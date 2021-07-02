Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского

В Закарпатском облсовете президентская партия "Слуга народа" сформировала новую коалицию с ОПЗЖ, "За майбутнє", "Командой Андрея Балоги" и "КМКС". Теперь, экс-участники большинства - "ЄС", "Батьківщина" и "Рідне Закарпаття" - будут оспаривать формирование новой коалиции и увольнение председателя бюджетной комиссии

В Закарпатском облсовете президентская партия "Слуга народа" сформировала новую коалицию с ОПЗЖ, "За майбутнє", "Командой Андрея Балоги" и "КМКС". Теперь, экс-участники большинства - "ЄС", "Батьківщина" и "Рідне Закарпаття" - будут оспаривать формирование новой коалиции и увольнение председателя бюджетной комиссии

Фото: zakarpat-rada.gov.ua

О том, как тяжело рождалось большинство в Закарпатском облсовете, RegioNews знакомил детально в декабре прошлого года. Тогда говорили о неестественности созданной коалиции, и эксперты дискутировали, насколько живучей она будет. Не удивительно, что переформатирование большинства, которое произошло на сессии в конце июня, одни назвали переворотом и зрадой, другие – справедливым актом возмездия. И кто бы что не говорил, в любом случае, в основе этого переформатирования - не идеологические разногласия между партнерами по коалиции, а бизнес-противоречия между крупнейшими фракциями - "Слугой народа" ("СН") и "Рідним Закарпаттям" ("РЗ"), которые договорились о сотрудничестве еще задолго до выборов. Новое объединение в облсовете, по мнению многих экспертов, идеологически выглядит еще более неестественно. Скорее всего, сегодняшний формат политических раскладов не является конечным, поскольку большинство в 35 голосов (в предыдущей было 37) не может обеспечить стабильную работу совета.

И Тищенко в помощь

О кардинальных пертурбациях на политическом поле Закарпатья заговорили после введения СНБО экономических санкций против окружения и бизнес-партнеров нардепов от "РЗ" Валерия Лунченко и Василия Петевки. От должностей отстранили людей из окружения Петевки – начальника Закарпатской таможни и односельчанина Михаила Товта и начальника налоговиков Закарпатья и зятя нардепа Илью Мателу. Под раздачу попал и нардеп Владислав Поляк (он также – один из соучредителей "РЗ") за кнопкодавство в парламенте.

Дальше - хуже. Куратором области от "СН" назначили ресторатора Николая Тищенко, который нарушил баланс непубличных договоренностей между нардепами "РЗ" и председателем Закарпатского облсовета Алексеем Петровым. Сам Тищенко в комментариях неоднократно подчеркивал, что его отправили в Закарпатье ради создания новых рабочих мест и восстановления работы аэропорта "Ужгород". Работу аэропорта возобновили, однако было понятно, что интересы ресторатора на Закарпатье несколько другие. Поэтому и понеслось.

Николай Тищенко на сессии облсовета

Свидетельством раскола в "семье" стал и тот факт, что популярный на Закарпатье телеканал, который принадлежит семьям Петевки и Лунченко, начал активно рассказывать о "другой жизни" нардепа Тищенко, в частности, об уголовном деле против нардепа, о его скандальном вмешательстве в выборы на Ивано-Франковщине, и, конечно, о резонансном перепутывании Прикарпатья с Закарпатьем.

Деолигархизация или возвращение статуса-кво

Переформатирование в облсовете активно комментируют. Конечно, каждый на свой лад. Так, об олигархическо-офисном перевороте заявили в партии "Європейська солідарність". "В Закарпатском областном совете руками "смотрящего" от Зеленского Тищенко произошел олигархический переворот местного масштаба. Новый формат коалиции выглядит особенно иронично, учитывая мнимую борьбу Зеленского с олигархами. Отдельного внимания заслуживает запроектированное участие в новом большинстве ОПЗЖ", - говорится в соответствующем заявлении.

