативную часть украинского электората. Но в украинской политике были и не такие перевертыши – одна коалиция партии большого бизнеса (Партия регионов) и пролетариата (КПУ) в ВР позапрошлого созыва чего только стоит…