Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине

Война главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана закончилась увольнением первого. Но второму рано радоваться

Война главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана закончилась увольнением первого. Но второму рано радоваться

Напомнив о затяжном конфликте двух больших начальников в отечественной оборонке, RegioNews разобрался с биографией нового главнокомандующего ВСУ, а также вспомнил одну область на севере Украины, в которой увольнение Руслана Хомчака может спровоцировать свои тектонические сдвиги.

Сенсационная рокировка

Президент Владимир Зеленский, который после грузинского вояжа уже несколько дней не появляется на публике, сделал ожидаемое, но от этого не менее сенсационное решение. Руслан Хомчак был уволен с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и переведен в СНБО первым заместителем секретаря (читайте – получил почетную синекуру).

Вызвал вопрос сам формат увольнения. Зеленский, который ранее охотно лично комментировал различные решения Совета нацбезопасности и обороны, а иногда и просто записывал видео на основе совсем ничтожных в масштабах всей страны событий, на этот раз передал эту почетную миссию своему новому пресс-секретарю.

Тот же рассказал на брифинге об увольнении Хомчака якобы "между прочим", в конце своего выступления – начав его бесспорно нужной, но значительно менее важной в условиях войны с Россией информацией об очередном выделении средств "под эгидой президента" малообеспеченным слоям населения. Впрочем, очередная "вовина тысяча", как бы эффектно ни подавал ее свежеиспеченный президентский голос Сергей Никифоров, не перекроет важности решения главы государства относительно кадровой рокировки в кресле главнокомандующего украинской армии.

Таран победил?

Причину увольнения Хомчака никто особо не скрывал. Пресс-секретарь Зеленского прямо заявил о конфликте между главнокомандующим ВСУ и министром обороны Андреем Тараном. Сам президент в текстовом формате на своем официальном сайте это подтвердил, хоть и сделал это традиционно очень обтекаемо: "Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями".

О войне между Тараном и Хомчаком начали говорить чуть ли не с того момента, как нынешний руководитель Минобороны занял свое кресло в офисе на Воздухофлотском проспекте столицы в марте 2020-го. На конец прошлого года конфликт между двумя главными руководителями отечественной оборонки был заметен невооруженным глазом. Краеугольным камнем этого конфликта, по свидетельству источников, стали финансы, взгляды на упорядочение и использование которых у главнокомандующего ВСУ и министра обороны отличались порой очень кардинально.

Когда дело дошло до судебной тяжбы (вокруг использования военно-транспортного самолета), стало понятно, что ничем хорошим конфликт не завершится. Поэтому единственным вопросом у наблюдателей было, кого именно решит уволить Зеленский, чтобы погасить страсти. А увольнять пришлось, потому что Таран и Хомчак перестали общаться, плюс к этому в мае министр, как заявил его бывший советник Юрий Бутусов, решил фактически переподчинить себе Вооруженные силы.

В середине июля нардепы от "Слуги народа" уверенно заявляли, что есть вопросы к министру обороны – и намекали на его возможное увольнение на следующей, осенней сессии Верховной Рады. Но Зеленский не стал ждать сентября и решил уволить Хомчака. Вероятно, этому поспособствовало то, что у Тарана, по слухам, довольно неплохие отношения с главой ОП Андреем Ермаком – тот мог повлиять на решение президента именно так разрубить этот гордиев узел.

Итак, Хомчак ушел, посему у Тарана исчез враг, с которым приходилось воевать на протяжении фактически всей министерской каденции. Но снимет ли теперь свои вопросы, которые еще несколько недель назад были, монобольшинство? И прийдет ли в сентябре время на увольнение и самого министра обороны? По крайней мере, такая версия существует, и якобы ее автором является как раз Ермак.

Кто пришел

Пока же стоит рассмотреть того, кто пришел на смену Хомчаку. 48-летний Валерий Залужный имеет несколько серьезных отличий от своего предшественника. Он никогда не служил в советской армии, поэтому не имеет никаких связей с нынешними российскими оккупационными войсками. Напомним, что Хомчак, который на шесть лет старше Залужного, заканчивал Московское общевойсковое училище и служил в Группе советских войск в Германии, а затем - на территории Беларуси.

