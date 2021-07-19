"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"

В Ужгородском городском совете - новая коалиция: "слуги" совместно с представителями ОПЗЖ и городским головой Богданом Андриивым договорились о сотрудничестве. Происходило действо под бдительным оком главного "велюра" страны Николая Тищенко

В Ужгородском городском совете - новая коалиция: "слуги" совместно с представителями ОПЗЖ и городским головой Богданом Андриивым договорились о сотрудничестве. Происходило действо под бдительным оком главного "велюра" страны Николая Тищенко

Фото: rada-uzhgorod.gov.ua

Сразу, на что обратили внимание ужгородцы после первой сессии новоизбранного горсовета, - существенное изменение команды мэра. Тогда в разговоре с корреспондентом RegioNews городской голова Ужгорода Богдан Андриив отметил, что были определенные политические договоренности, поэтому появление в ней представителей других политсил – закономерный результат. "Мы вынуждены были пригласить в команду представителей из других сил. Но, согласитесь, что это - абсолютно нормальная ситуация", - заверил мэр.

За полгода ситуация изменилась, в очередной раз доказывая, что в Ужгороде принадлежность к той или иной политсиле не играет решающей роли – рулят личные отношения, договоренности и сферы влияния. После "тихого переворота" в Закарпатском облсовете на переформатирование в Ужгородском горсовете ожидали. А присутствие на очередной сессии горсовета теперь уже известного и на Закарпатье нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко не оставила никаких сомнений: ченджу быть.

Рыбу на Мелкумяна

По решению большинства ужгородских депутатов, представитель "Європейської солідарності" Андрей Рыба был отправлен в отставку с должности секретаря Ужгородского городского совета. За его снятие проголосовали 29 депутатов. На место Рыбы во время тайного голосования депутаты тридцатью бюллетенями выбрали бизнесмена Арсена Мелкумяна – руководителя ужгородской ячейки президентской партии, одного из главных лоббистов земельных и инфраструктурных вопросов.

Назначение Мелкумяна Тищенко назвал очень хорошей новостью. "У нас сегодня очень хорошая новость. Город Ужгород выбрал нового секретаря горсовета, представителя партии "Слуга народа", с чем я нас всех и поздравляю. Сшиваем страну и выполняем приказы президента", — заявил нардеп в своем ролике на канале в Telegram.

"Снятого" Рыбу депутаты, правда, на мелководье не выбросили: его назначили председателем бюджетной комиссии. "Благодарен коллегам по раде за высказанное доверие и назначение меня главой бюджетной комиссии Ужгородского городского совета. Это очень ответственная задача. Обещаю ужгородцам придерживаться в работе комиссии максимальной прозрачности и информировать о любых выявленных нарушениях и недостатках", - написал Рыба в соцсети. А его однопартийцы в заявлении, принятом по поводу событий в горсовете, заверили, что "назначение Андрея Рыбы председателем бюджетной комиссии позволит контролировать финансовую деятельность горсовета".

Будет руководить и ОПЗЖ

Должностью секретаря горсовета переформатирование, конечно же, не ограничилось. За дополнительные шесть голосов в новом большинстве должность заместителя городского головы занял руководитель фракции ОПЗЖ Артем Погорелов. Он должен был заменить кого-то из двух замов, назначенных по квоте мэра Богдана Андриива. Выбрали Ивана Шимона. Последний, поговаривают, начал "перегибать палку", взяв под контроль архитектурные и имущественные вопросы, чем грубо задел интересы ужгородского градоначальника.

Стоит отметить, что под новую коалицию переформатировали и горисполком. В него вошли представители всех фракций. Впрочем, депутаты от "ЄС" не голосовали ни за кандидатуру секретаря, ни за кандидатуру нового заместителя, однако оценку переформатированию дали. Так, в вышеуказанном заявлении отмечается, что события в горсовете "стали еще одним подтверждением того, что "слуги" и ОПЗЖ, которые на камеры разыгрывают вражду между собой, на самом деле давно стали партнерами и понемногу начинают совместно захватывать власть в регионах".

Кстати, по поводу позиции закарпатской ОПЗЖ неожиданно высказался глава облсовета Алексей Петров. "ОПЗЖ - это неоднородная структура. Там есть разнополюсные депутаты, и они не поддерживают Медведчука. Они всегда поддерживали важные для региона решения", - оправдался областной спикер-"слуга" перед журналистом издания Babel.ua.

Тищенко - наше все?

"Брошенный" в марте на Закарпатье усиливать президентские структуры Николай Тищенко на этот раз провел в области почти неделю. Как сам пафосно рассказал, сейчас Закарпатье и непосредственно Ужгород впервые за 30 лет являются приоритетными для команды президента, то есть лично для Владимира Зеленского. "Работаем дальше и выполняем приказы президента!", - не устает повторять Тищенко, подтверждая свои слова активным передвижением по Закарпатью.

Ради "эффективной работы" местных советов, ресторатор активно участвует в переформатированиях коалиций, раздавая участникам официальные должности или неофициальные обещания. Он проводит совещания в облсовете и облгосадминистрации, встречается с представителями разных громад, появляется в совершенно неожиданных местах, о чем живо докладывает пользователям соцсетей. И, по большому счету, фото нардепа на фоне цыганских баронов в Королеве, новой мини-скульптурки и гимназического бассейна в Ужгороде или среди "выдающихся" адвокатов в Мукачево демонстрируют местным полное непонимание закарпатских реалий и полное отсутствие критичности.

Так, по мнению политолога Виктора Пащенко, тактика и способ поведения Тищенко вызывает большие сомнения в долговечности и действенности нардепа. "Он (Тищенко - ред.) выглядит очень удобным объектом для манипуляций из-за своих нарциссизма и самоуверенности. Его популистские заявления - "пришел, разобрался, решил" - ничего, кроме иронии, у умных не вызывают, а дураки так же завтра будут слушать другого. "На хвастуна не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним, что хошь". Собственно, это подтверждают и киевские фото известного ресторатора. Насколько это понимает Зеленский, пока неизвестно, но что это его полная ответственность – однозначно", - написал Пащенко в своем блоге.

Между прочим, в ближайшее время Тищенко еще будет иметь возможность покрасоваться на Закарпатье. В конце июля должна состояться сессия Закарпатского облсовета, где, по слухам, должны были бы сменить заместителей председателя облсовета. Сейчас активно обсуждают, кто с пророссийской ОПЗЖ и провенгерской КМКС заменит нынешних руководителей из "ЄС" и "Батьківщини". Представители последних, очевидно, в отличие от коллег из Ужгородского горсовета, все же пойдут в оппозицию.