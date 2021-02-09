Щедрый Марцинкив: почему "Свобода", выиграв выборы в Ивано-Франковске, раздает по кусочкам власть всем желающим

Возможно, для того, чтобы будущие проблемы города в глазах ивано-франковцев ассоциировались не только с мэром Марцинкивом и партией Тягнибока, прикарпатские «свободовцы» решили поделиться со своими оппонентами ответственностью

Возможно, для того, чтобы будущие проблемы города в глазах ивано-франковцев ассоциировались не только с мэром Марцинкивом и партией Тягнибока, прикарпатские «свободовцы» решили поделиться со своими оппонентами ответственностью

Фото: Facebook

Кто стал участником электорального триумфа ивано-франковского градоначальника и чем завершится для "Свободы" период тотального контроля над столицей Прикарпатья, разбирался RegioNews.

Круче, чем у Зеленского

Ивано-Франковск стал одним из тех областных центров, где действующий городской голова более чем уверенно выиграл местные выборы. "Свободовец" Руслан Марцинкив, напомним, победил в мэрской гонке с фантастическим показателем в 84,78% голосов избирателей. Это - не рекорд, его однопартиец из Хмельницкого Александр Симчишин взял на 2 процента больше. Но ивано-франковская "Свобода" отметилась на обоих фронтах, ведь выборы в городской совет тоже остались полностью за партией Олега Тягнибока.

28 депутатских мандатов из общих 42-х – это даже больше, чем у хмельницких коллег (те под брендом "Команда Симчишина" взяли 26 "штыков" в Хмельницком горсовете). Но главное преимущество даже не в том, что "Свобода" получила ровно две трети мест в Ивано-Франковском горсовете, тогда как в прошлом созыве не имела и половины (всего 12).

В том же Хмельницком в горсовет, кроме победителей, прошли еще четыре партии. В Ивано-Франковске – всего две. К тому же одна из двух – "Батьківщина" - на мэрских выборах официально поддерживала именно Марцинкива. А это уже потенциальные 75% голосов. Таким образом, марцинкивскому монобольшинству, в отличие от трендсетера с печерских холмов Киева, кадровые проблемы явно не грозят.

Как устроилась "партия застройщиков"

Одной из ключевых причин такого тотального доминирования "Свободи" в горсовете Ивано-Франковска стало традиционное украинское желание "примазаться" к будущему победителю (еще и к такому очевидному), умноженное на административный ресурс. В составе городской фракции "свободовцев" более половины депутатов не являются членами партии Тягнибока. Для сравнения: все 10 депутатов из фракции "Європейска солідарність" являются членами этой же партии, в "Батькіщине" из четырех членов фракции беспартийный только один. А в "Свободе" после всех назначений и изменений в составе фракции – членов партии лишь 11 из 28-ми.

Причиной такой беспартийности "ситуативных свободовцев" стало то, что часть городского партийного списка состояла из классического набора руководителей различных коммунальных предприятий, заведений образования или просто работников городского совета. Фракция же "ЄС" отметилась другим – тотальным доминированием представителей строительного бизнеса, который является одной из визитных карточек города. Оппоненты метко охарактеризовали представительство "порошенковцев" в Ивано-Франковском горсовете "фракцией застройщиков".

В состав этой фракции входит и сын бывшего главы города Зиновия Шкутяка (был мэром Ивано-Франковска в 1998 – 2006 годах, а затем стал нардепом от "Нашої України") Петр Шкутяк, который занял второе место на выборах городского головы. Но вскоре после мэрской гонки Марцинкив сделал едва ли не самое скандальное и точно одно из самых резонансных заявлений, предложив своему оппоненту место заместителя.

Шкутяк-младший получил предложение и принял его, заняв пост вице-мэра по проектам и инвестициям. Это решение подкреплялось классическими заявлениями об объединении вокруг будущего столицы Прикарпатья, но в самом городе уже успели поиронизировать о том, что инвестициями будет управлять именно представитель "партии застройщиков".

Гиперисполком и вся власть всем

Однако история с кадровым наполнением руководящих должностей в Ивано-Франковске не ограничилась назначением Петра Шкутяка. Мэр Марцинкив решил вдвое увеличить количество своих заместителей, доведя их до десяти (ровно столько же имеет мэр столицы Виталий Кличко). В этом списке, кроме вице-мэров из предыдущей каденции Марцинкива - Виктории Сусаниной, Александра Левицкого, Николая Витенко и Руслана Гайды - нашлось место, в частности, предпринимателю Тарасу Полатайко, компании которого выигрывали тендеры по ремонту ивано-франковских дворов. Полатайко, как и следовало ожидать, руководит работой департамента благоустройства. Оппозиционные силы уже обратили внимание на этот конфликт интересов.

