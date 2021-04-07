В Тернополе усилили карантин и отправили учеников на отдаленное обучение
Область находится в "оранжевой" зоне карантина
Область находится в "оранжевой" зоне карантина
С 8 апреля в Тернополе городской власти ввели дополнительные ограничения карантина и усилили контроль за их соблюдением.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Тернополя, передает RegioNews.
Участники оперативного штаба приняли решение с 8 апреля увеличить количество полицейских и других служб для проведения контроля за соблюдением карантина.
Также городские власти решили ввести усиленные меры контроля за соблюдением мер карантина, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.
8 апреля 2021 года на территории Тернопольской общины вводятся следующие ограничения:
- запрещена работа развлекательных центров и детских игровых комнат;
- запрещено проведение всех массовых мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий);
- с 12 апреля ученики 5-11 классов, а также ученики внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования переходят на дистанционное обучение;
- с 12 апреля заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей в помещениях, разрешено предоставлять услуги общественного питания только на открытых летних площадках, а также осуществлять адресную доставку заказов и доставку на вынос.
- с 12 апреля разрешается проведение практических занятий в мастерских, лабораториях учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, Галицкого колледжа им. В. Черновола и Тернопольского профессионального колледжа ТНПУ им. И. Пулюя только группами до 15 учеников;
- все богослужения и религиозные обряды разрешаются при условии использования одноразовой посуды на улице рядом с храмом и при соблюдении дистанции 1,5 метра;
- работа торгово-развлекательных и торговых центров разрешена при условии совместного контроля на входе-выходе из заведения работником центра с представителем полиции или Нацгвардии.
Напомним, ранее в Тернопольской области усилили карантинные ограничения.
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