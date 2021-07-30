Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко

​​​​​​​Мэр столицы и президент Украины померились силами на региональном уровне. Кличко сделал ход Разумковым, Зеленский прогнозируемо закрылся Ермаком

​​​​​​​Мэр столицы и президент Украины померились силами на региональном уровне. Кличко сделал ход Разумковым, Зеленский прогнозируемо закрылся Ермаком

В конце июля в двух ключевых городах Украины состоялись два крупных региональных мероприятия. RegioNews внимательно понаблюдал за тем, что там происходило и сделал некоторые выводы на перспективу. Прежде всего, перспективу главы государства. Потому что именно в эти июльские дни в очередной раз обострилась борьба двух столичных властных столбов – тех, что на Банковой и Крещатике.

Приглашением на приглашение

27 июля в Одессе открылся уже XVI Украинский муниципальный форум, который собрала контролируемая Виталием Кличко Ассоциация городов Украины. Мэр Киева сделал хитрый ход, пригласив на это мероприятие президента Украины. Владимир Зеленский, конечно, отказался от этого приглашения – и сделал ответный ход.

Банковая решила перехватить международных партнеров АГУ, которые были приглашены на форум заранее, и попыталась перетянуть их уже на свое мероприятие – совместное заседание Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ, которое состоялось 29 июля. Эта попытка также оказалась неудачной, но в итоге в проигрыше оказался именно Офис президента – его суетливость выглядела менее эффектно, чем шахматный ход столичного градоначальника.

Кроме того, Кличко перетянул на свою сторону уже давно автономного спикера Верховной Рады. Дмитрий Разумков, отношения которого с ОП нельзя назвать даже нейтральными, с радостью принял приглашение киевского городского головы и даже отпустил несколько шпилек в адрес конкурирующей организации. Мол, вертикаль власти строить надо, но не на подчиненности и зависимости, а на партнерстве. Намек на согнанных к Зеленскому председателей всех облгосадминистраций более чем прозрачен.

И тут Ермак

Несмотря на все заявления о необходимости и важности Конгресса местных и региональных властей, которые звучали от участников совместного с "конторой" Михаила Саакашвили мероприятия, логика его существования остается неизменной. Это – контроль над регионами, которые на местных выборах 2020 года отправились в свободное плавание. И контроль максимально жесткий, поскольку во многих регионах позиции президентской политсилы откровенно слабы.

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Выразительной иллюстрацией этого, кстати, стала фактически уволенная уже на следующий день после мужа, главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, глава Черниговской ОГА Анна Коваленко (формально согласовано Кабинетом министров решение должен завизировать еще президент, но понятно, что это лишь дело времени). Коваленко, попав в город, где всем - и даже локальной франшизой "Слуги народа" – руководит местный политик, мэр Чернигова Владислав Атрошенко полностью проиграла борьбу за власть, апофеозом чего стала провальная попытка назначить "свою" человек на должность председателя Черниговского областного совета.

Так что ничего удивительного в том, что президиум конгресса возглавил человек из Банковой. Впрочем, не та, о которой все думали. Еще во время первого, Хмельницкого заседания новосозданного Конгресса, глава Офиса президента Андрей Ермак уверял, что президиум возглавит как раз глава государства. Через неполных два месяца оказалось, что руководить Конгрессом будет сам Ермак.

Логика этого назначения, формально обставленного как избрание, понятна. Зеленский полностью доверяет Ермаку, не имеет оснований сомневаться в его преданности и компетентности (во всяком случае, такова оценка президента). Да и работа с регионами – дело трудное, хлопотное, в отличие от записи видеообращений с бравыми реляциями об очередных победах на новом фронте борьбы с какой-то важной проблемой.

Сам Ермак на новой должности получает дополнительные рычаги влияния, а скорее замыкает на себе региональные элиты, что является важным для главы ОП в подковерной борьбе за влияние на президента, в частности, с министром развития громади территорий Алексеем Чернышевым (кстати, присутствовавшим на этом мероприятии). Можно сказать, что этим шагом Ермак нанес очередной серьезный удар по амбициям Чернышева.

Деревья 2.0

Формальная фабула заседания Конгресса и Нацсовета – достаточно стандартная: будем развивать, создавать, строить и все такое. Но так уж повелось при действующей власти, что она регулярно генерирует некие фантастические прожекты, воплощение которых еще на этапе заявления выглядит совершенно нереалистично.

В частности, в одной из предыдущих серий форума "Украина 30", посвященной экологической тематике, президент Зеленский заявил, что в Украине необходимо за три года посадить миллиард деревьев. Премьер Денис Шмыгаль тут же послушно отрапортовал, что эта задача является вполне реальной, но в конце июля Гослесагентство даже формально признало, что столько деревьев она не посадит.

Однако на Банковой, очевидно, забыли о том обещании, потому что один из главных креативщиков ОП Кирилл Тимошенко на вчерашнем форуме анонсировал новый проект - современный парк досуга в каждой объединенной территориальной общине Украины уже в следующем году. Конечно же, эта идея через некоторое время затухнет так же, как и план засадкой страны деревьями. Да и главное в этой идее - вот эта фраза, сказанная заместителем Ермака: "Это задача от президента и государства – предоставить качественные услуги и качественный досуг нашим жителям".

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В принципе, невыполненные обещания не являются чем-то странным или новым для нынешней власти. Вопрос только в том, когда количество этих невыполнений начнет перерастать в качество их использования оппонентами и критиками. Столичный мэр, как видим, сдаваться в региональной битве не собирается, привлекая на свою сторону серьезного игрока из парламента. Так что рано или поздно Зеленский и Ко окажутся в ситуации, когда "все сказанное обязательно будет использовано против вас". Пусть даже о парках досуга сказал и не сам президент, а лишь заместитель руководителя его офиса.