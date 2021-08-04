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04 августа 2021, 13:46 75

Зеленский назначил Вячеслава Чауса председателем Черниговской ОГА

04 августа 2021, 13:46 75
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Фото: офис президента
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Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский провел личную встречу с новым главой области в Офисе президента. Он вручил Чаусу служебное удостоверение.

Известно, что Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

Напомним, на прошлой неделе Кабмин согласовал смену главы Черниговщины.

Известно, что ранее было уволено с должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначено его первым заместителем секретаря СНБО. Коваленко после этого решения называли претенденткой на увольнение.

Читайте также: Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине

Украина Владимир Зеленский Чернигов Черниговская область ОГА

 
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