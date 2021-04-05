Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма

Ради политической целесообразности "ЗеКоманда" пошла на довыборах в парламент в Ивано-Франковской области "по полному беспределу", даже превзойдя тем самым беспредельные времена Януковича

Ради политической целесообразности "ЗеКоманда" пошла на довыборах в парламент в Ивано-Франковской области "по полному беспределу", даже превзойдя тем самым беспредельные времена Януковича

Напряженная гонка за депутатским мандатом, которая обещали очень плотную борьбу, превзошла все ожидания. Маленький прикарпатский городок Надворная на целую неделю стал центром и генератором невиданной здесь раньше волны эмоций и новостей. И все это, как оказалось, ради победы очередного шоумена от "Слуги народа" Василия Вирастюка, который на округе №87, по данным ЦИК после обработки 100% участковых протоколов, опередил-таки выдвиженца партии "За майбутнє" и соучредителя горнолыжного курорта "Буковель" Александра Шевченко всего на 749 голосов избирателей.

Однако честность такого триумфа всемирно известного украинского стронгмена ставится под огромное сомнение абсолютным большинством политиков, экспертов, журналистов, наблюдателей и обычных украинцев, которые внимательно следили на 87-м округе за всеми этими клонами, снятием с гонки, применением админресурса и ВИП-агитации, низкой явкой избирателей и противоположными результатами разных экзитполов. А также за скандальной поствыборной борьбой с участием действующих нардепов от президентской партии и силовиков, признанием недействительными выборов на тех участках, где провластный кандидат проигрывал, и обещанием другой стороны до конца бороться за результат по судам.

"Ребята, честные выборы в Украине закончились. Привыкайте. Зеленский в турборежиме показал, как быстро можно от демократических выборов перейти к "управляемой демократии". Пацанам из квартала так понравилось грабить страну, что они непременно попытаются распространить опыт 87-го округа на всю страну. И особенно на следующие президентские выборы. Полностью лояльная ЦИК, силовики под участками и бандиты с депутатскими значками от "слуг" - именно это случится совсем скоро. Зеленский не оставляет выбора себе. Но и нам тоже. Теперь или в Беларусь, либо в ЕС. ЗеЛука или свобода. Спасибо, что все теперь без полутонов", - так подытожил скандальные довыборы на Прикарпатье известный политолог Тарас Березовец в своем telegram-канале.

Конечно, с некоторыми его выводами можно спорить, впрочем, общий ход мыслей политолога совпадает с очень многими глобальными оценками последствий того, что реально произошло на Ивано-Франковщине. Будто мы вернулись в перипетии парламентских выборов-2012 с так называемыми проблемными округами, где правящая в то время Партия регионов во главе с президентом Януковичем протягивала собственных выдвиженцев не мытьем, так катанием.

За бурной прикарпатской неделей, которая прославила 87-й округ на всю страну, пристально следил и RegioNews. Итак, все по порядку.

ВИП-агитатор Зеленский и фейковые соцопросы

Триггером гонки на округе №87 с центром в Надворной Ивано-Франковской области стали два события, которые произошли с разницей в один день: объявление текущих рейтингов главных претендентов на победу и снятие четвертого места в этом рейтинге (Маруси Зверобой-Беленькой) в пользу второго с математическим выходом этого второго (Руслана Кошулинского) на первое место. После этого включилась тяжелая артиллерия. Посыпались разнообразные "результаты соцопросов", за которыми стояли лишь амбиции их заказчиков.

Причем если некоторые "соцопросы" работали на кандидатов в лоб, показывая их "победу", то были и более сложные схемы. В частности, с неожиданным (и ничем больше, в частности, и результатами выборов, не подтвержденным) лидерством самовыдвиженца Михаила Ноняка – что, очевидно, имело целью отобрать голоса патриотической части электората у, так сказать, официального кандидата от патриотов Кошулинского. Кому это было нужно – ответ очевиден.

