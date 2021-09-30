Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе

Северная Херсонщина 31 октября будет выбирать депутата-мажоритарщика в Верховную Раду. ЦИК завершила регистрацию кандидатов - очертился круг желающих побороться за депутатский мандат. Какие же шансы имеет чертова дюжина претендентов на избирательном округе №184?

Северная Херсонщина 31 октября будет выбирать депутата-мажоритарщика в Верховную Раду. ЦИК завершила регистрацию кандидатов - очертился круг желающих побороться за депутатский мандат. Какие же шансы имеет чертова дюжина претендентов на избирательном округе №184?

Фото из открытых источников

Сегодня, 30 сентября, Центральная избирательная комиссия завершает регистрацию кандидатов в народные депутаты по двум одномандатным округам. RegioNews поинтересовался, кто же будет бороться за победу на севере Херсонщины и у кого наибольшие шансы получить депутатский мандат.

Не все дошли до промежуточного финиша

Всего на 184-м избирательном округе, который находится на территории Бериславского и Каховского районов Херсонской области, Центризбирком зарегистрировал тринадцать кандидатов на одно депутатское место. И сразу скажем, что среди этой чертовой дюжины нет нескольких довольно известных персонажей, чье появление в избирательной гонке не просто ожидалось, а даже анонсировалось.

В частности, Иван Винник, который трижды участвовал в выборах именно на этом округе, а в 2014-м победил, так и не дошел до стадии подачи документов. По слухам, нынешний американский студент, заявлявший о своем предстоящем участии в гонке, не сумел найти финансирование для своей кампании.

Еще один из тех, кого ожидали, но не увидят – это первый заместитель председателя Херсонского областного совета Егор Устинов. Его даже выдвигали на эти выборы родная "Оппозиционная платформа – За жизнь", но в итоге Устинов баллотироваться не будет. Поэтому ОПЗЖ фактически остается без своего кандидата на этом округе.

"Фактически", потому что формально в выборах будет участвовать представительница этой партии. Зовут ее Татьяна Лазарева, а запомнится она в этой избирательной кампании только уникальным региональным интернационализмом – будучи депутатом Одесского районного совета, баллотируется в нардепы на Херсонщине, а выдвинула ее политическая партия "Миколаївці". Впрочем, вряд ли на эту кандидатку всерьез обратят внимание избиратели.

Патриот на патриоте и патриотом погоняет

Определенной неожиданностью этих выборов стало появление на севере Херсонщины целого ряда представителей национал-патриотических политсил. О члене партии бывшего "свободовца" Юрия Левченко "Народовладдя" - Игоря Токовенко - мы уже писали, он достаточно активно начал свою агиткампанию, сделав ставку на прямой диалог с избирателями. Но, кроме него, за депутатский мандат на 184-м округе будут бороться представитель "Свободы" Олег Баркаренко (раньше был в БПП) и Сергей Матвийчук - член "Команды Симчишина" (политическая сила "свободовского" мэра Хмельницкого Александра Симчишина). И если с Баркаренко все более-менее ясно, он известный местный бизнесмен, то Матвийчук живет и работает в Хмельницком, руководит там коммунальным предприятием. Впрочем, перспективы обоих кандидатов на этих выборах являются достаточно скромными, находясь в пределах статистической погрешности.

Еще одним представителем патриотического лагеря можно назвать кандидата от "Європейської солідарності". Им, несмотря на прогнозы, стал не глава регионального филиала"ЄС" Сергей Хлань, а Игорь Йосипенко. Человек классической для южных степей профессии фермера, депутат областного совета, он, как Баркаренко, был во время предыдущего политического цикла членом Блока Петра Порошенко, но, в отличие от коллеги, остался возле пятого президента. И теперь, согласно партийному вектору, строит свою программу на патриотических лозунгах, позируя в вышиванке и озвучивая соответствующие месседжи.

Сама процедура выдвижения Йосипенка кандидатом – форум депутатов местных советов Херсонщины от "ЄС" на территории Каменской Сечи – определяет приоритеты его избирательной кампании. Впрочем, даже этот ресурс кандидат от "ЄС" может потерять, если оппоненты напомнят избирателям, как Йосипенко вляпался в голосование в поддержку обвиняемого в организации покушения на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера.

