Степанов рассказал, когда в Украину начнут поставлять вакцину Pfizer

Власти обещают доставить по прямому контракту 10 млн доз этой вакцины

Власти обещают доставить по прямому контракту 10 млн доз этой вакцины

Фото: из открытых источников

Первые поставки вакцины от COVID-19 американской компании "Pfizer" поступят в Украину в мае-июне.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Первые партии мы думаем, что получим в течении нескольких месяцев. То есть, мы рассчитываем, что в мае по этому контракту уже должны получить первые дозы. То есть, май-июнь, скажем так", - сказал Степанов.

Он добавил, что контракт предусматривает поставку всех 10 млн доз в течение 2021 года. Также министр рассказал, что вакцину китайской компании Sinovac украинцам начнут колоть после 10 апреля.

До этой даты планируют завершить лабораторный контоль вакцины CoronaVac, и препарат сразу же отправят в регионы. Степанов отметил, что сейчас не существует никаких проблем с этой вакциной.

Есть соответствующие сроки лабораторного контроля. Эта вакцина, согласно всем нормативным документам, должна пройти лабораторный контроль. 10 апреля завершается лабораторный контроль, и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок", - добавил Степанов.

Напомним, в Минздраве озвучили график поставок вакцин от COVID-19, Украина договорилась о поставках 24 млн доз вакцин.