Центральная власть также втянулась в эту борьбу – конечно, на стороне своего кандидата. Президент Владимир Зеленский устроил целое онлайн-совещание, формально посвященную борьбе с коронавирусом на Прикарпатье, которое первым попало и до сих пор находится в "красной" карантинной зоне. В совещании приняли участие местные представители властной команды – нынешний мэр Надворной от "Слуги народа" Зиновий Андреевич, который, собственно, и освободил после местных выборов-2020 87-й округ, и глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук. А также кандидат от "зеленой" партии Вирастюк. Последний принимал участие именно как претендент на кресло в Раде (а кем еще могло быть в этой ситуации "физическое лицо – предприниматель", которое "проживает в городе Киеве"), что тут же заметили соответствующие общественные организации.

Вся эта возня могла означать только одно – рейтинги "Рейтинга", которые показывали очень высокую плотность между первым и третьим местами, отразили реальную картину в округе, поэтому главным претендентам на победу пришлось включить дополнительные скорости.

Жажда голосования и низкая явка

Сам день голосования на выборах прошел в Надворной и окрестностях тихо, с традиционным, хотя и довольно скромным набором нарушений. Самым ярким событием 28 марта стала информация о подкупе избирателей в селе Черный Поток – там якобы был замечен микроавтобус с надписью "BUKOVEL", из которого людям выдавали по 500 гривен за голосование.

За несколько часов полиция опровергла эту информацию, заявив, что все было совсем наоборот – люди не получали, а отдавали деньги. Отдавали за то, что их подвезли к избирательному участку. Поэтому "зрады" не получилось, хотя водитель все равно пострадал - получил штраф за то, что нарушил карантин, перевозя в микроавтобусе более пяти людей. Так избиратели Надворнянщины своим стремлением проголосовать подвели невиновного водителя под административное нарушение.

Через несколько часов после закрытия участков ЦИК официально объявила явку на довыборах. Она оказалась прогнозируемо невысокой – 35%. Хотя это смотря с чем сравнивать. Скажем, на 50-м покровско-добропольском округе, что на противоположном конце страны, общее количество избирателей, внесенных в списки, равнялось надворнянско-буковельскому – 147-148 тыс. лиц. Но если на 87-м дошла (доехала со штрафом или без) 51 тысяча желающих проголосовать, то на Донбассе таких оказалось аж на 20 тысяч меньше.

Свои экзитполы и прогнозируемый почти-победитель

Как и за две недели до выборов, главными вечерними цифрами – экзитполом на 18:00, объявленным сразу после закрытия участков – порадовал "Рейтинг". Согласно его данным, победил на округе все-таки кандидат от "Буковеля". Но плотность наверху кандидатского списка и вправду оказалась максимальной – Вирастюк, которого "Рейтинг" поставил на третье место, отстал от Шевченко всего на 3%. Кошулинский же, согласно этому экзитполу, проиграл представителю "За майбутнє" даже меньше погрешности репрезентативности исследования – она составила 1,8%, а "свободовец" уступил лишь 0,8%. Это давало шансы на реальную победу всем трем топ-кандидатам.

Этими шансами тут же решила воспользоваться "Слуга народа". На официальном сайте партии было объявлено, что согласно их собственному экзитполу на 87-м округе победил как раз их выдвиженец. Но сколько именно набрал Вирастюк, в президентской партии не объявили, заявив лишь, что проводят параллельный подсчет голосов и уверены в победе своего кандидата.

Зато в "Свободе" на почти-победу Кошулинского отреагировали очень вяло. На официальном сайте партии о дне выборов с участием главы партийного секретариата напомнили лишь две второстепенные новости: об утренней явке избирателей и тех же 500 гривен из микроавтобуса. Лидер "Свободи" Олег Тягнибок вообще проигнорировал борьбу своего однопартийца – причем не только в день выборов, но и во время предвыборной гонки. Здесь стоит отметить, что об уверенности в победе кандидата от "слуг" Вирастюка заявил сам глава партии Александр Корниенко.