Зато Залужный поступил в Одесский институт Сухопутных войск уже в 1990-х, во времена независимой Украины. После окончания военного вуза он пошел привычным карьерным путем военного, дослужившись до командира батальона. Далее была Нацакадемия обороны, после которой Залужный стал сначала начальником штаба бригады, а в 2009-м возглавил 51-ю отдельную механизированную бригаду, которой руководил три года.

Непосредственным участником войны на Донбассе полковник Залужный стал в июле 2014-го после назначения заместителем командира сектора "С". Сектор "С" – это Дебальцево, поэтому в горячей точке российско-украинской войны будущему главнокомандующему ВСУ пришлось повоевать. Кстати, война подняла Валерия Залужного до генеральских высот – в 2017 году, ко Дню Независимости, он получил звание генерал-майора, а в 2018-м возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, став первым заместителем командующего Объединенных сил. Впрочем, в 2019-м его перевели подальше от фронта – в Чернигов. Именно там базируется оперативное командование "Север", которое он и возглавлял с декабря того года до 27 июля 2021-го.

Отзывов о Залужном как военном профессионале пока что мало, но те, что есть, показательные. В частности, член команды пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что о Залужном имеет "воспоминания рабоче-позитивные, во всех вопросах, где мы пересекались". И даже раскритиковал заявление известного волонтера Семена Кабакаева, назвавшего нового главнокомандующего ВСУ "старым другом Арестовича и Романа Машовца, работающего заместителем Ермака".

Интересен тот факт, что Валерия Залужного еще с апреля 2019 года разыскивает так называемая "генпрокуратура ЛНР". Обвиняют они украинского офицера в "геноциде" и "использовании запрещенных средств и методов ведения войны", что является, по сути, серьезным признанием этого генерала со стороны российских оккупантов. Итак, пока за Залужным нет негативного бэкграунда, поэтому его назначение, в отличие от Хомчака, никто не воспринял в штыки. И это позволяет прогнозировать более или менее спокойную работу на новой должности. А насколько она будет продуктивной, будет зависеть уже от самого Залужного.

Причем здесь Черниговщина

Увольнение Хомчака может сказаться и на судьбе одного из регионов Украины: по иронии судьбы, именно той Черниговской области, где до вчерашнего дня возглавлял ОК "Север" его преемник. Дело в том, что главой Черниговской ОГА с октября 2020 года является Анна Коваленко - жена уже бывшего главнокомандующего ВСУ.

Коваленко отличилась на своем посту двумя вещами. Во-первых, беременностью и рождением дочери (это, кажется, первый случай в истории института председателей ОГА в Украине). Однако второй факт является не таким позитивным, как первый – Коваленко фактически с самого начала своего руководства Черниговщиной погрязла в борьбе с местными элитами. В частности, с действующим городским головой областного центра Владиславом Атрошенко. Коваленко боролась с ним еще на парламентских выборах-2014, заняв высокое второе место в округе после судебной волокиты и фактически сорванной предвыборной кампании.

В 2019-м она таки попала в Раду - по списку "Слуги народа". Впрочем, руководитель черниговской ячейки "СН" Павел Халимон поддержал в этом конфликте не ее, а именно Атрошенко. Коваленко пыталась поставить своего человека на должность главы Черниговского облсовета, но эта попытка провалилась, и это существенно ослабило позиции Коваленко. Поэтому нет ничего удивительного, что в июне на Банковой уже вызрело решение о ее увольнении.

Однако Коваленко пока что остается на посту – в основном, из-за того, что Офис президента не нашел достойной (учитывая непростую ситуацию и почти гарантированный конфликт преемника с тем же Атрошенко и местными "слугами", которые являются более лояльными к мэру Чернигова, чем к руководству собственной партии) кандидатуры. Ну, и муж на главной должности в Вооруженных силах тоже был каким-никаким предохранителем. Теперь же, после отставки Руслана Хомчака, кажется, что дни Анны Коваленко на посту главы Черниговской ОГА уже сочтены.