Также заместителем Марцинкива стал экс-глава ОГА Виталий Федорив, он получил себе в подчинение сельские территории, которые вошли в состав серьезно увеличенной (территориально) ОТГ. Кстати, этот факт стал одним из слоганов кампании "Свободы" на местных выборах. "Ивано-Франковск растет" – сообщала горожанам партия власти с билбордов, но тогда еще никто не знал, что это означает, прежде всего, рост количества разнообразных чиновников.

Ведь после десяти своих заместителей Марцинкив шокировал составом исполнительного комитета городского совета. В него сейчас входят целых 49 человек. Для сравнения посмотрим на две соседние области, в которых областные центры тоже возглавляют "свободовцы". В Тернополе тамошний мэр Сергей Надал имеет пятерых заместителей и 18 членов исполкома, в Хмельницком у Симчишина – также пять вице-мэров, а исполком состоит из 15-ти. Что там говорить, когда во втором по населению городе Украины - Харькове – в исполнительный комитет горсовета входят только 20 чиновников.

Острые языки уже назвали этот рекордный рост "гиперисполкомом", мэр попытался объясниться таким образом: мол, город растет, в состав ОТГ присоединилась масса окрестных сел, вот местные старосты (позднее было решено не назначать именно старост, а каждое село Ивано-Франковской ОТГ получило "представителя городского головы") и вошли в исполком.

Однако кроме них там нашлось место и представителям других политических сил региона. В частности, оппоненту Марцинкива на мэрских выборах от "Слуги народа" Александру Богачову или кандидату в депутаты городского совета от "За майбутнє" Виталию Меринову. Одним словом, выглядит так, словно Руслан Марцинкив, который получил всю власть в городе в свои и "свободовские" руки, решил максимально поделиться ею со всеми желающими. Хотя оппоненты городского головы утверждают, что исполком давно ничего всерьез не решает, а является лишь декорацией, ширмой. Поэтому вряд ли "Свобода" что-то серьезно потеряет от всех этих назначений.

Бойчук, аэропорт и невеселые перспективы на будущее

Особым моментом для старой-новой власти столицы Прикарпатья было назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука. По большому счету, этот бывший сотник Евромайдана является представителем одного политнаправления со "свободовцами", к тому же Марцинкив уже продемонстрировал свое желание дружить со всеми или почти со всеми на свете. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мэр и руководитель ОГА вместе появлялись на различных мероприятиях, в частности, 1 января в Старом Угриневе, где отмечалась очередная годовщина со дня рождения Степана Бандеры.

Но в начале февраля Марцинкив впервые "наступил на ногу" Бойчуку. Тот еще в середине декабря рассказывал на Кабмине, что одним из приоритетов его работы на посту главы Прикарпатья будет ремонт аэропорта в областном центре. А через полтора месяца ивано-франковский градоначальник сделал резонансное заявление о возможном полном закрытии аэропорта. Марцинкив, комментируя ситуацию с аэропортом, отметил, что к нему с просьбой помочь обратились представители местного филиала госпредприятия "Украерорух". А также призвал вмешаться в ситуацию президента и премьера, полностью проигнорировав при этом персону главы ОГА Бойчука.

Впрочем, у Марцинкива и без аэропорта хватает проблем в городе. Это и рост тарифов на фоне призывов властей переходить на индивидуальное отопление (которое теперь выльется тем, кто хотел сэкономить, в немалую копеечку); и мосты на Пасечную: один - еще не построен, а второй - "ограниченно работоспособен" (а это не только связь с крупнейшим микрорайоном города, а и дорога на Львов); и скандал вокруг центрального рынка, который Марцинкив решил разрулить возвращением этого предприятия в собственность города.

На фоне этих и других проблем заявления городского головы о важности построения своего "Диснейленда" выглядят не более, чем хорошей миной при плохой игре. Игре, которая вряд ли всерьез изменит "свободовское" доминирование в здешних органах местной власти. Возможно, именно для того Марцинкив и поделился миноритарными кусочками власти с оппозицией, чтобы потом все проблемы города ассоциировались не только с ним и партией Тягнибока.