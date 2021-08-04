Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область

Президент Владимир Зеленский уволил Анну Коваленко с должности председателя Черниговской областной государственной администрации. Вместо нее назначен Вячеслав Чаус. Он – черниговец, который уже длительное время работал в "Укргаздобыче" (дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины") на должности заместителя директора по земельным и социальным вопросам

Президент Владимир Зеленский уволил Анну Коваленко с должности председателя Черниговской областной государственной администрации. Вместо нее назначен Вячеслав Чаус. Он – черниговец, который уже длительное время работал в "Укргаздобыче" (дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины") на должности заместителя директора по земельным и социальным вопросам

С чем связано кадровое изменение на Черниговщине и каким будет переформатирование власти в области в результате нового назначения – разбирается RegioNews.

Под дамокловым мечом

Анна Коваленко находилась в "расстрельном" списке руководителей областей длительное время. Еще с момента назначения ее кандидатура вызвала сопротивление у местных элит – в первую очередь у городского головы Чернигова Владислава Атрошенко и его политической команды.

Надо сказать, что Атрошенко в области и в областном центре является самым влиятельным человеком, к пожеланиям которого прислушиваются представители всех политических и бизнесовых кругов. Особенно мэр Чернигова усилился по результатам прошлогодних местных выборов, когда с впечатляющим результатом в 78% получил должность городского головы, обеспечил большинство для своего "Рідного міста" в горсовете, провел большую фракцию в областной совет и помог своим людям взять власть во многих ОТГ области.

Тесно с Атрошенко сотрудничает и куратор местных "зеленых", нардеп Павел Халимон: Атрошенко всячески помогает молодому и предприимчивому политику расширять сферу своих интересов. За это местная "Слуга народа" демонстрирует мэру большую лояльность.

А вот с главой ОГА произошел некий казус: Анна Коваленко была назначена вопреки пожеланиям Атрошенко. И это создало определенное напряжение, которое проявилось во время избрания председателя областного совета. Коваленко пыталась продавить на эту должность человека, который был бы удобным именно для нее. Но эту, первую и важнейшую схватку, Коваленко проиграла - облсовет возглавила Елена Дмитренко, которая формально хоть и принадлежит к президентской политсиле, на самом деле в большей степени является именно человеком Атрошенко.

Собственно, это поражение молодого губернатора определило все содержание ее каденции, которое наглядно раскрылось после увольнения, на отчетной пресконференции Коваленко. Ведь там выяснилось, что почти год ее работы не был отмечен какими-то особыми прорывами: она смогла похвастаться разве что "Большим строительством" и намеченными проектами в молодежной и культурной сферах.

Роль "свадебной генеральши", как за глаза говорили в Чернигове о главе области, оказалась для нее максимумом. И это можно понять, ведь в условиях тотального господства Атрошенко и его людей во всех отраслях и без возможности опереться на какие-то мощные местные силы, большего ожидать от молодого политика и не приходилось.

Симптоматично, что Анна Коваленко лишилась своей должности синхронно со своим мужем Русланом Хомчаком - генералом и уже бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Этот факт стал окончательным подтверждением, что именно благодаря влиянию мужа она так долго и держалась в своем кресле. Хоть Коваленко и отрицает участие Хомчака в своей политической карьере.

Понятный Чаус

Однофамилец самого известного на сегодня украинского судьи Вячеслав Чаус работает в "Укргаздобыче" - дочерней компании "Нафтогаза". Это предприятие находится под большим вниманием общества и медиа, ведь именно с ним ассоциируют собственную украинскую газодобычу. Чаус до сегодняшнего назначения занимал должность заместителя генерального директора по земельным и социальным вопросам.

Но как будто бы удобная должность в системе "Нафтогаза", об уровне зарплат и премий в которой ходят легенды, не является чем-то выдающимся для амбициозного человека. Да и уровень зарплаты (около 100 тысяч в месяц) не сделал его уж слишком зажиточным: средняя квартирка, средний и не слишком новый семейный автомобиль... Официально у Чауса даже нет жилья в Киеве. А его пасынок учится в обычном черниговском ПТУ.

В то же время складывается впечатление, что карьерная пауза в должности малозаметного заместителя директора для Чауса затянулась. Поэтому путевка в кресло, которое освободила Анна Коваленко, является хорошей возможностью осуществить карьерный рывок и выйти на новый уровень самореализации.

Чернигов являентся понятным и удобным местом для Чауса. Здесь живет его семья и сосредоточены все связанные с этим интересы. Что касается перспектив для области, то, кажется, Чаус будет более удобным и понятным руководителем ОГА, чем его предшественница. Понятным, в первую очередь, для хозяина региона Владислава Атрошенко.

У Чауса есть опыт работы в крупной государственной корпорации, он способен коммуницировать с различными категориями политических деятелей. И в случае, если ему удастся стать надежным мостиком между местной командой и центральной властью, он сможет стать и эффективным управленцем государственного уровня.

"Шабаш" Кличко-Атрошенко

Однако реализовать политику взаимопонимания, похоже, будет не так уж легко. Особенно учитывая последний политический маневр главы Чернигова, который подался в союзники к Виталию Кличко. В прошлую пятницу мэры Киева и Чернигова провели совместный Форум единства и объявили о совместном походе на предстоящие выборы на платформе кличковского "УДАРа".

Как известно, Кличко активно формирует свой политический отряд, причем с прицелом не только на парламентские, но и на президентские выборы. По многим расчетам, именно он сможет составить существенную конкуренцию Владимиру Зеленскому. Кличко пытается подтянуть к себе многих влиятельных представителей местных элит. И его коллаборацию с Атрошенко можно считать большим успехом, ведь именно Атрошенко сможет открыть для будущего кандидата электоральные ворота Черниговской области. С его нынешним уровнем популярности это будет нетрудно сделать.

Все это определенным образом беспокоит Банковую, которая с грустью наблюдает за набором политического веса Кличко. Сначала был удар в виде форума Ассоциации городов Украины в Одессе, на котором собрались многие из потенциальных союзников киевского мэра – в том числе и спикер парламента Дмитрий Разумков. И буквально сразу - объединение с Атрошенко, что является еще более сильным шагом и мощным сигналом для других региональных лидеров. Многие из которых, как известно, не слишком довольны Зеленским из-за его сомнительной региональной политики и с радостью пойдут в лагерь к его конкуренту.

Но в региональном понимании этот демарш Атрошенко может существенно осложнить его отношения с Офисом президента, которые и без этого нельзя назвать слишком радужными. Но с другой стороны, Атрошенко нечего особенно опасаться: его влияние в области является настолько мощным, что даже назначение сюда не Чауса, а какого-то "ястреба" с намерениями помахать шашкой над головами, мало что может изменить. Кроме того, что еще больше ударить по и без того хилых рейтингах президента и его "зеленой" команды в регионе.