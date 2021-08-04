Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?

На втором пленарном заседании третьей сессии Закарпатского областного совета в последние дни июля депутаты окончательно закрепили союз "Слуги народа", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Команды Андрея Балоги"

На втором пленарном заседании третьей сессии Закарпатского областного совета в последние дни июля депутаты окончательно закрепили союз "Слуги народа", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Команды Андрея Балоги"

Фото: zakarpat-rada.gov.ua

В оппозицию практически вытолкали "Євросолідарність", "Рідне Закарпаття" и "Батьківщину". Брошенный в марте на Закарпатье усиливать президентские структуры Николай Тищенко также присутствовал на сессии. О том, как после местных выборов-2020 тяжело рождалось большинство в Закарпатском облсовете, RegioNews знакомил детально в декабре прошлого года. Но то было восемь месяцев назад, а теперь ситуация в облсовете изменилась, причем кардинально.

Чуда не произошло

Переформатирование коалиции в Закарпатском облсовете, которое началось в конце июня из-за конфликта финансовых интересов "Слуги народа" и "Рідного Закарпаття", завершилось. Без дискуссий, споров, блокирований трибуны или каких-то других моментов, сопровождающих более или менее значимые перевороты. Уже бывшие участники большинства – "ЄС", "Рідне Закарпаття" и "Батьківщина" - сдались без боя: депутаты в полном составе просто не пришли на сессию, тем самым даже не попытавшись хоть как-то повлиять на развитие событий. Очевидно, решили, что все это уже лишнее.

Такое поведение избранников не на шутку возмутило значительную часть закарпатцев (по крайней мере тех, кто следит за событиями в облсовете и активно комментирует их). Мол, что за позиция - просто не прийти на работу (а таки это работа депутатов) да еще этим гордиться. "Страусы бесовы", "прогульщики-слабаки", "оторвали от корыта - они и доромбы (губы – ред.) надули" - это самые мягкие фразы, которые гуляли в тот день в соцсетях.

Позицию недовольных, как ни странно, лучше всего высказал депутат от ОПЗЖ Виктор Русин. "Их (депутатов "ЄС", "Батьківщини" и "Рідного Закарпаття" – ред.) поведение напомнило мне обиженных детей, у которых отобрали машинки. Стержень депутата не в детских капризах, а в зале доказывать свою позицию и отстаивать ее, зная наперед, что ты - один”, - написал отставной генерал-майор милиции на своей странице.

Глава ж облсовета Алексей Петров к своему комментарию добавил нотки сарказма. "Наверное, не все депутаты имели желание, возможность физически принимать и приобщаться к этому вопросу, а потому было принято решение относительно такого переформатирования", — прокомментировал Петров.

Слово - "отставленным"

Депутаты нового большинства уволили первого заместителя председателя Закарпатского облсовета Андрея Шекету ("Батьківщина") и замглавы облсовета Дениса Мана ("ЄС"). Решение о досрочном прекращении их полномочий поддержали 35 депутатов – все присутствующие. Другого результата, собственно, нечего было и ожидать: из-за отсутствия депутатов трех партий счетную комиссию сформировали исключительно из "своих", поэтому проконтролировать "правильность" или "неправильность" заполнения бюллетеней во время тайного голосования было некому.

В "ЄС" традиционно не замедлили с заявлением. "Любые политические или околополитические союзы являются временными. Мы, следуя своим программным целям, будем инициировать осуществление антикоррупционной экспертизы проектов решений областного и местных советов, работать над контролем областной власти, отслеживать вопрос эффективного управления областными учреждениями и организациями", - заявили "порошенковці", в очередной раз подчеркнув, что "успехи и благополучие Закарпатья и закарпатцев – это всегда приоритет №1" их политической команды.

Уволенные Шекета и Ман в комментариях отметили, что речь идет о политических играх. "Никто из тех 35-ти депутатов, которые поддержали это решение, так и не назвали ни одну причину, не высказали замечания. Никаких претензий по работе не было, а председатель совета наоборот заявлял, что ему нравится работа заместителей и т. д. Это означает, что причины исключительно политические", - отметил Андрей Шекета, добавив, что было бы логично, если бы нынешнее большинство освободило и Алексея Петрова с должности главы облсовета, которого избирали депутаты от "Рідного Закарпаття", "Батьківщини" и "Європейської солідарності", а уже потом формировали новое руководство совета и несли за это ответственность.

