Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ

Запорожскому городскому голове удалось обхитрить своих потенциальных, впрочем, не очень любимых политических союзников. И создать вокруг себя идеальные условия для работы: с большинством в горсовете, полностью подконтрольными заместителями и преданным секретарем. И помогли Буряку в этом «слуги народа»

Запорожскому городскому голове удалось обхитрить своих потенциальных, впрочем, не очень любимых политических союзников. И создать вокруг себя идеальные условия для работы: с большинством в горсовете, полностью подконтрольными заместителями и преданным секретарем. И помогли Буряку в этом «слуги народа»

На выборах-2020 Владимир Буряк без особых усилий во второй раз занял кресло мэра Запорожья. Как ранее сообщал RegioNews, в первом туре за него отдали голоса почти 60% избирателей, он с легкостью выдохнул, обойдясь без второго тура. А уже в поствыборный период полностью отказался от предварительных договоренностей с ОПЗЖ.

Буряком единым

Феерическая победа Буряка стала возможной по нескольким причинам. Во-первых, он и до сих пор ассоциируется с крупнейшим предприятием региона – металлургическим комбинатом "Запорожсталь" (принадлежит Ринату Ахметову), где до своей первой мэрской каденции работал главным инженером. А ментальность запорожцев такова, что они привыкли выбирать всевозможных "крепких хозяйственников" и поддерживать разных "красных директоров".

Во-вторых, еще в середине первого срока Буряк начал активно готовиться к выборам. Для этого привлекались все доступные рычаги: и административный ресурс, и бюджетные средства, за которые под эгидой мэра в Запорожье строились-реконструировались разнообразные парки-памятники и проводились концерты. Также активно использовались СМИ, подконтрольные как горсовету, так и "Запорожстали".

Ну и, наверное, главное, что принесло Владимиру Викторовичу победу – отсутствие реальных конкурентов. Чисто формально вместе с Буряком кандидатами в городские головы зарегистрировались еще несколько человек, однако все они были прогнозируемо непроходными. Реальным противовесом Буряку мог бы стать выдвиженец от ОПЗЖ, у которой в Запорожье очень много сторонников. Но за несколько дней до окончания регистрации кандидатов на должность мэра Запорожья в партии Медведчука-Левочкина официально заявили, что не будут выдвигать своего претендента на этот пост. Более того, представители политсилы призвали свой электорат поддержать на выборах именно Буряка. И как оказалось впоследствии, это сработало на все сто.

Предварительные договоренности с ОПЗЖ

Как рассказали RegioNews осведомленные политические источники, такое решение руководства регионального отделения ОПЗЖ было вовсе не спонтанным, и руководствовались они отнюдь не приверженностью к господину Буряку. Дело в том, что еще задолго до старта предвыборной кампании между мэром и нардепом Владимиром Кальцевым, который руководит запорожской ОПЗЖ, были достигнуты определенные договоренности. Социология показывала, что "медведчуковцы" возьмут первое или второе место в Запорожском горсовете, так оно и вышло: ОПЗЖ имеет 13 депутатов из 64-х, больше взяла только партия Буряка "Єднання" - 16 мандатов.

Главное условие договоренностей – создание коалиции между "Єднанням", ОПЗЖ и партией "Нова політика", которая фактически принадлежит влиятельному в Запорожье Вячеславу Богуслаеву, до недавних пор – владельцу "Мотор Сичи". Таким образом, эти политсилы получили большинство в горсовете, а с ним и полный контроль над всеми процессами. Также Кальцев ожидал, что его люди получат должность секретаря горсовета и руководство в ключевых комиссиях – бюджетной, земельной и по вопросам ЖКХ. Но случилось не так, как думалось, и сразу же после объявления результатов выборов господин Буряк начал свою непревзойденную политическую игру, виртуозно оставив Кальцева и его соратников далеко за бортом городского политического корабля.

