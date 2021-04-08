Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука

Из всех заявленных направлений, в которых новый глава Ивано-Франковской ОГА пообещал развивать регион, ему пришлось сосредоточиться только на борьбе с пандемией COVID-19. А также на другом, неназванном во время вступления на должность

Из всех заявленных направлений, в которых новый глава Ивано-Франковской ОГА пообещал развивать регион, ему пришлось сосредоточиться только на борьбе с пандемией COVID-19. А также на другом, неназванном во время вступления на должность

Получив назначение на должность главы Ивано-Франковщины, Андрей Бойчук назвал сразу семь направлений, развитие которых считает своим приоритетом: "Большое строительство"; налаживание дорожной сети; борьба с пандемией коронавируса; передача объектов между громадами и районами; восстановление после июньских паводков; инвестиции; борьба с оттоком рабочей силы за границу. Но, как выяснил RegioNews, бывший сотник Майдана Бойчук смог заниматься в основном выполнением пункта №3. Ведь Украину накрыла очередная волна коронавирусной инфекции, и именно Прикарпатье стало ее эпицентром.

"Красная" зона. Первые в Украине

Ивано-Франковская область и в 2020 году была одной из первых в стране, где зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом. Но тогда нашлись другие "чемпионы". В начале 2021-го как раз Прикарпатье подхватило сомнительную пальму первенства. Не в последнюю очередь – благодаря истории с горнолыжным курортом "Буковель", где перед введением очередного условного локдауна можно было увидеть толпы отдыхающих. А также президента Владимира Зеленского, который перед Новым годом и привез Бойчука в Ивано-Франковск.

История с "Буковелем" завершилась фактически ничем: закрыли его лицемерно поздно, в середине марта, когда область уже горела красным карантинным пламенем. Франковщина первой получила этот грозный статус нового карантинного зонирования, еще 23 февраля. И находится в "красной" зоне до сих пор. Ситуация с COVID-19 в области, а особенно в областном центре, была настолько угрожающей, что еще до получения "красного" карантинного статуса часть больных пришлось транспортировать аж в соседний Львов. В дальнейшем удалось выкрутиться без таких радикальных шагов, но мобильный госпиталь в Богородчанах напугал многих.

Ситуация в регионе, несмотря на бравые реляции нового главы ОГА и его публичную вакцинацию в богородчанском госпитале, если и улучшилась, то в основном относительно других регионов. Инфекция в виде "британского" штамма COVID-19 прогнозируемо пошла на восток, где вместе со столицей началось битье рекордов. Впрочем, и общее количество новых заболевших на Прикарпатье пошло на спад, поэтому мобильный госпиталь в конце марта начали сворачивать. Поэтому условную победу в борьбе с коронавирусом Бойчук может с натяжкой записать себе в актив. В отличие от другого "подвига Геракла" – скандальных довыборов в Верховную Раду на 87-м округе.

Выборы Вирастюка. Самые скандальные в стране

В новейшей, после победы Зеленского и серьезного изменения политического ландшафта в стране, истории Украины именно выборы на округе №87 с центром в прикарпатской Надворной стали самыми скандальными. И глава ОГА сыграл в этой истории свою роль, хоть и далеко не самую главную. Ведь участие Бойчука в продвижении в парламент выдвиженца "Слуги народа", во всяком случае, открытая ее часть, свелась к предвыборному пиару Василия Вирастюка. Глава региона несколько раз проводил совещания вместе со стронгменом, который, кроме статуса кандидата в нардепы от правящей партии, не имел никаких оснований для участия в таких мероприятиях. Он (Вирастюк) даже проживает в столице, поэтому ничем другим, кроме пиара, все эти появления господина Василия в ОГА нельзя объяснить. Соответствующие общественные организации, вроде ОПОРЫ, именно так и классифицировали совещания главы облгосадминистрации, в одном из которых принял участие пиарщик самого высокого уровня, то есть президент.

Правда, бурную послевыборную неделю, когда Вирастюка вытаскивали на победителя Надворнянщины несмотря на экзитполы, которые пророчили победу "замайбутновцу" и соучредителю "Буковеля" Александру Шевченко, Бойчук провел тихо, публично не вмешиваясь в ситуацию с подсчетом и пересчетом голосов. Впрочем, там и без него хватало "рабочих рук".

Вот когда дело - уже после официального объявления результатов - дошло до областного центра, Бойчук активизировался. Ивано-Франковский областной совет 55-ю голосами "за" поддержал обращение к Киеву с требованием провести перевыборы. Глава ОГА оппонировал как мог, заявлял, что расследование не завершено, что не надо выносить свой приговор в зале заседаний облсовета. В конце концов, назвал это обращение не позицией всех областных депутатов (хотя те отметили, что над ним работали представители всех фракций - кроме "Слуги народа", наименьшей в совете), а навязанным взглядом "отдельного кандидата". И эту битву Бойчук прогнозируемо проиграл.

Война с Марцинкивым. Уколы булавками

Классическое противостояние "глава ОГА – мэр областного центра" на Прикарпатье нельзя назвать особенно острым, по крайней мере пока что. Но к нескольким аккуратным попыткам атаковать оппонента чиновники уже дошли. Так, в конце марта во время пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями, Бойчук вроде бы и похвалил ивано-франковского градоначальника Руслана Марцинкива, но вместе с тем не забыл и съязвить: мол, мэр проблемами людей занимается, вот пусть и карантинные выплаты (вроде "зеленских" 8 тысяч) обеспечит из местного бюджета. Здесь ему, так сказать, и карты в руки.

Ответ Марцинкива последовал незамедлительно. В начале под зданием ОГА устроили митинг предприниматели, для которых "красная" карантинная зона – это, прежде всего, куча ограничений на ведение бизнеса. К митингующим оперативно вышел городской голова Ивано-Франковска (мэрия в столице Прикарпатья находится в одном здании с региональным представительством президента). Объяснив им, что не может, как представитель местной власти, повлиять на эти ограничения, Марцинкив вместе с ними начал скандировать: "Бойчука!" уже непосредственно под входом на территорию облгосадминистрации, продемонстрировав тем самым, что у него есть время и вдохновение на достойный отпор.

Итак, подведем краткие итоги первых ста дней руководства областью ее главы:

- коронавирус кое-как поборол (или, по крайней мере, побеждает);

- провластному Вирастюку кое-как помог стать нардепом (хотя его вклад однозначно не самый важный);

- войну с бизнесом и мэром Франковска не выиграл (хотя еще и не проиграл).

А теперь, когда волна COVID-19 и новоизбранный нардеп отправились на восток, самое время Бойчуку заняться реализацией других пунктов его стартовой программы. Например, "Большим строительством". Кстати, один из объектов на территории региона 6 апреля получила на тендере в свои опытные руки компания, приближенная именно к тому же Шевченко, которому Бойчук, как член команды власти, оппонировал на выборах в Надворной. Еще одна интересная сюжетная линия закручивается.