Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Закарпатский облсовет

Большинство в новом облсовете Закарпатья рождается в муках. И еще далеко не факт, что оно родится

Большинство в новом облсовете Закарпатья рождается в муках. И еще далеко не факт, что оно родится

Языком цифр

По итогам голосования на выборах депутатов Закарпатского областного совета пятипроцентный барьер преодолели восемь политических сил. Всего в него баллотировались десять партий, однако "Наш край" (1,58%) и "Сила и честь" (2,01%) не прошли в облсовет.

После голосования закарпатцев 25 октября места в новоизбранном органе разделились следующим образом: партия "Ридне Закарпаття" получила 12 мандатов, "Слуга народа" - 11, а "Батькивщина" и "КМКС "Партия венгров Украины" - по 8 депутатов. Далее с 7 "штыками" идет "Команда Андрея Балоги", и по 6 кресел в облсовете будут иметь еще три политсилы - "Европейская солидарность", "За майбутне" и ОПЗЖ.

Ожидания, которые могут и радовать, и разочаровывать

Результаты выборов особенно порадовали "Команду Андрея Балоги (КАБ) и КМКС, которые явно не рассчитывали на такие проценты. Многие эксперты прогнозировали этим двум партиям неутешительные цифры и говорили о риске вовсе не попасть в состав облсовета. КАБ – из-за того, что партия, хоть и "рождена" из "Единого центра" Виктора Балоги, все же новая и зеленая, а КМКС - из-за конфликта с другой венгерской политсилой и ослабления позиций лидеров. Результат стал неожиданным как для экспертов, так и для избирателей.

Больше всего мандатов политологи и социологи прогнозировали локальному проекту "Ридне Закарпаття". Так оно, в конце концов, и произошло, но лидеры политсилы, очевидно, рассчитывали на другое количество мандатов – хотелось "ридного" большинства в облсовете. Идейные вдохновители создания партии – закарпатские нардепы-мажоритарщики, члены парламентской группы "Довира" Роберт Горват, Василий Петевка, Валерий Лунченко и Владислав Поляк - формируя команды кандидатов в советы всех уровней, сделали серьезную заявку стать одной из мощнейших политических сил на Закарпатье. Несмотря на то, что каждый нардеп имеет свою большую территорию влияния, собрать вокруг себя нужных людей было не так уж и трудно. Однако бренд "Ридне Закарпаття" надо было раскручивать "с нуля", поэтому на эту работу было брошено немало ресурсов – как человеческих, так и финансовых.

На большее рассчитывала и местная "Слуга народа". Об этом свидетельствует хотя бы сообщение в соцсети нардепа от "СН" Михаила Лабы за несколько дней до дня голосования. Он опубликовал результат независимого опроса, который якобы свидетельствовал, что кандидаты от закарпатской "ЗеКоманды" лидируют, набирая около 30% голосов избирателей. Этого не произошло. Ответственность за такие результаты президентской партии на местных выборах тяжелым бременем легла на неместного Алексея Петрова, который возглавил список партии в облсовет и дорабатывает последние дни на должности главы Закарпатской ОГА. По крайней мере, правительство уже согласовало его увольнение и назначение на должность главы области директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова.

Большинство как fata Morgana

Эксперты вяло комментируют будущие группировки в новом облсовете, потому что страсти вокруг этого разгорелись почти мексиканские, а ситуация меняется практически ежедневно. Поэтому до сегодня, 7 декабря – дня первой сессии – могло много чего произойти.

Но о некоторых раскладах можно уже говорить достоверно. Так, понятно, что вместе соберутся "Слуга народа" и "Ридне Закарпаття", которые набирают около 36% (23 места из 64). Этого недостаточно для формирования большинства, поэтому вопрос о братании с другими фракциями встал изрядно серьезно. Остроты добавляет тот факт, что председателем облсовета в этих двух партиях видят Петрова (он и сам видит себя только в этом кресле), но голосов для избрания крепко не хватает. И вот закарпатцы с интересом наблюдают за процессом "объединения рады".

Уже понятно, что не будут в большинстве представители ОПЗЖ и "Команды Андрея Балоги". По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментариев представителей этих политсил. Хотя ничего невозможного в Закарпатском облсовете, как показывает история, нет. Более того, неожиданные решения – такая себе фишка представительного органа западной области.

Вариант более широкой коалиции с участием "Батькивщины" и партии "За майбутне", но это еще "вилами по воде". Стопроцентно сватают в большинство депутатов от "ЕС". Комментируя ситуацию, первый номер команды, директор Агентства регионального развития Закарпатской области Денис Ман отметил, что единства между партиями нет до сих пор, никто не способен организовать вокруг себя большинство. "Ежедневно меняются истории о том, кто возглавит областной совет. Мы видим, что единства между партиями нет до сих пор, никто не способен организовать вокруг себя большинство. Если так случится, что не найдется такого, кто сможет это сделать, "Европейская солидарность" готова оставить Михаила Ривиса как опытного главу облсовета председателем еще на 5 лет", - написал Ман на своей странице.

Когда "слугам" очень хочется, а венграм - не можется

И вот "золотую акцию" снова держит партия венгров КМКС. Их видели в большинстве сразу, но что-то пошло не так. На Закарпатье разгорелся политический скандал, который уже приобрел статус международного: у лидера закарпатских венгров Василия Брензовича СБУ провела обыски. Его заподозрили в фиктивных сделках благотворительного фонда "Эган Эдэ". В СБУ сообщили, что обыски прошли в рамках уголовного производства относительно деятельности фонда, которая вроде бы направлена на нарушение государственного суверенитета Украины.

Стоит отметить, что уголовное производство против фонда было открыто больше двух лет назад. Обыски проводились неоднократно, однако до сих пор ничего противозаконного не находили. Поэтому производство "висело" в воздухе и, по какому-то странному стечению обстоятельств, сдвинулось именно перед первой сессией Закарпатского облсовета.

Одним из первых, кто заподозрил политический подтекст в обысках, был депутат от "Батькивщины" Андрей Шекета. Он отметил, что накануне венгров приглашали на встречу к главе ОГА, где обсуждался формат будущей областной коалиции. "В воскресенье представители "КМКС "Партии венгров Украины" не пришли на переговоры о создании большинства к главе ОГА, генералу СБУ Алексею Петрову. В понедельник представители СБУ пришли с обысками домой к лидеру венгров - Василию Брензовичу", - написал Шекета.

Осудили эти обыски в венгерских обществах Закарпатья и другие лидеры политических сил, которые представлены в новом областном совете. Соответствующие заявления сделали представители ОПЗЖ, "Команды Андрея Балоги", а также партии "За майбутне". Все они видят в таких действиях политический подтекст. Конечно, отреагировал на обыски и сам Петров, назвав оскорбительным приписывание ему инициативы в этих следственных действиях и обысках. Также глава области утверждает, что "анивенгерская истерия", которая распространяется на территории Закарпатья, на самом деле выгодна только тем силам, которые бы не хотели видеть КМКС в коалиции с действующей властью.

Как видим, корректировка политического баланса в Закарпатской областной раде происходит очень интересно и, по мнению многих, недопустимо. Кому это выгодно и чем это обернется? Ответы, очевидно, получим уже сегодня на первой сессии новоизбранного облсовета.