Глава ОГА как последний шанс и последний шанс главы ОГА

Если говорить о других партиях общеукраинского уровня, то ожидаемой была кандидатура от "Слуги народа". Президентская политсила долго определялась (скажем, по 197-му округу в Черкасской области кандидатуру мэра Золотоноши Виталия Войцехивского утвердили еще в начале сентября, а с Херсонщиной долгое время не складывалось). В конце концов, "зеленые" не смогли придумать ничего лучше, чем пойти уже неоднократно обкатанным предшественниками путем - отправив на выборы главу облгосадминистрации Сергея Козыря. В таких случаях ставка на руководителя региона делается по двум простым причинам. Во-первых, его узнаваемость по понятным причинам выше, чем у других кандидатов. Во-вторых, это - админресурс (бюджетники) и возможность договориться с влиятельными местными элитами о поддержке или, по крайней мере, нейтралитете.

Что касается избирательной кампании, то если Козырь ее и ведет, то она ничем принципиально не отличается от обычных пиар-будней председателя ОГА. Те же традиционные решения проблем рядовых жителей на камеру и для контролируемых интернет-ресурсов (от официальной странице кандидата в Facebook, которая, впрочем, пока что является весьма скромной, до сайта облгосадминистрации). Только теперь не просто с помощью и под эгидой главы ОГА, а еще и с напоминанием о том, что он баллотируется в народные депутаты.

Шансы действующего главы области оцениваются, по неофициальной информации из закрытых штабных опросов, невысоко. Прикарпатская история, где действительно популярного спортсмена-шоумена Василия Вирастюка со скандалом таки протащили в Верховную Раду, на Херсонщине имеет очень малую вероятность повторения. Скорее, Козырь в случае серьезной неудачи – не просто поражения, а провала – может даже поплатиться губернаторским креслом.

"Нам здесь не жить"

Наибольшие шансы на победу и переезд в Киев, по мнению местных СМИ и экспертов, имеет замглавы Херсонского облсовета, член региональной партии "Нам тут жити" Геннадий Лагута. Причинами этого являются личная популярность у избирателей и влияние на местные элиты Игоря Колыхаева, который и освободил 184-й округ, выиграв выборы городского головы Херсона. Лагута является его протеже, и на этом, собственно говоря, строится его предвыборная стратегия.

В целом кампания Лагуты мало чем отличается от козиревской, но за спиной одного из руководителей облсовета стоит не "Слуга народа" с серьезно подпорченной за два года при власти репутацией (чему подтверждением являются рейтинги президентской политсилы, которые падают даже стремительнее личной популярности Владимира Зеленского), а мощный региональный игрок. На провинциальной сцене подобные номера довольно часто приносят успех.

По крайней мере, партийная социология обещает уверенную победу своего кандидата. И упрямую борьбу за второе место между"слугой "-главой ОГА и фермером из "ЄС". Хотя конкуренты, конечно, придерживаются другого на это мнения.

А возможны ли "коты в мешке"?

Хоть шансов у председателя ОГА вроде бы и нет, но именно против него на 184-м решили сыграть в не совсем законную игру с двойником. Так, местные СМИ утверждают, что в информации Нацполиции о прекращении попытки зарегистрировать "дублера", речь идет именно о двойника Сергея Козыря. Правоохранители уже открыли уголовное дело.

Впрочем, возможным "котом в мешке", уже без криминальной составляющей, на этих выборах может стать дочь нардепа от "Батьківщини" прошлых созывов Юрия Одарченко - Екатерина Одарченко. Она достаточно активно ведет свою кампанию, начав ее задолго до официальной регистрации. И на бедном на известные или просто узнаваемые лица избирательном поле может продемонстрировать неплохой результат и побороться с потенциальными фаворитами хотя бы за призовое место. О победе на выборах здесь вряд ли идет речь, но для Одарченко эта попытка – лишь возможность раскрутить как собственное политическое имя, так и партийную вывеску "Національна платформа" (она эту партию и возглавляет).

Итак, стоит отметить, что особой активности на севере Херсонщины пока не наблюдается. Главный фаворит гонки ведет свою кампанию по-чиновничьи основательно и спокойно, претенденты второго эшелона делают ставку каждый на свои козыри, а все остальные, скорее, пробуют заявить о себе, ориентируясь уже на следующий избирательный цикл. Поэтому ожидать какого-то бурного продолжения избирательного процесса на 184-м округе, в отличие от скандальных нынешних довыборов в Надворной, не стоит.