Поддержал своего однопартийца Кошулинского городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который принял активное участие в кампании бывшего вице-спикера Рады. Впрочем, он же и признал поражение, опубликовав в час ночи результаты собственного, "свободовского" предварительного подсчета голосов. Согласно им, Кошулинский стал лишь третьим, а Вирастюк проиграл Шевченко 167 голосов.

На полчаса раньше отчиталась о победе Вирастюка "Слуга народа" (по результатам своего параллельного подсчета голосов). Снова, как и с экзитполами – без каких-либо конкретных цифр. Точку же в этом ночном соревновании в 01:30 поставила партия "За майбутнє". Результаты подсчета практически совпадали со "свободовскими":

Шевченко – 15 798 (ЗМ), 15 709 (ВОС);

Вирастюк – 15 606 (ЗМ), 15 542 (ВОС);

Кошулинский – 14 484 (ЗМ), 14 453 (ВОС).

На этом выборы как таковые закончились. И началась, как оказалось впоследствии, самая главная и самая эксцентрическая часть марлезонского балета – подсчет голосов.

Главное – кто как посчитает, или новый день – новый глава

Хотя еще в понедельник верилось в быстрый – по примеру 50-го округа, где голосовали в тот же день, что и на Прикарпатье – подсчет голосов. Но, в отличие от выборов на Донбассе без выбора, в Надворной и окрестностях было целых три фаворита, два из которых признавать свое поражение не собирались.

Поэтому после обеда 29 марта глава "Слуги народа" Корниенко заявил, что партия требует пересчитывать голоса на нескольких участках (очевидно, тех, где победил не их кандидат). В тот же день было объявлено о пересчете на четырех УИК. А дальше ситуация закрутилась с совершенно сумасшедшей скоростью.

В ночь на 30 марта "заминировали" здание, где находилась окружная избирательная комиссия. Никакой взрывчатки, конечно же, не нашли, но работу ОИК приостановили. Затем, досчитав до 67% (Вирастюк все еще побеждал, Шевченко приблизился вплотную, но только к Кошулинскому), окружком вообще исчез. На заседания не появились председатель ОИК, его заместитель и девять членов комиссии. Интересно, что представляли эти пропавшие совершенно разные партии – тут тебе и "Голос" с "ЄС", и "Слуга народа" со "Свободой" и "Партией Шария"...

Центризбирком в тот же день главу и трех членов-штрейкбрехеров заменил – но легче не стало. Не выдержал фаворит экзитполов – Шевченко обратился к президенту. Причем в любимом формате самого Зеленского, записав видео. Раскланявшись перед гарантом, кандидат от "За майбутнє" попросил того обеспечить порядок и честность подсчета. Конечно же, настаивая на том, что прежде всего люди до сих пор неподсчитанных УИК устали и не могут сходить в туалет. По словам Шевченко, из 117 участков на тот момент оставалось подсчитать голоса на 33 участках. "Каков будет результат выборов – я понимаю и знаю", - добавил "буковелец".

Фактическим ответом ему был десант нардепов от "СН". Около двух десятков депутатов монобольшинства прилетели в Ивано-Франковск в ночь с 30-го на 31 марта. Тем временем в Киеве продолжились кадровые манипуляции – в обед 31-го ЦИК во второй раз за два дня сменила главу 87-го окружкома. Кстати, все три главы ОИК №87 были поданы партией "Голос", у которой сейчас и без надворнянских выборов (к которым они и отношения прямого не имеют) полная хата проблем с возможным расколом.

В конце концов, Кошулинский, который наблюдал за битвой двух, 30 марта заявил, что ЦИК, несмотря на все перипетии, в частности, в окружкоме, должна признать выборы недействительными. И провести новые выборы на 87-м округе. Однако его реакцию никто всерьез не воспринял, поэтому тему возможной отмены результатов выборов в Надворной не развили дальше идеи одного из участников гонки.

