Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?

На другому пленарному засіданні третьої сесії Закарпатської обласної ради в останні дні липня депутати остаточно закріпили союз "Слуги народу", ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Команди Андрія Балоги"

На другому пленарному засіданні третьої сесії Закарпатської обласної ради в останні дні липня депутати остаточно закріпили союз "Слуги народу", ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Команди Андрія Балоги"

Фото: zakarpat-rada.gov.ua

В опозицію практично виштовхали "Євросолідарність", "Рідне Закарпаття" та "Батьківщину". Кинутий у березні на Закарпаття підсилювати президентські структури Микола Тищенко також був присутній на сесії. Про те, як після місцевих виборів-2020 важко народжувалась більшість в Закарпатській облраді, RegioNews знайомив детально у грудні минулого року. Але то було вісім місяців тому, а тепер ситуація в облраді змінилася, причому кардинально.

Дива не сталося

Переформатування коаліції в Закарпатській облраді, яке почалося в кінці червня через конфлікт фінансових інтересів "Слуги народу" та "Рідного Закарпаття", завершилося. Без дискусій, суперечок, блокувань трибуни чи якихось інших моментів, котрі супроводжують більш-менш значущі перевороти. Уже колишні учасники більшості – "ЄС", "Рідне Закарпаття" та "Батьківщина" - здались без бою: депутати у повному складі просто не прийшли на сесію, тим самим навіть не спробувавши бодай якось вплинути на розвиток подій. Очевидно, вирішили, що все це вже зайве.

Така поведінка обранців не на жарт обурила значну частину закарпатців (принаймні тих, хто слідкує за подіями в облраді і активно коментує їх). Мовляв, що за позиція – просто не прийти на роботу (а таки це робота депутатів) та ще цим пишатися. "Страуси бісові", "прогульники-слабаки", "відірвали від корита – вони й доромби (губи – ред.) надули" - це найм’якші фрази, які гуляли того дня в соцмережах.

Позицію невдоволених, як не дивно, найкраще висловив депутат від ОПЗЖ Віктор Русин. "Їхня (депутатів "ЄС", "Батьківщини" та "Рідного Закарпаття" – ред.) поведінка нагадала мені ображених дітей, у яких відібрали машинки. Стержень депутата не в дитячих капризах, а в залі доказувати свою позицію і відстоювати її, знаючи наперед, що ти - один”, - написав відставний генерал-майор міліції на своїй сторінці.

Голова ж облради Олексій Петров до свого коментарю додав нотки сарказму. "Напевно, не всі депутати мали бажання, можливість фізично приймати і долучатися до цього питання, а тому було прийнято рішення щодо такого переформатування", — прокоментував Петров.

Слово - "відставленим"

Депутати нової більшості звільнили першого заступника голови Закарпатської облради Андрія Шекету ("Батьківщина") та заступникам керівника облради Дениса Мана ("ЄС"). Рішення про дострокове припинення їхніх повноважень підтримали 35 депутатів – всі присутні. Іншого результату, власне, годі було й очікувати: через відсутність депутатів трьох партій лічильну комісію сформували виключно зі "своїх", тож проконтролювати "правильність" чи "неправильність" заповнення бюлетенів під час таємного голосування було нікому.

В "ЄС" традиційно не забарилися із заявою. "Будь-які політичні чи навколополітичні союзи є тимчасовими. Ми, слідуючи своїм програмним цілям, будемо ініціювати здійснення антикорупційної експертизи проєктів рішень обласної та місцевих рад, працювати над контролем обласної влади, відслідковуватимемо питання ефективного управління обласними установами та організаціями", - заявили "порошенківці", вкотре підкресливши, що "успіхи і благополуччя Закарпаття та закарпатців – це завжди пріоритет №1" їхньої політичної команди.