В эфире "Прямого"народный депутат из фракции" ЄС" Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала главной причиной создания союза "слуг народа" с ОПЗЖ и политической силой Игоря Коломойского дерибаном финансов: "Это союз для дополнительного дерибана финансов. Они это называют "эффективным использованием средств" – видно, в свои карманы. Но подозреваю, что речь будет идти о нескольких горнолыжных курортов как раз на Закарпатье со стороны Коломойского и со стороны Медведчука, на которых прекрасно будут отодвигать и отталкивать самих закарпатцев, и двигаться киевскими этими "смотрящими", которые сегодня выполняли задачи из Офиса президента, как Коля Тищенко", – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

А вот руководство облсовета объяснил принятие скандального проекта решения о переформатировании депутатских комиссий необходимостью получить больше контроля над, прежде всего, бюджетной комиссией для "рационального использования средств", которые поступают в область. Так, глава облсовета Петров на своей странице в Facebook написал: "Президентская фракция не влияет на решение той же бюджетной комиссии — это не эффективная работа областного совета. Поэтому, если на нас лежит такая ответственность, то должны быть и рычаги влияния. И то, что некоторые хотят назвать "переворотом", является банальным возвращением статуса-кво. Мы исправляем ошибки...".

Алексей Петров на сессии облсовета

Кто будет руководить комиссиями

Следовательно, решение относительно изменений в составе депутатских комиссий выглядит исключительно политическим. Руководящие должности в ключевых комиссиях облсовета – там, где руководили представители "ЄС", "Батьківщини" и "Рідного Закарпаття", - получили депутаты из ОПЗЖ, "За майбутнє" и венгерской "КМКС". Так, в частности, постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета возглавил Иван Чубирко из ОПЗЖ - кум Виктора Медведчука и активный участник Антимайдана, который неоднократно фигурировал в расследованиях журналистов относительно нелегальной деятельности так называемых "серых" АЗС.

Комиссию по вопросам регионального развития, административно-территориального устройства, коммунального имущества и приватизации, вопросам агропромышленного комплекса, развития села и земельного устройства возглавил еще один представитель ОПЗЖ, генерал-майор милиции Виктор Русин. Он также - активный антимайдановец, во времена президентства Януковича возглавлял милицию Закарпатья (март 2010-го – декабрь 2012-го), а впоследствии, до февраля 2014 года – милицию Винницкой области.

Комиссией по вопросам трансграничного сотрудничества, развития туризма и рекреации будет руководить член "Команды Андрея Балоги" Владимир Паульо, известный по прозвищу "Чалый". Его называют бывшим "криминальным авторитетом", был фигурантом скандальных выборов городского головы Мукачево в 2004 году.

Комиссию по вопросам экологии и использования природных ресурсов возглавил представитель "За майбутнє" Василий Якубец - один из лоббистов антиэкологических мини-ГЭС, антимайдановец, председатель Хустской райгосадминистрации периода Януковича, фигурант коррупционных земельных скандалов.

Бывшая ректор Закарпатского венгерского института им. Ф. Ракоци II Илдико Орос из "КМКС" будет руководить комиссией по вопросам образования, науки, культуры, духовности, молодежной политики, физкультуры и спорта, национальных меньшинств и информационной политики. На митинге в Будапеште она как-то заявляла, что венгров в Украине "ущемляют фашистскими методами", за что была на допросе в СБУ. Является соратницей Брензовича и одним из проводников интересов официального Будапешта на Закарпатье.

В свою очередь сам глава Партии венгров Украины "КМКС" Василий Брензович возглавил облсоветовскую комиссию по вопросам развития бизнеса, производственной инфраструктуры, банковской деятельности и инвестиций. Кстати, он обвиняется, в частности, СБУ в финансовых злоупотреблениях с деньгами от правительства Венгрии.

Наконец, комиссию по вопросам законности, правопорядка и регламента возглавил Василий Иванчо ("За майбутнє") - глава главного управления Миндоходов в Закарпатской области времен президентства Януковича, был членом Партии регионов и членом фракции ПР в Закарпатском облсовете.

Логично, что на следующем пленарном заседании будет решаться вопрос смены заместителей председателя облсовета. Так, по предварительной информации вместо первого заместителя Дениса Мана из "ЄС" назначат Иосифа Борто с "КМКС", а Андрея Шекету из "Батьківщини" заменит уже упомянутый "замайбутновец" Василий Иванчо. Говорят, что в ближайшее время можно ожидать и отставки главы Закарпатского облсовета, "слуги народа" Алексея Петрова.

Вопрос же об отстранении от должности руководителя ОГА Анатолия Полоскова отсрочили. Поговаривают, что ему дали испытательный срок в три месяца. Если же Тищенко и местные партийцы будут недовольны сотрудничеством, вопрос поднимут снова.

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