"Можем утверждать, что наши бывшие партнеры из партии "Слуга народа" отказались от всех предыдущих договоренностей и с полной политической безответственностью "пустились берега". Их политическая неопытность, конечно, является определенным смягчающим обстоятельством, но не может оправдывать предательство", - констатировал Шекета.

Денис Ман также отметил, что последние несколько недель работа в областном совете превратилась в политические игры. "Никого больше не интересуют проблемы медицины или образования. Сегодня за то, чтобы отдельные депутаты пришли на кадровые перевороты, часть денег областного бюджета раздали областным депутатам на их политические "хотелки". Мы переходим в оппозицию к этому так называемому большинству, слепленному на скорую руку", - заявил экс-заместитель.

Дорогу "майбахам" и "венграм"

На сессии избрали нового заместителя председателя облсовета. Им стал Василий Иванчо из фракции "За майбутнє", который был членом Партии регионов и членом фракции ПР в облсовете, возглавлял главное управление Миндоходов в Закарпатской области времен президентства Януковича. Вакантной пока является должность первого заместителя областного спикера. Ее может занять один из кандидатов от фракции "КМКС" Партия венгров Украины".

Одни говорят, что это будет Иосиф Борто, но ближе к реальности - информация о том, что должность первого заместителя председателя облсовета пообещали руководителю "КМКС" Василию Брензовичу, который сейчас находится в Венгрии и, чтобы вернуться в Украину, должен иметь стопроцентные гарантии безопасности. Дело в том, что в конце прошлого года СБУ провела у него обыски - Брензовича заподозрили в фиктивных сделках благотворительного фонда "Эган Эде". В СБУ сообщили, что обыски прошли в рамках уголовного производства по деятельности фонда, которая якобы направлена на нарушение государственного суверенитета Украины.

Поговаривают, закарпатские "слуги" во главе с Николаем Тищенко пообещали венграм вернуть Брензовича в Украину. Однако стоит вспомнить, что именно "слуги", выстраивая большинство в облсовете сразу после выборов, создали венграм проблемы. Сейчас же, привлекая "КМКС" к большинству, обещают те проблемы решить. Поэтому, если Брензович вернется, ни у кого уже не возникнет сомнений, что открытые СБУ уголовные дела были банальным политическим заказом.

Кто смеется последним

"Команда Андрея Балоги" - партия, которая также пристала к новому большинству, но которая, на удивление, не получила ни одной серьезной должности. Только комиссией по вопросам трансграничного сотрудничества, развития туризма и рекреации будет руководить ее член Владимир Паульо, известный по прозвищу "Чалый", фигурант скандальных выборов городского головы Мукачево в 2004 году.

Политологи же склоняются к мнению, что именно Балога-старший является тем, кто смеется последним. Виктор Иванович, у которого руководители "Рідного Закарпаття" настойчиво и отчасти успешно отбирали сферы влияния в области, получил долгожданный шанс поквитаться с "обидчиками" (напомним, что локальную партию "Рідне Закарпаття" основали закарпатские нардепы-мажоритарщики, члены парламентской группы "Доверие" Роберт Горват, Василий Петевка, Валерий Лунченко и Владислав Поляк).

Тищенко, наладив контакты с Балогой, даже не подозревает, кого "пригрел на груди". Впрочем, в нынешней ситуации – чем бы дитя ни тешилось: и Тищенко не плачет, и Балога потирает руки. Кстати, при тех политических раскладах, которые на Закарпатье сложились сейчас, едва ли не самый опытный местный игрок, которым и является Виктор Балога, имеет все шансы свести на нет популярность "слуг" в области. Между прочим, напоследок стоит напомнить, что после "тихого переворота" в Закарпатском облсовете переформатирование большинства произошло и в Ужгородском горсовете.