Звільнені Шекета та Ман у коментарях зазначили, що йдеться про політичні ігри. "Ніхто з тих 35-ти депутатів, що підтримали це рішення, так і не назвали ні одну причину, не висловили зауваження. Жодних претензій по роботі не було, а голова ради навпаки заявляв, що йому подобається робота заступників і т. д. Це означає, що причини виключно політичні", - зазначив Андрій Шекета, додавши, що було б логічно, якби нинішня більшість звільнила й Олексія Петрова з посади голови облради, якого обирали депутати від "Рідного Закарпаття", "Батьківщини" та "Європейської солідарності", а вже потім формували нове керівництво ради і несли за це відповідальність.

"Можемо стверджувати, що наші колишні партнери з партії "Слуга народу" відмовилися від всіх попередніх домовленостей і з повною політичною безвідповідальністю "пустились берега". Їхня політична недосвідченість, звісно, є певною пом’якшувальною обставиною, але не може виправдовувати зраду", - констатував Шекета.

Денис Ман також зауважив, що останні кілька тижнів робота в обласній раді перетворилася на політичні ігри. "Нікого більше не цікавлять проблеми медицини чи освіти. Сьогодні за те, аби окремі депутати прийшли на кадрові перевороти, частину грошей обласного бюджету роздали обласним депутатам на їхні політичні "хатєлки". Ми переходимо в опозицію до цієї так званої більшості, зліпленої нашвидкоруч", - заявив ексзаступник.

Дорогу "майбахам" та "угорцям"

На сесії обрали нового заступника голови облради. Ним став Василь Іванчо з фракції "За майбутнє", який був членом Партії регіонів та членом фракції ПР в облраді, очолював головне управління Міндоходів в Закарпатській області часів президентства Януковича. Вакантною поки є посада першого заступника обласного спікера. Її може посісти один із кандидатів від фракції "КМКС" Партія угорців України".

Одні кажуть, що це буде Йосип Борто, але ближчою до реальності є інформація про те, що посаду першого заступника голови облради пообіцяли керівнику "КМКС" Василю Брензовичу, який зараз перебуває в Угорщині і, щоб повернутися до України, має мати стовідсоткові гарантії безпеки. Справа в тому, що в кінці минулого року СБУ провела в нього обшуки - Брензовича запідозрили у фіктивних угодах благодійного фонду "Еган Еде". У СБУ повідомили, що обшуки пройшли у рамках кримінального провадження щодо діяльності фонду, яка начебто спрямована на порушення державного суверенітету України.

Подейкують, закарпатські "слуги" на чолі з Миколою Тищенком пообіцяли угорцям повернути Брензовича в Україну. Однак варто згадати, що саме "слуги", вибудовуючи більшість в облраді одразу по виборах, створили угорцям проблеми. Нині ж, залучивши "КМКС" до більшості, обіцяють ті проблеми вирішити. Тож, якщо Брензович повернеться, ні в кого вже не виникне сумніву, що відкриті СБУ кримінальні справи були банальним політичним замовленням.

Хто сміється останнім

"Команда Андрія Балоги" - партія, яка також пристала до нової більшості, але яка, на диво, не отримала жодної серйозної посади. Лише комісією з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації керуватиме її член Володимир Паульо, відомий за прізвиськом "Чалий", фігурант скандальних виборів міського голови Мукачева в 2004 році.

Політологи ж схиляються до думки, що саме Балога-старший є тим, хто сміється останнім. Віктор Іванович, в якого очільники "Рідного Закарпаття" наполегливо і почасти успішно відбирали сфери впливу в області, отримав довгоочікуваний шанс поквитатися з "кривдниками" (нагадаємо, що локальну партію "Рідне Закарпаття" заснували закарпатські нардепи-мажоритарники, члени парламентської групи "Довіра" Роберт Горват, Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владіслав Поляк).

Тищенко, налагодивши контакти з Балогою, навіть не підозрює, кого "пригрів на грудях". Втім, у нинішній ситуації – чим би дитя не тішилося: і Тищенко не плаче, і Балога потирає руки. До речі, за тих політичних розкладів, які на Закарпатті склалися зараз, чи не найдосвідченіший місцевий гравець, яким і є Віктор Балога, має всі шанси звести нанівець популярність "слуг" в області. Між іншим, насамкінець варто нагадати, що після "тихого перевороту" в Закарпатській облраді переформатування більшості відбулося і в Ужгородській міськраді.