О том, что коалиции между буряковским "Єднанням" и ОПЗЖ не получится, стало ясно уже на первых сессиях Запорожского горсовета. В частности, когда стал вопрос об избрании второго лица во власти – секретаря совета. Еще за несколько дней до депутатского заседания наши инсайдеры заговорили о том, что кандидатура Романа Тарана – главы городской фракции ОПЗЖ, которого хотел видеть на посту Кальцев - даже не будет выдвинута на рассмотрение депутатов. Так оно и получилось: на должность секретаря горсовета был предложен единственный кандидат-"буряковец" – Геннадий Наумов, за которого проголосовали депутаты фактической новосозданной коалиции из фракций "Єднання" (16 депутатских "штыков"), "Слуги народа" (13) и "Нової політики" (6).

Оппозиция в роли кнопкодавов

Следует отметить, что ранее Наумов избирался в Запорожский горсовет в 2015 году от партии "УКРОП". В этой политсиле он пробыл половину каденции, а после того, как мэр объявил о создании межфракционной группы "Єднання", которая впоследствии переросла в политическую партию, перешел на сторону Буряка. Более того, именно Наумов возглавил межфракционную группу "Єднання" в горсовете.

То, что ни ОПЗЖ с ее 13 мандатами, ни "Європейскій солідарності" с 11 депутатами, ни "Партії Шарія" (ее представителей в нынешнем горсовете пятеро) не удалось договориться с градоначальником о политическом союзе, показали еще несколько фактов. Во-первых, ни один из выдвиженцев от этих политсил не получил должности заместителя городского головы. Команда Буряка почти полностью осталась в прежнем составе – изменились лишь два вице-мэра: к исполнительной власти попали по представителю "Єднання" и "Нової політики". То же самое касается и постоянных депутатских комиссии. ОПЗЖ удалось "выбить" только управление в земельной комиссии, другие достались "Єднанню" и "Слузі народу" (по три), и еще одна – "Новій політиці".

В знак протеста обиженные, которым осталась фактически лишь номинальная роль кнопкодавов, даже пытались сорвать принятие городского бюджета на 2021 год и не голосовали за него. Однако такой демарш никак не нарушил планов мэра Буряка – ему хватило коалиционных голосов, поэтому главный финансовый документ все же был принят.

Кнут и пряник для мэра

Почему же городской голова Запорожья решил "кинуть" своих потенциальных партнеров и не взял в коалицию ОПЗЖ? Политические источники RegioNews говорят о том, что такой план у Буряка был еще задолго до выборов. И причин тому несколько. Поговаривают, что за пару недель до народного волеизъявления главу Запорожья пригласили в Офис президента, где более чем ясно намекнули, что у него в горсовете есть только один партнер – "Слуга народу". Утверждают, что очень убедительным аргументом была какая-то папка, которая хранится в ОП. Ее формировали запорожские правоохранители.

И пока папка и ее содержимое хранится именно на Банковой, Буряк может спокойно спать ночами и не беспокоиться относительно того, что в любой момент к нему могут прийти правоохранители. А поводов для визитов более чем достаточно. По данным запорожских активистов, во времена правления Буряка город понес колоссальные убытки – это и закупки по завышенным ценам, и подряды, которые якобы незаконно получают фирмы, близкие к мэрскому окружению, и еще много чего.

Кроме того, сейчас все чаще говорят о досрочных парламентских выборах, которые могут состояться уже осенью этого года. Опять же, источники RegioNews сообщают о том, что с целью перезагрузки "Слуги народу" в Офисе президента намерены сделать ставку на местные партии, которые возглавляют мэры, и которые имеют бешеную поддержку в регионах (Запорожье, Одесса и др). Имея перспективу самому пройти в Раду или же завести туда людей из своего окружения, Буряк прогнозируемо выполняет условия ОП. Одно из которых – ни в коем случае не сотрудничать с ОПЗЖ.