Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы

Избрание (или назначение) столичного нардепа Николая Тищенко главой закарпатской областной организации партии «Слуга народа», по мнению экспертов, выпадает с точки зрения логики, но вполне понятно в контексте интересов к тем или иным вопросам

Избрание (или назначение) столичного нардепа Николая Тищенко главой закарпатской областной организации партии «Слуга народа», по мнению экспертов, выпадает с точки зрения логики, но вполне понятно в контексте интересов к тем или иным вопросам

По большому счету, должность главы областной парторганизации – скорее статус, поэтому, как бы не "бультерьерился" Николай Тищенко, демонстрируя собственную значимость и готовность выполнять поручения президента, изменить жизнь закарпатцев к лучшему он, при нежелании тех же закарпатцев, не сможет никак. В комментарии PavlovskyNews Тищенко не сказал, почему именно он и почему именно Закарпатье, ограничившись банальным: "Где будет команда, где будет нужна моя работа — там я буду работать". Ресторатор заявил, что Закарпатье — это один из самых сложных регионов, где минимум пять раз менялась власть, а люди оставались и "ценили главные человеческие правила — любовь, добро, труд". Первоочередной задачей он назвал предоставление рабочих мест и достойную зарплату, правда, не уточнив, каким образом он собирается это обеспечить. Как и не сказал, почему в СМИ "гуляют" другие задачи, поставленные перед ним.

Аэропорт – наше все

По информации Lb.ua, Николая Тищенко отправили в Закарпатье не ради создания новых рабочих мест, а контролировать восстановление работы аэропорта "Ужгород". Этот аэропорт – единственный в Украине, который для взлета и приземления самолетов использует воздушное пространство соседнего государства - Словакии, которая является членом Евросоюза и работает по требованиям EASA. Практически все предвыборные обещания всех без исключения партий держатся на трех закарпатских "китах": борьба с контрабандой, контроль над вырубкой леса и восстановление и развитие международного аэропорта "Ужгород".

Аэродром уже длительное время не принимает регулярные рейсы, и экранизированная история с восстановлением его работы может стать блокбастером: закрученный сюжет, героев, как хороших, так и плохих, хватает, плетутся интриги, угрозы звучат, развязка затягивается, успешный финал ждут от супермена. Однако на самом деле до финала надо таки еще дойти.

Последней новостью об этом аэропорте стало то, что 17 марта Кабмин одобрил соглашение со Словакией, что позволит возобновить его работу. Такое было и раньше. Какого пинка должен дать аэропорту Тищенко, чтобы тот "полетел", пока не очень понятно.

Ни к селу, ни к городу

Решение о председательстве киевского ресторатора, по информации пресс-службы партии, было принято на собрании закарпатской облорганизации "СН". Правда, когда, где и при участии кого оно произошло, информации – никакой. Для закарпатских "слуг" такая ситуация не является прецедентом. Собрания-призраки происходили и ранее.

Так, в сентябре прошлого года "слуги народа" сообщили о проведении конференции по поводу выдвижения кандидатов на местные выборы. Однако в указанное время конференция не состоялась, о чем информировали аккредитованные на мероприятие журналисты и общественные активисты. Однако за несколько дней на странице областного отделения партии в Facebook написали, что политсила на проведенной конференции представила своих кандидатов в Ужгороде и обнародовали фото с мероприятия.

С Тищенко та же история. Активисты "ЗеКоманды" на Закарпатье заметно смущены и даже растеряны. Они пока воздерживаются от официальных комментариев, ссылаясь на приезд ресторатора. Встреча, по предварительным данным, должна состояться в последний день марта, тогда, мол, и откроются причины и подробности решения, тогда и выскажут свое видение ситуации.

Самого Тищенко, как и лидеров "слуг" в Киеве такая ситуация не беспокоит. Решение принято – берите и пользуйтесь. В своем телеграмм-канале Тищенко публикует видео, на котором, подписывая какую-то бумажку, демонстративно заявляет об историческом дне и уверяет "Владимира Александровича", что выполнит поставленные перед ним задачи. "Это так по-квартальски", - комментируют съемки пользователи соцсетей.

Закарпатье в велюре: "плюсы" ресторатора

Событие в интернете обсуждают, судя по доминирующей негативной лексики, далеко не "слуги". Закарпатцы не могут понять, почему именно Тищенко и удивляются "покорности" членов областной организации "СН". Преобладают комментарии вроде: "еще один варяг будет грабить Закарпатье", "держитесь, киевлян в обойме еще много", "не заслуживаете лучшего", "а среди закарпатских "слуг" достойных нет?", "ждем котлеты по-киевски в центре Ужгорода", "будем иметь в локдаун хоть один открытый ресторан", и, конечно, "отныне Закарпатье будет в велюре".