Большой велюровый комбинатор и пропавшие голоса

После появления на глаза окружкома дело потихоньку сдвинулось с места. Но главным действующим лицом на округе №87 в середине недели стал вовсе не глава ОИК, а нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. По свидетельствам очевидцев, он сначала перепутал место своего пребывания (Прикарпатье) с местом своей партийной ссылки (Закарпатьем). Дальше было веселее. Тищенко устроил шоу в стиле Остапа Бендера (помните историю с бухгалтером Берлагой?), требуя от кандидата в нардепы Шевченко стать в помещении окружкома на колени. А потом вообще пытался выгнать его за территорию.

Параллельно нардеп-ресторатор стал участником еще одной феерической истории. Глава монокоалиции Давид Арахамия написал в партийный чат сообщение о том, что Тищенко на Прикарпатье получил ножевые ранения. Через некоторое время оказалось, что шокирующая новость – фейк. А придумал этот фейк сам Арахамия, чтобы разоблачить среди членов фракции тех, кто сливает информацию известному в узких кругах telegram-каналу "Темный рыцарь". Вроде бы разоблачили, но кто именно был этим "кротом" – не сообщили.

Вместе с шоу от нардепов, борьба за голоса продолжилась и, собственно, во время подсчета. Точнее, перерасчета, потому что на нескольких участках голоса было решено посчитать снова. Здесь появилась новая проблем – прежде всего, у Шевченко. Потому что именно его голоса начали исчезать на пересчитанных участках. 2 апреля, как раз после начала таинственного исчезновения голосов, Шевченко объявил о краже победы, вспомнив еще и о том, что на округ пригнали спецназовцев СБУ, которые тоже вроде бы принимали участие в обеспечении победы его конкурента от "Слуги народа". Одним словом, "вышли за рамки закона и человеческой морали".

Финита ля комедия?

Закончилась (но это не точно) история с выборами в округе №87 в воскресенье, 4 апреля, утром, когда было официально объявлены результаты. Итак, Василий Вирастюк, согласно этим результатам, набрал 31,25%, Александр Шевченко – 29,69%, Руслан Кошулинский – 28,86%. Разница между представителями "Слуги народа" и "За майбутнє" составила в абсолютных цифрах всего 749 голосов.

Абсолютные цифры здесь важны вот почему. На шести участках, где состоялся пересчет голосов, результат Шевченко в сумме уменьшился на 504 пункта. Еще на пяти участках – а это те же Микуличин, Манява, Яремче, где лидировал как раз соучредитель "Буковеля" – голосование было признано недействительным. Сюда же можно добавить результаты клонов Шевченко: Александр Петрович Шевченко набрал 135 голосов, а полный тезка проигравшего фаворита, Александр Леонидович Шевченко – аж 364.

Конечно же, все это вызвало ответную реакцию кандидата от "За майбутнє". Шевченко заявил, что будет бороться за свою победу теперь уже не на округе, а в суде. И уже поздно вечером 4 апреля объявил о первых результатах - Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным. А на сегодня, 5 апреля, запланированы слушания еще двух дел по аналогичным искам Шевченко. Поэтому в истории с прикарпатскими выборами еще рано ставить окончательную точку.

Впрочем, важна вся эта местечковая, казалось бы, история глобальными последствиями для всей страны. Ведь ради мелкой политической целесообразности протянуть под купол своего представителя "ЗеКоманда" пошла на довыборах в парламент в Ивано-Франковской области "по полному беспределу", даже превзойдя тем самым беспредельные времена Януковича. А под основным ударом снова оказался в полном одиночестве Зеленский, которого теперь украинское общество небезосновательно будет упрекать в наклонностях к недемократическим и откровенно тоталитарным практикам. Это когда президент может сам де-факто назначать нардепов, необходимые де-юре выборы превращаются в банальную имитацию демократического процесса для галочки, а глава государства быстрыми темпами эволюционирует из гаранта Конституции в ее абсолютного негаранта.