"Зацепило" даже лидеров ОПЗЖ. Так, к примеру, на своей странице отреагировал депутат облсовета, экс-руководитель закарпатской полиции Виктор Русин: "Все Закарпатье замерло в страхе! К нам едет самый крутой "ревизор", ну вы поняли с Гоголя, выявлять "мертвые души".

Не видит логики в назначении Тищенко и региональный координатор гражданской сети ОПОРА Святослав Бабиля. "Похоже, Николай Тищенко настолько "эффективно" руководил Киевской городской организацией партии, что партия получила аж 5 место, проиграв "ЄС", "Удару", "Єдності" Омельченко и ОПЗЖ, и сейчас его отправили "усилить" работу закарпатской ячейки. Просто интересно, какова логика этого назначения?", - написал он в Facebook.

Когда никто никому не верит

Руководитель Закарпатского Центра политических исследований Виктор Пащенко считает, что логики, как таковой, в решении о назначении киевского ресторатора на должность главы закарпатских "слуг" нет. Оно вписывается в несколько другие рамки. В разговоре с корреспондентом RegioNews политолог подчеркнул, что это решение освещает особенности современной украинской политики: никто никому не верит.

"Круг лиц на Закарпатье, которым Зеленский может доверять, существенно сужается. Лавина интриг, договоренностей по признакам "кум-сват-брат" очень большая, и другого способа, как "свой" в области для принятия правильных решений, Зеленский не видит. Очевидно, что нет в области людей, которым бы президент доверял", - говорит Пащенко.

По его словам, закарпатские нардепы-"слуги" Игорь Кривошеев (именно его заменит Тищенко), Михаил Лаба и даже "свой в доску" глава Закарпатского облсовета Алексей Петров могут иметь собственные интересы и вести свои игры и уже не смотреть в одном направлении, сколько бы не твердили обратное.

"Почему Закарпатье является настолько важным, что должность, которая, собственно, и не является должностью, доверяют человеку из ближайшего окружения? Думаю, что это история не новая: регион завязан на геополитических вещах. Зеленскому очень важно иметь не просто информаторов, а стопроцентных, железных, чтобы получать непредвзятую и неискаженную информацию. Старые источники, конечно, остаются: ОГА, облсовет, но складывается впечатление, что Зеленского то ли убедили, то ли он сам почувствовал, что подлинной картины в регионе он не видит, всего не знает", - объясняет Пащенко и добавляет, что это касается и, к примеру, работы аэропорта.

"Понятно, что про аэропорт "Ужгород" в контексте деятельности Тищенко на Закарпатье говорится в частности. Но кто знает, возможно, Зеленский и решит проблему, если будет знать чистую правду", - предполагает политолог.

Пащенко также напоминает, что Закарпатье - это и история Виктора Медведчука, газовые, нефтяные, финансовые потоки, поэтому и в этом направлении есть над чем работать (к слову, 19 марта СБУ и ДСР Нацполиции провели обыски на известной даче "Медвежья дубрава" подсанкционного Медведчука в селе Ждениево).

Чем не угодил тамада

На должности руководителя закарпатских "слуг" Тищенко заменил народного депутата Игоря Кривошеева. Последнего закарпатцы знают, как славного тамаду, у которого, в отличие от проведения свадеб, с председательством над "слугами" давненько что-то идет не так.

Еще в феврале 2020 года местные СМИ информировали, что на посту "смотрящего" Кривошеева заменит его коллега по парламенту, киевлянин Юрий Аристов, который возглавляет комитет по вопросам бюджета, хорошо разбирается в управлении, является бизнесменом в области строительства и информационных технологий.

Очевидно, на решение сменить "глаз" повлияли, прежде всего, провальные для "СН" результаты на прошлых выборах, во-первых, в парламент ("слуги" в 2019-м победили лишь в одном округе из шести), во-вторых, на выборах в ОТГ. В декабре 2019 года представители "СН" победили лишь в двух громадах из девяти, лишь 46 депутатов прошли в советы объединенных громад (19% от общего количества). Фамилия Аристова, правда, дальше так и не звучала на территории Закарпатья. Очевидно, попытка была неудачной.

На всех "Зеплощадках" Закарпатья

25 марта в своем телеграмм-канале Николай Тищенко опубликовал обращение к закарпатцам, которое касается трагедии в Теребли, где накануне сгорел жилой комплекс, на строительство которого из Госбюджета потратили 120 миллионов гривен, и в котором практически не было постояльцев.

"Знаю, что пожар вспыхнул в селе Теребля на Закарпатье. А еще знаю, что пожары просто так не возникают. Если что-то загорается, значит у кого-то большие планы заново построить что-то на этом же месте за бюджетные деньги. Скоро приеду! Ждите...". "Земайданчики" Закарпатья в ожидании.